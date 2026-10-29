Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index nỗ lực phục hồi, nhà đầu tư tránh mua đuổi

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 29/10: Cơ hội tiềm năng với KBC và NT2

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chờ đợi những vùng giá chiết khấu hơn

VN-Index mang đến phiên giao dịch đầy bất ngờ cho nhà đầu tư khi phe mua chỉ thực sự xuất hiện vào những phút giao dịch cuối ngày, đưa chỉ số hình thành cây nến “rút chân” và đóng cửa ở ngưỡng giá xanh. Nhóm “cổ phiếu vua” phát đi tín hiệu phục hồi mạnh mẽ, được khởi xướng từ bộ ba quốc doanh (VCB, BID, CTG) sau đó lan tỏa sang các “nhà băng” khác như HDB, VPB, TPB… Bên cạnh đó, một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ cho thấy nỗ lực huy động dòng tiền mạnh mẽ phải kể đến như Dệt may, Điện, Xây dựng… và phần lớn sở hữu vốn hóa ở mức vừa và nhỏ.

Ở chiều ngược lại, DGW, LPS và FPT có phiên giao dịch đáng quên khi trở thành tâm điểm của đà “xả hàng” với biên độ giảm đáng kể, quanh ngưỡng 3 – 7%. Trong bối cảnh thanh khoản chưa thể bứt phá một sớm một chiều, diễn biến phân hóa tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trên diện rộng và nhiều khả năng VN-Index sẽ hình thành nền giá mới quanh vùng 1.760 điểm. Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (184 mã) nhiều hơn so với số mã tăng điểm (130 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, VN-Index ở mức 1.766,65 điểm, tăng 4,78 điểm (0,27%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, VN-Index ở mức 1.766,65 điểm, tăng 4,78 điểm

Mặc dù nhỉnh hơn đôi chút so với ngày hôm qua, thanh khoản khớp lệnh thị trường vẫn thấp hơn (-6.0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 660 triệu cổ phiếu (4,36%), tương đương giá trị đạt 15.320 tỷ đồng (9,91%).

Độ mở thị trường có yếu tố cân bằng khi 18/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (2,25%), Khai khoáng (2%) và Bảo hiểm ( 1,67%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Y tế (-1,18%), Thép (-1,10%) và Công nghệ viễn thông (-1,07%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 28/10: Thị trường tiếp tục phân hóa, tránh mua đuổi VOV.VN - VN-Index tiếp tục giằng co trong bối cảnh thanh khoản suy yếu, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán và chỉ số chưa thể vượt vùng kháng cự quanh 1.772 điểm. Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1.750–1.780 điểm, nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua đuổi và ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng tốt.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), với việc kết phiên hình thành cây nến “rút chân” và tăng điểm nhẹ, VN-Index dường như muốn xây đắp nền giá mới thay vì lấp lại gap tăng quanh vùng 1.740 điểm. Trong ngày vắng mặt những tác động đáng kể tới chỉ số của VIC và VHM, các “nhà băng” đã hoàn thành tốt vai trò gồng gánh VN-Index với sự dẫn dắt, hưởng ứng của cả nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại. Đà phục hồi của thị trường mang theo tín hiệu phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành với sắc xanh của Ngân hàng, Xây dựng, Dệt may… trong khi ở chiều ngược lại, DGW có ngày công bố báo cáo tài chính quý III kém may khi ngậm ngùi đóng cửa trong tình trạng “trắng bên mua” hay thậm chí, cuộc “tháo chạy” của nhóm nhà đầu tư nước ngoài tại cổ phiếu của ông lớn công nghệ - FPT vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, chờ đợi những vùng giá chiết khấu hơn của thị trường chung nhằm giải ngân một phần tỷ trọng cổ phiếu để có vị thế an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index sẽ cân bằng trở lại và giữ được xu hướng tăng điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang duy trì xu hướng ngắn hạn tích cực khi đóng cửa tại 1.767 điểm, giữ vững vị thế trên các đường MA10 và MA20 cùng áp lực mua chiếm ưu thế trong phiên, tuy nhiên trạng thái thị trường vẫn mang tính chất trung tính do sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng. Với chỉ báo RSI ở mức 55 và dòng tiền MFI suy yếu tại ngưỡng 39, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 29/10 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn tại vùng cản 1.780–1.790 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.760–1.770 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index sẽ cân bằng trở lại và giữ được xu hướng tăng điểm (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên với nến Hammer và giữ trên mốc 1.760 thể hiện nỗ lực ở một số mã blue-chips trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, VN Index chạm mốc 0.786 và bật tăng trở lại, giữ vững hỗ trợ quanh 1.760 tương ứng với đường Senkouspan B. Chỉ báo CMF, MACD, RSI vẫn đang đồng thuận hướng lên cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ cân bằng trở lại và giữ được xu hướng tăng điểm.

Ở khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo động lượng là MACD và RSI đang đảo chiều gia tăng trở lại và mới chỉ hình thành một đỉnh. Thêm vào đó, MFI và CMF cũng đang hướng lên cho khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục phục hồi trong các phiên tới.

“Quá trình cân bằng và củng cố động lực ở vùng 1.760-1.780 vẫn đang diễn ra trên thị trường với sự ủng hộ của cổ phiếu bluechips. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng/mở vị thế mới ở cố phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự tham gia đáng chú ý của thnah khoản mua chủ động. Một số nhóm đáng lưu ý: Ngân hàng, Bán lẻ”, chuyên gia của VCBS nhận định.