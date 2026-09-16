English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 16/9: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Thứ Tư, 06:15, 16/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VN-Index hồi phục mạnh lên 1.811,15 điểm khi dòng tiền lan tỏa rộng, với 29/35 nhóm ngành tăng giá. Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư có thể chờ nhịp rung lắc quanh vùng 1.800-1.820 điểm để gia tăng tỷ trọng.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/9: Cơ hội tiềm năng với PVD và DGW

Nhà đầu tư có thể căn mở mua thêm, tăng thêm tỷ trọng

Trải qua hai phiên giao dịch trong gam màu u tối khi bao trùm là tâm lý lo lắng và thận trọng trước diễn biến khó lường tại những điểm nóng tin tức trên toàn cầu, VN-Index quay trở lại một cách tương đối mạnh mẽ khi gap tăng lập tức được mở trong phiên sáng và sắc xanh được nới rộng cho tới khi kết phiên. Số điểm được cải thiện dù không quá lớn, song càng đáng quý khi vắng bóng yếu tố can thiệp của bộ đôi vốn hóa lớn nhất thị trường thời điểm hiện tại là VIC và VHM. Biên độ bứt phá trải dài ở nhiều nhóm ngành và không chỉ dừng lại ở Dầu khí, Ngân hàng – những cái tên vốn đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy của chỉ số chung trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh ở mức thấp nên tác động giảm tới thị trường là không đáng kể. VN-Index thật biết cách chiều lòng các “chứng sĩ” khi số mã tăng điểm (232 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (86 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index ở mức 1.811,15 điểm, tăng 22,92 điểm (1,28%).

nhan dinh chung khoan 16 9 dong tien lan toa, vn-index kiem dinh vung 1.820 diem hinh anh 1
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index ở mức 1.811,15 điểm, tăng 22,92 điểm

Thanh khoản có tín hiệu ổn định trở lại khi khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 646 triệu cổ phiếu (-21,79%), tương đương giá trị đạt 16.769 tỷ đồng (-14,3%).

Ngày vui của thị trường khi đóng cửa với 29/35 nhóm ngành tăng điểm. Dầu khí (6,04%), Phân bón (4,33%) và Thiết bị điện (4,30%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-1,73%), Dịch vụ tư vấn (-0,77%) và Y tế (-0,45%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 15/9.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên phục hồi tăng mạnh về điểm số sau khi đã test ngưỡng hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm phiên 15/9. Thanh khoản có phần sụt giảm so với 2 phiên giảm trước đó, nhưng khối lượng khớp lệnh không thấp, tương đương với  mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là phiên tăng mạnh ngày 15/9 không phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như trước mà có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã lạc quan hơn rất nhiều.

“Vị thế mở mua thêm ở ngưỡng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm trong phiên giảm trước đó đang có lợi thế rất tốt, nên nhà đầu tư có thể căn mở mua thêm, tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong các phiên tiếp theo. Điểm mua cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường chung có nhịp rung lắc kéo VN-Index về quanh mốc tâm lý 1.800 điểm để có vị thế an toàn”, chuyên gia YSVN nêu quan điểm.

Chỉ số tiếp tục kiểm định lại vùng 1.820-1.825 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy thận trọng khi đóng cửa tại 1.811 điểm, duy trì trên MA20 nhưng vẫn chịu áp lực dưới MA10, phản ánh sự giằng co giữa cung và cầu trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật như RSI(14) ở mức 54 vẫn giữ trạng thái trung tính. Mặc dù lực mua chiếm ưu thế giúp chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày và chỉ báo MFI(59) cho thấy dòng tiền có sự cải thiện, nhưng sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng khiến xu hướng tăng chưa thực sự rõ nét, đòi hỏi thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận tại vùng cản.

Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

nhan dinh chung khoan 16 9 dong tien lan toa, vn-index kiem dinh vung 1.820 diem hinh anh 2
Chỉ số tiếp tục kiểm định lại vùng 1.820-1.825 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810–1.820 và kháng cự 1.830–1.840, đồng thời chú ý các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên hồi phục tích cực qua đó củng cố vùng 1.780 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn. Động lượng hồi phục trong phiên chủ yếu đến từ nhóm Dầu khí, Ngân hàng. Chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 1.820-1.825 điểm trong phiên các phiên kế tiếp trước thời điểm cuộc họp Fed và đáo hạn phái sinh trước khi có diễn biến mới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì mức trung tính.

“Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại. Đồng thời, nhà đầu tư có thể chờ giải ngân tại nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS) ở nhịp điều chỉnh hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB”, chuyên gia của YSVN nhận định.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét
Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

VOV.VN - VN-Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và tín hiệu phục hồi chưa thực sự rõ nét. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm và kháng cự 1.840-1.870 điểm là những mốc đáng chú ý trong phiên 11/9.

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

Nhận định chứng khoán 11/9: VN-Index chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét

VOV.VN - VN-Index tăng nhẹ nhưng thanh khoản tiếp tục suy giảm, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và tín hiệu phục hồi chưa thực sự rõ nét. Các công ty chứng khoán nhận định thị trường có thể tiếp tục rung lắc, với vùng hỗ trợ 1.810-1.815 điểm và kháng cự 1.840-1.870 điểm là những mốc đáng chú ý trong phiên 11/9.

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?
Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

VOV.VN - Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí vốn và áp lực dòng tiền gia tăng. Trong bối cảnh tiền không còn rẻ, người dân và nhà đầu tư cần quản lý tài sản thế nào để vừa bảo toàn giá trị, kiểm soát nợ vay, vừa tránh để chi phí vốn và lạm phát bào mòn tài chính?

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

VOV.VN - Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí vốn và áp lực dòng tiền gia tăng. Trong bối cảnh tiền không còn rẻ, người dân và nhà đầu tư cần quản lý tài sản thế nào để vừa bảo toàn giá trị, kiểm soát nợ vay, vừa tránh để chi phí vốn và lạm phát bào mòn tài chính?

Nhận định chứng khoán 10/9: Thận trọng khi VN-Index hồi phục
Nhận định chứng khoán 10/9: Thận trọng khi VN-Index hồi phục

VOV.VN - Sau nhịp biến động mạnh của thị trường chứng khoán, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục hồi phục nhưng sẽ đối mặt vùng kháng cự 1.840-1.850 điểm. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi và cân nhắc hạ tỷ trọng khi thị trường tăng.

Nhận định chứng khoán 10/9: Thận trọng khi VN-Index hồi phục

Nhận định chứng khoán 10/9: Thận trọng khi VN-Index hồi phục

VOV.VN - Sau nhịp biến động mạnh của thị trường chứng khoán, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục hồi phục nhưng sẽ đối mặt vùng kháng cự 1.840-1.850 điểm. Các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua đuổi và cân nhắc hạ tỷ trọng khi thị trường tăng.

Nhận định chứng khoán 7-11/9: VN-Index hướng tới vùng 1.880 điểm
Nhận định chứng khoán 7-11/9: VN-Index hướng tới vùng 1.880 điểm

VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm, song thanh khoản thấp và đà tăng phụ thuộc lớn vào nhóm vốn hóa lớn khiến các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh mua đuổi.

Nhận định chứng khoán 7-11/9: VN-Index hướng tới vùng 1.880 điểm

Nhận định chứng khoán 7-11/9: VN-Index hướng tới vùng 1.880 điểm

VOV.VN - VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 1.870-1.880 điểm, song thanh khoản thấp và đà tăng phụ thuộc lớn vào nhóm vốn hóa lớn khiến các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh mua đuổi.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá