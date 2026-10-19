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Một số cổ phiếu cần quan tâm 19/10: Cơ hội tiềm năng với PDR và VNM

Thứ Hai, 05:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 19/10. Trong đó, nhóm cổ phiếu tiềm năng như PDR và VNM đang thu hút dòng tiền nhờ triển vọng kinh doanh tích cực.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PDR

Công ty Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – sàn HSX), điều chỉnh giá mục tiêu từ 20.400 đồng về 17.100 đồng, upside +54.1%.

MBS dự phóng lợi nhuận ròng 2026F đạt 458 tỷ đồng (-11% so với cùng kỳ) do chi phí lãi vay tăng. Nửa đầu năm 2026, PDR đạt 213 tỷ đồng lợi nhuận ròng, hoàn thành 25% kế hoạch năm (868 tỷ đồng). Năm 2027F dự phóng lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 732 tỷ đồng (+59.8% so với cùng kỳ) nhờ dự án Bắc Hà Thanh và thoái vốn Thuận An 2. Định giá P/E 2026F đạt 24.6x, P/B 2026F đạt 0.9x.

mot so co phieu can quan tam 19 10 co hoi tiem nang voi pdr va vnm hinh anh 1

MBS duy trì khuyến nghị khả quan  cho PDR với giá mục tiêu 17.100 đồng/cổ phiếu, giảm 16,2% so với báo cáo tháng 3/2026. Mức điều chỉnh này do lùi tiến độ bàn giao dự án Bắc Hà Thanh, chuyển định giá dự án Thuận An sang giá trị sổ sách (dự kiến chuyển nhượng toàn bộ vào năm 2027), cùng chi phí dự phòng và lãi vay tăng cao hơn dự kiến. Cổ phiếu PDR phù hợp cho chiến lược đầu tư dài hạn (trên 1 năm) để phản ánh kỳ vọng từ các dự án tương lai; trong khi ở ngắn hạn, giá cổ phiếu vẫn chịu áp lực từ khó khăn chung của ngành bất động sản và tiến độ bàn giao chậm trong năm 2026.

Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu VNM

Công ty Chứng khoán Guotai Haitong khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) với giá mục tiêu 59.000 đồng, upside +1,03% so với giá đóng cửa 58.400 đồng ngày 12/10.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 34.996 tỷ đồng (+17.8% so với cùng kỳ) nhờ doanh thu nội địa tăng 12,4% và xuất khẩu tăng 39,1%. Dự phóng năm 2026, doanh thu thuần đạt 66.951 tỷ đồng (+5,2% so với cùng kỳ), lợi nhuận gộp đạt 27.822 tỷ đồng (+6,2% so với cùng kỳ), tương ứng biên lợi nhuận gộp 41,6%.

mot so co phieu can quan tam 19 10 co hoi tiem nang voi pdr va vnm hinh anh 2

Định giá P/E dự phóng đạt 11.5x và P/B đạt 3.95x. VNM duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn năm 2025 là 4.350 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 43,5% mệnh giá), tối thiểu 50% LNST.

Guotai Haitong khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu VNM ở mức giá mục tiêu 59.000 (upside 1,03%) với các luận điểm: Tăng trưởng phục hồi: Doanh thu nội địa đang cải thiện trong khi xuất khẩu tăng tốc, cùng đóng góp tích cực từ các công ty con ở nước ngoài, hỗ trợ VNM quay lại quỹ đạo tăng trưởng; Biên lợi nhuận được bảo vệ: Lợi thế chốt giá WMP, SMP và đường trước 3 – 6 tháng giúp duy trì biên LNG trong nửa đầu năm 2026, dù giá nguyên liệu thế giới bắt đầu tăng trở lại; Cổ tức hấp dẫn: Chính sách cổ tức tối thiểu 50% LNST cùng bảng cân đối lành mạnh, với tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 46,1% tổng tài sản, tạo nền tảng cho mức chi trả cổ tức ổn định.

Nhận định chứng khoán 19-23/10: VN-Index chờ nhịp hồi, ưu tiên quản trị rủi ro

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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