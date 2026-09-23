Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index hồi phục nhưng động lực tăng chưa đủ mạnh

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 23/9: Cơ hội tiềm năng với HDB và MBB

Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi

Trải qua phiên giao dịch chứng khoán sáng 22/9 có đôi chút lệch nhịp trên cuộc hành trình lấy lại những điểm số đã mất, VN-Index càng giao dịch về cuối phiên càng nới rộng biên độ tăng điểm. Bên cạnh những “ngôi sao” nổi bật như nhóm cổ phiếu cùng hệ sinh thái (VIX, GEX, GEE…), MSN ( 3.84%) và MSB ( 3.45%), VIC và VHM quay trở lại làm bệ đỡ chỉ số đáng tin cậy cho thị trường chung với mức đóng góp lên tới (15,98 điểm).

Ở chiều ngược lại, phần lớn các nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh tương đối thấp, duy chỉ có SSB xuất hiện phiên giảm kịch sàn thứ hai liên tiếp sau giai đoạn “vững ngôi vương” cổ phiếu có sức mạnh giá tốt nhất VN-Index giai đoạn vừa qua. Hiện tại thị trường đang trong quá trình phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành, tuy nhiên vẫn sẽ xuất hiện những cái tên có khả năng bước vào xu hướng tăng với câu chuyện riêng biệt về tiềm năng hoạt động kinh doanh. Độ mở nghiêng về sắc xanh khi số mã tăng điểm (163 mã) nhiều hơn so với số mã giảm điểm (127 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-27,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch 22/9, VN-Index ở mức 1.816,93 điểm, tăng 17,26 điểm (0,96%).

Đóng cửa phiên giao dịch 22/9, VN-Index ở mức 1.816,93 điểm, tăng 17,26 điểm

Thanh khoản thị trường quay lại mức kém nhộn nhịp khi thấp hơn (-27,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 541 triệu cổ phiếu (-17,90%), tương đương giá trị đạt 13.030 tỷ đồng (-25,08%).

Dù phần lớn điểm số có được nhờ công của bộ đôi VIC và VHM, tuy nhiên thị trường vẫn kết phiên với 24/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thiết bị điện (4,35%), Khai khoáng (3,74%) và Bất động sản (2,64%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thủy sản (-2,49%), Nhựa (-1,27%) và Chăn nuôi (-1,05%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất phiên 22/9.

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index giằng co trước ngưỡng hỗ trợ 1.790 điểm VOV.VN - VN-Index giảm gần 16 điểm trong phiên 21/9, chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Các chuyên gia dự báo, chỉ số có thể giằng co trong biên độ hẹp, kiểm định vùng hỗ trợ 1.790 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sắc xanh đã quay lại sau 2 phiên điều chỉnh trước đó và đóng cửa vượt mốc tâm lý 1.800 điểm. Điểm đáng chú ý là sắc xanh trong phiên chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như (VIC, VHM) đóng góp tới 16 điểm trong tổng số 17,26 điểm tăng của VN-Index. Bên cạnh đó, thanh khoản phiên 22/9 sụt giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh ở mức thấp khi sụt giảm (-27,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng điểm chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản sụt giảm nên động lượng tăng điểm không lớn, chưa đủ tín hiệu để xác nhận tín hiệu đảo chiều tích cực.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ danh mục hiện tại, kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index đang trong vận động tích lũy, củng cố động lực ngắn hạn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang củng cố xu hướng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.817 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 với lực cầu chiếm ưu thế trong phiên, tuy nhiên trạng thái thị trường vẫn mang tính trung tính do sự thiếu đồng thuận giữa giá và động lượng. Với chỉ báo RSI ở mức 54 và MFI suy yếu tại ngưỡng 40, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên hôm nay 23/9 trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn tại vùng cản 1.830–1.840 điểm.

“Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810–1.820 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, việc giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn vẫn là lựa chọn ưu tiên, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index đang trong vận động tích lũy, củng cố động lực ngắn hạn (Ảnh minh họa: KT)

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên với mức tăng 17 điểm trên mốc 1.800 nhờ sự nâng đỡ của cổ phiếu nhà Vingroup.Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang kiểm tra vùng hỗ trợ tại đường MA20 (tương đương khu vực quanh mốc 1.815) và dải Bollinger có xu hướng bo lại với thanh khoản giảm dần cho thấy VN-Index đang trong vận động tích lũy, củng cố động lực ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung ghi nhận rung lắc ở vùng kháng cự quanh mốc 1.830 (tương đương đường biên mây Senkou-span B), tuy nhiên, vẫn neo giữ trên đường Kijun. Chỉ báo MACD và RSI đều cho tín hiệu hướng lên trở lại nên xác suất cao VN-Index sẽ có nhịp hồi phục trong phiên hôm nay 23/9.

VCBS dự báo, thị trường tiếp tục vận động củng cố hỗ trợ quanh mốc 1.800 với nỗ lực ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, mặt bằng chung trên thị trường vẫn ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét không chỉ giữa các nhóm ngành mà giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm cũng có sự phân hóa.

“Nhà đầu tư tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu đi lên từ nền giá tích lũy với sự tham gia đáng chú ý của lực cầu và có thể cân nhắc giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Ngân hàng và Chứng khoán”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.