Nhận định chứng khoán 30/10: Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi về vùng hỗ trợ

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Ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.740 điểm sẽ giúp VN-Index đảo chiều quay lại xu hướng phục hồi

Trái ngược với diễn biến tăng điểm nhẹ của nhiều chỉ số chứng khoán thế giới trước thông tin Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, chứng trường Việt lại có diễn biến khá tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 29/10. Mở cửa trong sắc xanh nhẹ nhưng càng giao dịch áp lực bán càng lan rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu Dầu khí với nhiều mã lớn giảm sâu (BSR, PLX, PVS, GAS…). Độ mở của thị trường hoàn toàn nghiêng về nhóm cổ phiếu giảm giá với 209 mã giảm so với 93 mã tăng. Đóng cửa phiên 29/10, VN-Index dừng ở mức 1.755,61, giảm 11,04 điểm (-0,62%).

Thanh khoản phiên 29/10 giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng nếu chỉ xét khối lượng khớp lệnh không tính thỏa thì lại tăng (7,3%) cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Lũy kế cuối phiên, thanh khoản trên HSX đạt 638 triệu cổ phiếu (-3,33%) tương đương với giá trị 14.530 tỷ đồng (-5,16%).

Đóng cửa phiên 29/10, VN-Index dừng ở mức 1.755,61, giảm 11,04 điểm

Áp lực bán trải rộng trên nhiều nhóm ngành với 26/35 nhóm ngành giảm điểm. Dầu khí (-2,94%), Phân bón (-1,79%), Xây dựng (-1,76%) là 3 nhóm ngành giảm điểm sâu nhất. Ở chiều ngược lại 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất có Vận tải hàng hóa (5,52%), Cao su (1,48%), Dịch vụ ăn uống (1,01%), đây đều là những nhóm ngành vốn hóa bé.

Nhận định chứng khoán 29/10: VN-Index nỗ lực phục hồi, nhà đầu tư tránh mua đuổi VOV.VN - VN-Index hồi phục nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, song thanh khoản vẫn yếu và dòng tiền phân hóa. Các chuyên gia cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong vùng 1.760–1.780 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện, nhà đầu tư nên thận trọng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), không thể duy trì phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, đi ngược lại xu hướng tăng điểm nhẹ của phần lớn chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới. Áp lực bán có xu hướng lan rộng ra nhiều nhóm ngành trong bối cảnh dòng tiền phân bố vào nhóm cổ phiếu giảm giá hoàn toàn chiếm áp đảo (3,3 lần) so với nhóm cổ phiếu tăng giá. Thanh khoản trong phiên 29/10 gia tăng nhẹ so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh tiệm cận mức bình quân 20 phiên. Điểm tích cực là đà giảm có phần thu hẹp một phần về cuối phiên, nhưng mức độ còn khá khiêm tốn. Phiên giảm ngày 29/10 khá tiêu cực nhưng chưa triệt tiêu xu hướng phục hồi đã hình thành trong tuần trước đó.

“Chúng tôi kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.740 điểm sẽ giúp VN-Index đảo chiều quay lại xu hướng phục hồi. Vì vậy, nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên sự thận trọng, chỉ mở vị thế mua thăm dò khi VN-Index chạm tới mốc 1.740 điểm trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.720-1.730

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên giảm 11 điểm do áp lực cung lớn trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống cho thấy tín hiệu suy yếu của động lực chung trong ngắn hạn. Với diễn biến này, khả năng cao chỉ số sẽ quay về kiểm tra hỗ trợ 1.730 tại đường MA20, tương đương khoảng gap được hình thành vào phiên 22/10.

VN-Index có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.720-1.730 (Ảnh minh họa: KT)

Ở khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo RSI và MACD đảo chiều đi xuống và 3 đường +/-DI cùng ADX neo dưới mốc 25 thể hiện chỉ số chung sẽ cần thêm thời gian để cân bằng và tích lũy, và cũng cần tính đến xác suất VN-Index kiểm tra lại hỗ trợ 1.720-1.730.

“Lực cung lớn trong phiên 29/10 đã khiến chỉ số chung liên tục rung lắc khi thiếu sự nâng đỡ của dòng tiền mua cũng như nhóm cổ phiếu blue-chips. Nhà đầu tư nên heo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc cơ cấu danh mục theo hướng hiện thực hóa lợi nhuận từng phần ở cổ phiếu đánh mất hỗ trợ quan trọng và chỉ duy trì nắm giữ mã duy trì xu hướng ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận cân bằng của thị trường trước khi giải ngân mở vị thế mới”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.