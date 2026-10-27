Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể lùi về 1.740 điểm trước khi hồi phục

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 27/10: Cơ hội tiềm năng với CTD và TCB

VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về quanh mốc 1.740 điểm

VN-Index khởi đầu tuần mới kém suôn sẻ khi đa số cổ phiếu rơi vào nhịp điều chỉnh và dòng tiền chỉ tập trung vào một số nhóm ngành nhất định. Dầu khí và Bất động sản Khu công nghiệp trở thành điểm sáng của thị trường khi sở hữu những cái tên có khả năng ngược dòng mạnh mẽ với biên độ tăng điểm ấn tượng phải kể đến như GAS (281%), VGC (4,04%).

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ ngập tràn thị trường, trong đó, Chứng khoán và Bất động sản – những cái tên vốn có mức độ tương quan cao với thị trường trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” với nhiều cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh đáng kể như: LPS (-6,42%), DXG (-3,35%) và PDR (-3,70%). Độ mở nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (219 mã) áp đảo so với số mã tăng điểm (112 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-4,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index ở mức 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm (-0,60%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index ở mức 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm

Thị trường chậm nhịp giao dịch trở lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-4,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 606 triệu cổ phiếu (-22,08%), tương đương giá trị đạt 13.556 tỷ đồng (-20,09%).

Sắc đỏ nắm thế thượng phong khi thị trường đóng cửa với 24/35 nhóm ngành giảm điểm. Y tế (6,03%), Dầu khí (1,65%) và Gỗ (1,04%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Hóa chất cơ bản (-3,31%), Thiết bị điện (-2,67%) và Ngân hàng (-1,35%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 26/10: VN-Index có thể rung lắc khi tiến sát vùng 1.800 điểm VOV.VN - VN-Index hồi phục mạnh, tiến sát vùng kháng cự 1.776–1.780 điểm. Dù tín hiệu tích cực được củng cố, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tránh mua đuổi và chờ nhịp điều chỉnh để giải ngân.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực chốt lời dâng cao, đặc biệt là khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.780 điểm khiến VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, cắt đứt 4 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó. Thanh khoản phiên giảm ngày 26/10 sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-4,5%) so với mức bình quân 20 phiên.

“VN-Index sẽ có nhịp chỉnh về quanh mốc 1.740 điểm sẽ đảo chiều tăng điểm trở lại. Do vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên vị thế mở mua thăm dò khi VN-Index test lại mốc hỗ trợ 1.738 – 1.740 điểm trong các phiên tới”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang vận động trong trạng thái giằng co với xu hướng ngắn hạn được củng cố nhờ việc duy trì trên các đường MA10 và MA20, tuy nhiên, áp lực bán chiếm ưu thế trong phiên gần nhất đã đẩy chỉ số đóng cửa tại vùng thấp nhất ngày, phản ánh rủi ro kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu. Với các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức trung tính và MFI cho thấy dòng tiền có dấu hiệu suy yếu, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 27/10 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Trong bối cảnh này, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.760-1.770 điểm và kháng cự 1.780-1.790 điểm, đồng thời ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên giảm gần 11 điểm do lực cung chiếm ưu thế trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra hỗ trợ tại đường mây đỏ Ichimoku (1.760). Chỉ báo MACD vẫn hướng lên nhưng chỉ báo RSI bẻ xuống nên khả năng rung lắc ở khu vực 1.750-1.780 sẽ còn diễn ra trong ngắn hạn để kiểm tra cung-cầu tại vùng điểm này. Tuy nhiên, nếu đánh mất hỗ trợ thì xác suất cao VN-Index sẽ điều chỉnh về khu vực 1.720 -1.730, tương ứng với đường tenkan và đường trung bình động MA20.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đồng thuận tạo đỉnh và hướng xuống, theo đó thêm phần củng cố cho nhận định rung lắc trong các phiên tới, với hỗ trợ gần nhất là mốc 1.750 - MA20 và sâu hơn là 1.720 - Senkouspan B.

“VN-Index ghi nhận phiên giao dịch đầu tuần rung lắc và giảm gần 11 điểm sau nhịp tăng tốt tuần trước do hành động chốt lời ngắn hạn gia tăng. Nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần ở cổ phiếu xuất hiện áp lực điều chỉnh lớn và chỉ duy trì tỷ trọng ở những mã duy trì xu hướng tích lũy, tăng điểm rõ ràng. Đồng thời, nhà đầu tư chưa nên vội giải ngân mới và chờ đợi xác nhận cân bằng từ thị trường”, chuyên gia của VCBS nhận định.