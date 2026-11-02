Nhận định chứng khoán 2-6/11: VN-Index giằng co trong vùng 1.720-1.770 điểm

VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi phục

Trong tuần giao dịch qua, VN-Index hình thành cây nến giảm điểm với khối lượng khớp lệnh xấp xỉ so với mức bình quân 20 tuần trở lại đây. Đóng cửa tuần giao dịch 26/10 – 30/10, VN-Index ở mức 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm (-1,83%).

Nhịp độ giao dịch tuần qua của thị trường chung có phần chậm lại khi thanh khoản khớp lệnh trở về mức xấp xỉ so với bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 646 triệu cổ phiếu (-9,98%), tương đương giá trị đạt 14.702 tỷ đồng (-9,17%).

Đóng cửa tuần giao dịch 26/10 – 30/10, VN-Index ở mức 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm

Tuần giao dịch kém suôn sẻ của VN-Index khi đóng cửa với 29/35 nhóm ngành giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (5,06%), Chăn nuôi (4,15%) và Bất động sản (1,52%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Cảng biển (-7,62%), Gỗ (-5,59%) và Bất động sản Khu công nghiệp (-5,12%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 30/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi về vùng hỗ trợ VOV.VN - VN-Index chịu áp lực bán gia tăng và có thể kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 - 1.740 điểm trong các phiên tới. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, chờ tín hiệu cân bằng trước khi giải ngân.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc đỏ, VN-Index có phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp. Áp lực bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành và có thời điểm khiến VN-Index giảm sâu, xuyên thủng mốc 1.730 điểm. Điểm tích cực là đà giảm đã thu hẹp về cuối phiên, VN-Index đóng cửa chưa phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.740 điểm cho thấy xác suất phục hồi tăng điểm trong các phiên tới khá cao. Thanh khoản trong phiên cuối tuần cải thiện so với 4 phiên trước và là phiên có khối lượng khớp lệnh cao nhất trong tuần, tăng nhẹ (4,3%).

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng tuần giảm (-1,83%) với thanh khoản sụt giảm so với tuần trước (-16,1%) cho thấy áp lực bán không quá mạnh và có chiều hướng suy giảm khi VN-Index chạm tới ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.740 điểm. Dù giao dịch tuần qua khá tiêu cực, song tín hiệu tích cực tăng điểm của tuần trước đó chưa bị triệt tiêu và VN-Index có thể sẽ có nhịp hồi phục trong tuần này 2-6/11.

“Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua thăm dò khi VN-Index test lại ngưỡng 1.740 điểm, vị thế mua thăm dò vẫn chưa có nhiều lợi nhuận nên vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong tuần sau. Kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu tích cực hơn về thanh khoản rồi mới giá tăng thêm vị thế nắm giữ cổ phiếu”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720 - 1.770 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái tích lũy trung tính khi cây nến Spinning top tại mốc 1.742 điểm phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu, cùng với các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức 47 và MFI suy yếu tại ngưỡng 39 cho thấy thị trường đang thiếu động lực bứt phá rõ ràng. Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng hỗ trợ 1.740–1.750 trước khi xác lập xu hướng mới.

ASEANSC dự báo tuần giao dịch 2 - 6/11, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720–1.770 điểm, với khu vực 1.715–1.730 điểm là hỗ trợ gần, trong khi 1.755–1.775 điểm trở thành vùng cản cần vượt lại để khôi phục xu hướng phục hồi. Điểm cần theo dõi là phản ứng của dòng tiền tại nhóm ngân hàng - chứng khoán, bất động sản, độ rộng và thanh khoản khi thị trường kiểm định hỗ trợ, giao dịch khối ngoại, đồng thời lưu ý biến động quốc tế quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ trong tháng 11 có thể ảnh hưởng tới khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu lực cầu cải thiện và VN-Index lấy lại vùng 1.760–1.775 điểm, khả năng quay lại kiểm định 1.800 điểm sẽ được mở ra; ngược lại, việc xuyên thủng 1.715–1.720 điểm có thể đưa chỉ số trở lại vùng tâm lý 1.680–1.700 điểm.

VN-Index tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720 - 1.770 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tránh bắt đáy sớm, ưu tiên giải ngân từng phần vào cổ phiếu có nền giá và KQKD tốt khi thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng, đồng thời giảm tỷ trọng các vị thế yếu nếu vùng hỗ trợ gần bị phá vỡ”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên cuối tuần hình thành nến Hammer nhờ nỗ lực ở nhóm cổ phiếu Vingroup vào cuối phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung có tín hiệu hồi phục sau khi chạm đường Tenkan ở mốc 1730 và kết phiên trên đường MA20 cho thấy đây là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ báo RSI vẫn hướng xuống và đường -DI đang dâng cao nên chỉ số chung sẽ cần thêm thời gian để cân bằng ở khu vực điểm số 1.730-1.750. Tuy nhiên, nếu đánh mất mốc hỗ trợ này thì xác suất cao VN-Index sẽ lùi về khu vực 1.700 và sâu hơn 1.680 tương ứng với các mốc 0.382 và 0.5 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và CMF hướng lên thể hiện sự hồi phục từ vùng 1730, là hỗ trợ ở đường mây đỏ Ichimoku. Hai đường +/-DI có xu hướng vận động giao cắt nhau nên hiện tượng giằng co, runng lắc ở khu vực 1.730-1.750 sẽ diễn ra trong phiên giao dịch hôm nay 2/11.

“Thị trường ghi nhận tuần giao dịch hiệu chỉnh giảm với sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát vận động thị trường, đồng thời chủ động cơ cấu đối với cổ phiếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng để bảo toàn lợi nhuận, chỉ nắm giữ cổ phiếu trong trạng thái bo cung và giữ vững hỗ trợ. Mặc dù chỉ số chung đã có sự hồi phục vào cuối phiên nhưng tín hiệu cân bằng chưa rõ ràng, do đó, nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mới và kiên nhẫn chờ đợi những sự xác nhận đảo chiều từ thị trường”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.

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