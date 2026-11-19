► Một số cổ phiếu cần quan tâm 19/11: Cơ hội tiềm năng với KDH và HHV

Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục

Tiếp diễn đà giảm trong phiên sáng 18/11, VN-Index rơi vào nhịp điều chỉnh mạnh hơn trông thấy trong phiên chiều khi áp lực bán ở các cổ phiếu Bluechip là nguyên nhân khiến chỉ số chung chịu tác động đáng kể. Trong ngày “ông lớn” VIC chỉ điều chỉnh (-1,21%), tuy nhiên phần còn lại của thị trường cũng chẳng mấy kém cạnh khi 7/10 cổ phiếu gây giảm điểm mạnh nhất thuộc về các “nhà băng” với biên độ điều chỉnh lớn hơn (-2%) phải kể đến như VCB, VPB và BID.

Ở chiều ngược lại, những cái tên sáng giá giữ vững sắc xanh trong phiên 18/11 nằm rải rác ở nhiều nhóm ngành khác nhau như SAB (Hàng tiêu dùng), KDH (Bất động sản) và HVN (Hàng không), tuy nhiên ắt sẽ là khập khiễng nếu đặt lên bàn cân để so sánh với phía bên kia đối trọng. Độ mở bao trùm bởi sắc đỏ khi số mã giảm điểm (286 mã) áp đảo hoàn toàn so với chỉ vỏn vẹn 68 mã tăng điểm trên nền thanh khoản khớp lệnh có đôi chút khởi sắc so với phiên liền trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn (-9%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, VN-Index ở mức 1.703,01 điểm, giảm 23,71 điểm (-1,37%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, VN-Index ở mức 1.703,01 điểm, giảm 23,71 điểm

Áp lực bán xuyên suốt đưa thanh khoản quay trở lại, tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn (-9%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 774 triệu cổ phiếu (21,40%), tương đương giá trị đạt 17.508 tỷ đồng (16,80%).

Ngày giao dịch vắng bóng những tín hiệu lạc quan của thị trường chung khi chỉ 3/35 nhóm ngành đóng cửa trong sắc xanh. Y tế (0,27%), Nông nghiệp (0,15%) và Dịch vụ tư vấn (0,04%) là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, Khai khoáng (-4,38%), Thiết bị điện (-2,73%) và Thủy sản (-2,71%) là ba nhóm ngành giảm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 18/11: Nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội mua thêm VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 18/11, các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên bảo vệ danh mục và chưa vội mua thêm khi rủi ro thị trường gia tăng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), hình thành cây nến Marubozu giảm điểm với giá đóng cửa gần thấp nhất phiên, VN-Index có lần thứ ba kiểm định lại vùng giá 1.700 điểm trong vòng hơn 1 tháng qua. Tại những vùng giá then chốt, thị trường lại một lần nữa thử thách tâm lý, đưa nhà đầu tư vào thế khó khi nhất cử nhất động của chỉ số, cho dù là nhỏ nhất đều mang tính quyết định, định hình xu hướng tiếp theo của toàn thị trường.

Những diễn biến tiêu cực liên tục xuất hiện khi khối ngoại bán ròng rất mạnh với giá trị lên tới -1.114 tỷ đồng và chỉ số ít cổ phiếu có khả năng duy trì sắc xanh cho tới khi đồng hồ giao dịch ngừng đếm trên nền thanh khoản ở mức thấp hơn (-9%) so với bình quân 20 phiên.

“Với mức định giá hấp dẫn của nhiều cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và đồng thời chưa vội mở mua gia tăng tỷ trọng khi sắc xanh lá tiếp tục phát đi tín hiệu xa lánh đối với VN-Index”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Có thể có một số nhịp hồi phục trong phiên

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên giảm về vùng 1.700 cho thấy áp lực điều chỉnh bao trùm thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI suy yếu và đang hướng xuống vùng điểm thấp thể hiện diễn biến điều chỉnh của VN-Index hiện tại. Chỉ số đang ở vùng hỗ trợ 1.700 nên kỳ vọng chỉ số sẽ cân bằng ở khu vực này trong các phiên tới, tuy nhiên nếu dòng tiền chưa ủng hộ thì cần lưu ý vùng hỗ trợ dưới tại 1.680.

Có thể có một số nhịp hồi phục trong phiên (Ảnh minh họa: KT)

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám vào đường biên dưới dải Bollinger và hướng xuống nên khả năng cao quán tính giảm còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng đều ở vùng thấp nên kỳ vọng sẽ có một số nhịp hồi phục trong phiên.

“Chỉ số chung tiếp tục đánh mất hỗ trợ 1.720-1.730 và lùi về vùng đáy gần nhất 1.700. Do đó, nhà đầu tư chưa nên vội vàng bắt đáy khi cổ phiếu vừa giảm về vùng hỗ trợ và kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận thay đổi xu hướng của thị trường chung để đề phòng rủi ro điều chỉnh tiếp diễn. Đối với các vị thế đang củng cố hỗ trợ trong đà đi lên thì nhà đầu tư duy trì nắm giữ”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.