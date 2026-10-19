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Nhận định chứng khoán 19-23/10: VN-Index chờ nhịp hồi, ưu tiên quản trị rủi ro

Thứ Hai, 06:15, 19/10/2026
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VOV.VN - VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong tuần 19-23/10, song xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, hạn chế mua mới và ưu tiên quản trị rủi ro.

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng

Tiếp tục phải trải qua tuần giao dịch kém suôn sẻ, những cây nến tăng điểm dường như là điều xa xỉ đối với VN-Index trong bối cảnh tâm lý thận trọng trở thành rào cản vô hình ngăn chỉ số chung phục hồi về lại những ngưỡng điểm đã đánh mất. Lần đầu tiên thị trường quay lại kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.700 điểm kể từ cuối tháng 7 và phần lớn số điểm đánh mất có sự tác động không nhỏ của hai cổ phiếu sở hữu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM. Tín hiệu tích cực trong tuần qua đến từ việc các nhóm cổ phiếu “kênh dưới” như Chứng khoán, Bất động sản, Đầu tư công đã sẵn sàng cho một nhịp tạo đáy giúp hạn chế áp lực tới thị trường chung trong khi một số “nhà băng” vốn hóa lớn nổi bật vẫn biết cách tỏa sáng, sẵn sàng làm đầu tàu thu hút dòng tiền phải kể đến như MBB, VPB, TCB, HDB…

Giai đoạn tiếp theo nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài diễn biến phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành, đặc biệt là thời điểm các doanh nghiệp công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III và bước vào quý cuối cùng trong năm 2026. Trên khung tuần, VN-Index đã hình thành 4 phiên giảm điểm liên tiếp trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-5,2%) so với mức bình quân 20 tuần. Đóng cửa tuần giao dịch 12/10 – 16/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.705,91, giảm 29,18 điểm (-1,68%).

nhan dinh chung khoan 19-23 10 vn-index cho nhip hoi, uu tien quan tri rui ro hinh anh 1
Đóng cửa tuần giao dịch 12/10 – 16/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.705,91, giảm 29,18 điểm

Đà giảm trên khung tuần của thị trường chung đi kèm với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-5,2%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 586 triệu cổ phiếu (-18,55%), tương đương giá trị đạt 13.228 tỷ đồng (-28.12%).

Tuần điều chỉnh của VN-Index với độ mở nghiêng về sắc đỏ khi 24/35 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ tư vấn (7,48%), Gỗ (3,81%) và Chứng khoán (3,48%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Dầu khí (-11,29%), Cao su (-7,64%) và Bất động sản (-6,26%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa trong sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần qua 16/10, chấm dứt đà giảm của 7 phiên liên tiếp trước đó. Biên độ tăng điểm không lớn và bị thu hẹp về cuối phiên, đi kèm với đó là thanh khoản sụt giảm cho thấy phiên tăng này chưa mang nhiều tín hiệu tích cực.

Xét trên biểu đồ tuần, xu hướng điều chỉnh vẫn áp đảo với 4 tuần giảm điểm liên tiếp mà chưa xuất hiện một tín hiệu tích cực đáng chú ý nào xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Vì vậy, khả năng cao VN-Index vẫn đang kênh giảm trung hạn và phiên tăng cuối tuần qua thiên về nhịp hồi kỹ thuật. Sau 7 phiên giảm điểm thì khả năng cao VN-Index sẽ xuất hiện nhịp hồi để tìm lại vùng cân bằng mới, nhưng do thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy xu hướng giảm điểm có thể nhanh chóng quay lại.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chờ nhịp hồi kéo VN-Index về vùng kháng cự quanh mốc 1.740 điểm trong tuần này 19 – 23/10 để hạ bớt tỷ trọng ở những cổ phiếu đang vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro. Vị thế mua mới cần tiếp tục chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có khả năng xuất hiện thêm các nhịp hồi phục kỹ thuật

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh chủ đạo khi đóng cửa tại 1.706 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI suy yếu, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thận trọng. Mặc dù cây nến spinning top với giá đóng cửa cao hơn mở cửa phản ánh nỗ lực hồi phục từ lực cầu nội phiên, nhưng sự thiếu hụt dòng tiền xác nhận khiến thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp tại vùng hỗ trợ 1.700 – 1.710 điểm trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.

ASEANSC dự báo trong tuần này 19 – 23/10, VN-Index có khả năng xuất hiện thêm các nhịp hồi phục kỹ thuật, với vùng 1.680 – 1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi khu vực 1.715 – 1.735 điểm là vùng cản đầu tiên cần vượt qua để xác nhận quá trình tạo đáy. Điểm cần theo dõi là khả năng cải thiện của độ rộng và thanh khoản trong các phiên hồi, diễn biến bán ròng của khối ngoại, cùng mức độ lan tỏa của dòng tiền khi mùa KQKD quý III bước vào giai đoạn cao điểm. Ngoài ra, phản ứng của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản cần được quan sát sát sao, bởi đây là các nhóm có khả năng quyết định liệu nhịp hồi chỉ mang tính kỹ thuật hay chuyển thành quá trình tạo đáy bền vững.

nhan dinh chung khoan 19-23 10 vn-index cho nhip hoi, uu tien quan tri rui ro hinh anh 2
VN-Index có khả năng xuất hiện thêm các nhịp hồi phục kỹ thuật (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải, không mua đuổi trong các phiên hồi, chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN-Index lấy lại 1.735 điểm với thanh khoản và độ rộng cải thiện; ngược lại cần ưu tiên quản trị rủi ro nếu vùng 1.680 điểm bị xuyên thủng”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, VN -Index chững lại đà giảm và lấy lại mốc 1.700 điểm trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm mạnh, xuống dưới mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến Doji tăng có bóng nến trên và dưới dài, cho thấy lực cầu xuất hiện quanh vùng 1.695 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đẩy chỉ số đóng cửa tại mức cao nhất phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI có dấu hiệu hình thành đáy sau khi lùi về vùng quá bán, trong khi MACD tiếp tục giảm dưới ngưỡng 0 cùng histogram âm, phản ánh động lượng tiêu cực và xu hướng giảm ngắn hạn chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

“Mặc dù VN-Index đã chững lại đà giảm và lấy lại mốc 1.700 điểm, thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy lực cầu vẫn còn yếu, khiến khả năng chỉ số vượt qua các vùng kháng cự gần và tiến tới kiểm định đường Tenkan quanh 1.730 điểm chưa thực sự rõ ràng. Trong bối cảnh xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mở mới vị thế và chờ tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn tại vùng hỗ trợ trước khi cân nhắc giải ngân”, chuyên gia của BVSC nhận định.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 19/10: Cơ hội tiềm năng với PDR và VNM

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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