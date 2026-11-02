English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định chứng khoán 2-6/11: VN-Index giằng co trong vùng 1.720-1.770 điểm

Thứ Hai, 06:15, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tuần giảm 1,83%, VN-Index được kỳ vọng có nhịp hồi phục trong tuần 2-6/11 nhờ lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.740 điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể rung lắc, phân hóa trong vùng 1.720-1.770 điểm khi dòng tiền chưa cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt.

VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi phục

Trong tuần giao dịch qua, VN-Index hình thành cây nến giảm điểm với khối lượng khớp lệnh xấp xỉ so với mức bình quân 20 tuần trở lại đây. Đóng cửa tuần giao dịch 26/10 – 30/10, VN-Index ở mức 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm (-1,83%).

Nhịp độ giao dịch tuần qua của thị trường chung có phần chậm lại khi thanh khoản khớp lệnh trở về mức xấp xỉ so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 646 triệu cổ phiếu (-9,98%), tương đương giá trị đạt 14.702 tỷ đồng (-9,17%).

nhan dinh chung khoan 2-6 11 vn-index giang co trong vung 1.720-1.770 diem hinh anh 1
Đóng cửa tuần giao dịch 26/10 – 30/10, VN-Index ở mức 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm

Tuần giao dịch kém suôn sẻ của VN-Index khi đóng cửa với 29/35 nhóm ngành giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (5,06%), Chăn nuôi (4,15%) và Bất động sản (1,52%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Cảng biển (-7,62%), Gỗ (-5,59%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-5,12%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc đỏ, VN-Index có phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp. Áp lực bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành và có thời điểm khiến VN-Index giảm sâu, xuyên thủng mốc 1.730 điểm. Điểm tích cực là đà giảm đã thu hẹp về cuối phiên, VN-Index đóng cửa chưa phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.740 điểm cho thấy xác suất phục hồi tăng điểm trong các phiên tới khá cao. Thanh khoản trong phiên cuối tuần cải thiện so với 4 phiên trước và là phiên có khối lượng khớp lệnh cao nhất trong tuần, tăng nhẹ (4,3%).

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng tuần giảm (-1,83%) với thanh khoản sụt giảm so với tuần trước (-16,1%) cho thấy áp lực bán không quá mạnh và có chiều hướng suy giảm khi VN-Index chạm tới ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.740 điểm. Dù giao dịch tuần qua khá tiêu cực, song tín hiệu tích cực tăng điểm của tuần trước đó chưa bị triệt tiêu và VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi phục trong tuần này 2-6/11.

“Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua thăm dò khi VN-Index test lại ngưỡng 1.740 điểm, vị thế mua thăm dò vẫn chưa có nhiều lợi nhuận nên vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong tuần sau. Kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu tích cực hơn về thanh khoản rồi mới giá tăng thêm vị thế nắm giữ cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720 - 1.770 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy trung tính khi cây nến Spinning top tại mốc 1.742 điểm phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, cùng với các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức 47 và MFI suy yếu tại ngưỡng 39 cho thấy thị trường đang thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.740–1.750 trước khi xác lập xu hướng mới.

ASEANSC dự báo tuần giao dịch 2 - 6/11, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720–1.770 điểm, với khu vực 1.715–1.730 điểm là hỗ trợ gần, trong khi 1.755–1.775 điểm trở thành vùng cản cần vượt lại để khôi phục xu hướng phục hồi. Điểm cần theo dõi là phản ứng của dòng tiền tại nhóm ngân hàng - chứng khoán, bất động sản, độ rộng và thanh khoản khi thị trường kiểm định hỗ trợ, giao dịch khối ngoại, đồng thời lưu ý biến động quốc tế quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ trong tháng 11 có thể ảnh hưởng tới khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu lực cầu cải thiện và VN-Index lấy lại vùng 1.760–1.775 điểm, khả năng quay lại kiểm định 1.800 điểm sẽ được mở ra; ngược lại, việc xuyên thủng 1.715–1.720 điểm có thể đưa chỉ số trở lại vùng tâm lý 1.680–1.700 điểm.

nhan dinh chung khoan 2-6 11 vn-index giang co trong vung 1.720-1.770 diem hinh anh 2
VN-Index tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720 - 1.770 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tránh bắt đáy sớm, ưu tiên giải ngân từng phần vào cổ phiếu có nền giá và KQKD tốt khi thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng, đồng thời giảm tỷ trọng các vị thế yếu nếu vùng hỗ trợ gần bị phá vỡ”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên cuối tuần hình thành nến Hammer nhờ nỗ lực ở nhóm cổ phiếu Vingroup vào cuối phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung có tín hiệu hồi phục sau khi chạm đường Tenkan ở mốc 1730 và kết phiên trên đường MA20 cho thấy đây là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ báo RSI vẫn hướng xuống và đường -DI đang dâng cao nên chỉ số chung sẽ cần thêm thời gian để cân bằng ở khu vực điểm số 1.730-1.750. Tuy nhiên, nếu đánh mất mốc hỗ trợ này thì xác suất cao VN-Index sẽ lùi về khu vực 1.700 và sâu hơn 1.680 tương ứng với các mốc 0.382 và 0.5 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và CMF hướng lên thể hiện sự hồi phục từ vùng 1730, là hỗ trợ ở đường mây đỏ Ichimoku. Hai đường +/-DI có xu hướng vận động giao cắt nhau nên hiện tượng giằng co, runng lắc ở khu vực 1.730-1.750 sẽ diễn ra trong phiên giao dịch hôm nay 2/11.

“Thị trường ghi nhận tuần giao dịch hiệu chỉnh giảm với sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát vận động thị trường, đồng thời chủ động cơ cấu đối với cổ phiếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng để bảo toàn lợi nhuận, chỉ nắm giữ cổ phiếu trong trạng thái bo cung và giữ vững hỗ trợ. Mặc dù chỉ số chung đã có sự hồi phục vào cuối phiên nhưng tín hiệu cân bằng chưa rõ ràng, do đó, nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mới và kiên nhẫn chờ đợi những sự xác nhận đảo chiều từ thị trường”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 2/11: Cơ hội tiềm năng với VPB và PVS

CTV Kim Oanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index nỗ lực phục hồi, nhà đầu tư tránh mua đuổi
Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index nỗ lực phục hồi, nhà đầu tư tránh mua đuổi

VOV.VN - VN-Index hồi phục nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, song thanh khoản vẫn yếu và dòng tiền phân hóa. Các chuyên gia cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong vùng 1.760–1.780 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện, nhà đầu tư nên thận trọng.

Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index nỗ lực phục hồi, nhà đầu tư tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index nỗ lực phục hồi, nhà đầu tư tránh mua đuổi

VOV.VN - VN-Index hồi phục nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, song thanh khoản vẫn yếu và dòng tiền phân hóa. Các chuyên gia cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong vùng 1.760–1.780 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện, nhà đầu tư nên thận trọng.

Nhận định chứng khoán 28/10: Thị trường tiếp tục phân hóa, tránh mua đuổi
Nhận định chứng khoán 28/10: Thị trường tiếp tục phân hóa, tránh mua đuổi

VOV.VN - VN-Index tiếp tục giằng co trong bối cảnh thanh khoản suy yếu, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán và chỉ số chưa thể vượt vùng kháng cự quanh 1.772 điểm. Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1.750–1.780 điểm, nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua đuổi và ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng tốt.

Nhận định chứng khoán 28/10: Thị trường tiếp tục phân hóa, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 28/10: Thị trường tiếp tục phân hóa, tránh mua đuổi

VOV.VN - VN-Index tiếp tục giằng co trong bối cảnh thanh khoản suy yếu, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán và chỉ số chưa thể vượt vùng kháng cự quanh 1.772 điểm. Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1.750–1.780 điểm, nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua đuổi và ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng tốt.

Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể lùi về 1.740 điểm trước khi hồi phục
Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể lùi về 1.740 điểm trước khi hồi phục

VOV.VN - VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên 26/10 trước áp lực chốt lời gia tăng. Các chuyên gia dự báo thị trường có thể tiếp tục rung lắc, lùi về vùng 1.740 điểm trước khi phục hồi, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với các quyết định giải ngân.

Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể lùi về 1.740 điểm trước khi hồi phục

Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể lùi về 1.740 điểm trước khi hồi phục

VOV.VN - VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên 26/10 trước áp lực chốt lời gia tăng. Các chuyên gia dự báo thị trường có thể tiếp tục rung lắc, lùi về vùng 1.740 điểm trước khi phục hồi, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với các quyết định giải ngân.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá