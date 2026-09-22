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Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index giằng co trước ngưỡng hỗ trợ 1.790 điểm

Thứ Ba, 05:00, 22/09/2026
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VOV.VN - VN-Index giảm gần 16 điểm trong phiên 21/9, chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Các chuyên gia dự báo, chỉ số có thể giằng co trong biên độ hẹp, kiểm định vùng hỗ trợ 1.790 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm 22/9: Cơ hội tiềm năng với CTG và PHR

VN-Index dao động biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn

Thị trường chứng khoán hôm nay, VN-Index ghi nhận diễn biến trầm lắng trong phiên sáng đầu tuần với thanh khoản giảm. Mặc dù mở cửa với mức tăng gần 15 điểm, chỉ số chung nhanh chóng suy yếu và lùi về vận động giằng co quanh mốc 1.810. Điểm trừ trong phiên nằm ở nhóm cổ phiếu Vingroup (VHM, VIC) và một số mã riêng lẻ như VCB, MWG và VNM.

Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí (BSR, GAS) và một số nhóm vốn hóa vừa và nhỏ như Bất động sản, Phân đạm-Hóa chất ghi nhận sự hồi phục ở nhiều cổ phiếu. Về gần cuối phiên, áp lực giảm ở mã VIC và VHM gia tăng khiến VN-Index có thời điểm trượt về gần mốc 1.800.

nhan dinh chung khoan 22 9 vn-index giang co truoc nguong ho tro 1.790 diem hinh anh 1
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9, VN Index đóng cửa tại 1.799,67 điểm, giảm 15,99 điểm

Sang phiên chiều, lực cung tiếp tục dâng cao đầu phiên và đẩy chỉ số xuống gần mốc 1.780 trước khi hồi phục về vùng 1.800 vào cuối phiên. Trong khi sắc đỏ ở nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục gây sức ép lên VN Index thì nỗ lực của nhóm Ngân hàng với mức tăng tốt ở các mã VPB, CTG và TCB đã phần nào giúp chỉ số thu hẹp biên độ giảm. Khối ngoại bán ròng cả phiên với tổng giá trị bán ròng đạt hơn 668 tỷ đồng, trong đó bán mạnh VHM và VIC. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9, VN Index đóng cửa tại 1.799,67 điểm, giảm 15,99 điểm.

tương đương 0,88%, phủ nhận hoàn toàn nỗ lực hồi phục trong phiên và đẩy chỉ số đóng cửa tại vùng thấp nhất ngày. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 205 mã giảm trên HOSE, trong đó nhóm VN30 đóng góp đáng kể vào đà suy yếu khi có tới 16 mã giảm điểm.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN ( ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.800 điểm, xác lập trạng thái suy yếu kỹ thuật khi nằm dưới các đường MA10, MA20 cùng diễn biến giá kết phiên tại vùng thấp nhất ngày. Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật như RSI ở mức trung tính (50) và MFI (42) cho thấy dòng tiền đang chững lại, thị trường hiện chưa rơi vào trạng thái bán tháo cực đoan mà thiên về xu hướng giằng co để kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần.

Trong kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng sẽ dao động biên độ hẹp trong phiên hôm nay 22/9 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong biên độ 1.790–1.820 điểm, đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore. Song song đó, đối với chiến lược trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ là cơ hội để giải ngân từng phần vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao thuộc các ngành Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Đầu tư công và Dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Có thể sẽ xuất hiện một số nhịp hồi phục

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên dưới mốc 1.800 và giảm 16 điểm do áp lực điều chỉnh mạnh ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Ở khung đồ thị ngày, dải Histogram ở chỉ báo MACD mở rộng xuống dưới, đồng thời, chỉ báo MACD và RSI đều đảo chiều hướng xuống thể hiện sự suy yếu trong động lực chung. Cùng với đó, VN-Index đang đi qua vùng mây Flat nên việc rung lắc là khó tránh trong ngắn hạn và vùng hỗ trợ gần nhất là khu vực 1.770-1.790.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường biên dưới dải Bollinger và chỉ báo MFI đang tiệm cận mốc 20 cho thấy lực cung đang áp đảo. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đang tạo đáy hướng lên nên có thể sẽ có một số nhịp hồi phục xuất hiện trong phiên hôm nay 22/9.

nhan dinh chung khoan 22 9 vn-index giang co truoc nguong ho tro 1.790 diem hinh anh 2
Có thể sẽ xuất hiện một số nhịp hồi phục (Ảnh minh họa: KT)

“Thị trường ghi nhận diễn biến rung lắc khi thiếu sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Nhà đầu tư nên rà soát lại danh mục và có phương án chốt lời từng phần đối với cổ phiếu đang xuất hiện áp lực tại vùng kháng cự và chỉ nên duy trì tỷ trọng đối với những mã giữ vững xu hướng đi lên. Bên cạnh đó, nhà đầu tư tranh thủ tìm kiếm cổ phiếu đã xây nền giá tích

lũy vững chắc và chờ cơ hội giải ngân khi thị trường có tín hiệu cân bằng trở lại”, chuyên gia của VCBS nêu quan điểm.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá, nhịp giảm điểm với thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán không quá hoảng loạn và lực cầu bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện khi thị trường lùi sâu trong phiên. Việc chỉ số chưa thể bứt phá khỏi vùng kháng cự 1.830 điểm cho thấy dòng tiền vẫn còn dè dặt, đòi hỏi thị trường cần thêm thời gian để tích lũy và củng cố lại nền tảng giá.

“Chiến lược ưu tiên hiện tại là giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, hạn chế việc bán tháo bằng mọi giá. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.790 điểm để cơ cấu lại danh mục, nhưng chỉ nên cân nhắc giải ngân mua mới khi thị trường xác nhận tạo đáy thành công đi kèm sự đồng thuận gia tăng của thanh khoản”, chuyên gia của BVSC nhận định.

CTV Kim Oanh/VOV.VN
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