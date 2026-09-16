Nhận định chứng khoán 16/9: Dòng tiền lan tỏa, VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 16/9: Cơ hội tiềm năng với PVD và DGW

Nhà đầu tư có thể căn mở mua thêm, tăng thêm tỷ trọng

Trải qua hai phiên giao dịch trong gam màu u tối khi bao trùm là tâm lý lo lắng và thận trọng trước diễn biến khó lường tại những điểm nóng tin tức trên toàn cầu, VN-Index quay trở lại một cách tương đối mạnh mẽ khi gap tăng lập tức được mở trong phiên sáng và sắc xanh được nới rộng cho tới khi kết phiên. Số điểm được cải thiện dù không quá lớn, song càng đáng quý khi vắng bóng yếu tố can thiệp của bộ đôi vốn hóa lớn nhất thị trường thời điểm hiện tại là VIC và VHM. Biên độ bứt phá trải dài ở nhiều nhóm ngành và không chỉ dừng lại ở Dầu khí, Ngân hàng – những cái tên vốn đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy của chỉ số chung trong thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh ở mức thấp nên tác động giảm tới thị trường là không đáng kể. VN-Index thật biết cách chiều lòng các “chứng sĩ” khi số mã tăng điểm (232 mã) áp đảo so với số mã giảm điểm (86 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index ở mức 1.811,15 điểm, tăng 22,92 điểm (1,28%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index ở mức 1.811,15 điểm, tăng 22,92 điểm

Thanh khoản có tín hiệu ổn định trở lại khi khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 646 triệu cổ phiếu (-21,79%), tương đương giá trị đạt 16.769 tỷ đồng (-14,3%).

Ngày vui của thị trường khi đóng cửa với 29/35 nhóm ngành tăng điểm. Dầu khí (6,04%), Phân bón (4,33%) và Thiết bị điện (4,30%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-1,73%), Dịch vụ tư vấn (-0,77%) và Y tế (-0,45%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 15/9.

Nhận định chứng khoán 15/9: VN-Index rung lắc vùng hỗ trợ, lực cầu dần trở lại VOV.VN - VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhưng lực cầu đã có dấu hiệu mạnh dần lên khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ. Các công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể tiếp tục giằng co, rung lắc trong các phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên phục hồi tăng mạnh về điểm số sau khi đã test ngưỡng hỗ trợ 1.770 – 1.780 điểm phiên 15/9. Thanh khoản có phần sụt giảm so với 2 phiên giảm trước đó, nhưng khối lượng khớp lệnh không thấp, tương đương với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là phiên tăng mạnh ngày 15/9 không phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như trước mà có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã lạc quan hơn rất nhiều.

“Vị thế mở mua thêm ở ngưỡng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm trong phiên giảm trước đó đang có lợi thế rất tốt, nên nhà đầu tư có thể căn mở mua thêm, tăng thêm tỷ trọng ở những cổ phiếu đang có lợi nhuận trong các phiên tiếp theo. Điểm mua cần kiên nhẫn chờ đợi thị trường chung có nhịp rung lắc kéo VN-Index về quanh mốc tâm lý 1.800 điểm để có vị thế an toàn”, chuyên gia YSVN nêu quan điểm.

Chỉ số tiếp tục kiểm định lại vùng 1.820-1.825 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy thận trọng khi đóng cửa tại 1.811 điểm, duy trì trên MA20 nhưng vẫn chịu áp lực dưới MA10, phản ánh sự giằng co giữa cung và cầu trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật như RSI(14) ở mức 54 vẫn giữ trạng thái trung tính. Mặc dù lực mua chiếm ưu thế giúp chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày và chỉ báo MFI(59) cho thấy dòng tiền có sự cải thiện, nhưng sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng khiến xu hướng tăng chưa thực sự rõ nét, đòi hỏi thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận tại vùng cản.

Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

Chỉ số tiếp tục kiểm định lại vùng 1.820-1.825 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810–1.820 và kháng cự 1.830–1.840, đồng thời chú ý các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với chiến lược trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index có phiên hồi phục tích cực qua đó củng cố vùng 1.780 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn. Động lượng hồi phục trong phiên chủ yếu đến từ nhóm Dầu khí, Ngân hàng. Chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 1.820-1.825 điểm trong phiên các phiên kế tiếp trước thời điểm cuộc họp Fed và đáo hạn phái sinh trước khi có diễn biến mới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì mức trung tính.

“Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại. Đồng thời, nhà đầu tư có thể chờ giải ngân tại nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS) ở nhịp điều chỉnh hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB”, chuyên gia của YSVN nhận định.