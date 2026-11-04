Nhận định chứng khoán 4/11: VN-Index chưa phát tín hiệu tạo đáy

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 4/11: Cơ hội tiềm năng với CTR và NCT

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới

VN-Index ghi nhận vận động giằng co chủ yếu ở khu vực 1.700-1.715 trong phiên sáng 3/11 sau khi giảm về vùng 1.700 vào phiên liền trước. Thị trường đã có tín hiệu hồi phục nhờ sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy, theo đó giúp cân bằng sắc xanh và sắc đỏ với 162 mã tăng và 119 mã giảm. Đóng vai trò lớn giúp nâng đỡ điểm số chung là nhóm vốn hóa lớn, nổi bật là mức tăng ở HPG, VHM và nhóm Ngân hàng (CTG, STB, LPB). Bên cạnh đó, dòng tiền cũng tham gia khá tốt ở các nhóm Chứng khoán, Thép.

Sang phiên chiều, chỉ số chung duy trì diễn biến giằng co quanh mốc 1.710 trước khi lùi về vận động trồi sụt quanh mốc 1.700 trong nửa cuối phiên do áp lực giảm mạnh ở cổ phiếu VIC. Mặc dù giảm điểm nhưng nhìn chung thị trường vẫn giữ được cân bằng với 154 mã tăng và 141 mã giảm. Khối ngoại bán ròng với tổng giá trị ròng đạt hơn 500 tỷ đồng, tập trung bán MBB và VCB. Đóng cửa phiên giao dịch 3/11, VN-Index kết phiên ở mức 1.699,62 điểm, giảm 11,10 điểm (-0,65%).

Đóng cửa phiên giao dịch 3/11, VN-Index kết phiên ở mức 1.699,62 điểm, giảm 11,10 điểm

Nhịp độ giao dịch của thị trường kém sôi động trở lại khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn (-17%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 633 triệu cổ phiếu (-28,04%), tương đương giá trị đạt 13.063 tỷ đồng (-30%).

Chỉ số kết phiên ở ngưỡng giá đỏ, tuy nhiên độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi có 21/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thép (3,82%), Cao su (1,55%) và Nhựa (1,31%) là ba nhóm ngành tăng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm (-3.40%), Bất động sản (-2%) và Dầu khí (-1,73%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 3/11: Thị trường có thể hồi kỹ thuật sau phiên giảm sâu VOV.VN - VN-Index giảm gần 31 điểm trong phiên đầu tháng 11, áp lực bán lan rộng với thanh khoản tăng mạnh. Các công ty chứng khoán nhận định, thị trường vẫn có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, song rủi ro điều chỉnh về vùng 1.680-1.660 điểm chưa được loại bỏ.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp với biên độ giảm thu hẹp đáng kể so với phiên liền trước và phần lớn bị chi phối bởi cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường - VIC. Thanh khoản phiên 3/11 cũng sụt giảm khá, khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-17%) so với mức bình quân 20 phiên. Thị trường chung giảm nhưng tương quan số cổ phiếu tăng giá đang nhỉnh hơn so với số cổ phiếu giảm giá (162 mã tăng/150 mã giảm) cho thấy đà giảm của nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ có tín hiệu chững lại, thậm chí nhiều mã đã lấy lại sắc xanh.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới, đồng thời cũng không bán hoảng loạn ở thời điểm này và đặt kỳ vọng VN-Index sẽ có nhịp hồi phục lên ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.750 điểm. Tại ngưỡng này ưu tiên căn bán, hạ tỷ trọng ở những nhóm cổ phiếu đang vi phạm ngưỡng quản trị rủi ro”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.699,62 điểm, xác lập trạng thái suy yếu ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường trung bình động MA10, MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI đều lùi về vùng thận trọng dưới 40. Việc chỉ số đóng cửa tại mức thấp nhất ngày cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đẩy thị trường vào kịch bản kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trong phiên hôm nay 4/11 trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn. Trước bối cảnh động lực tăng giá chưa có dấu hiệu hồi phục, chiến lược tối ưu lúc này là ưu tiên quản trị rủi ro.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để hạ tỷ trọng, tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Ngược lại, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn đối với những cổ phiếu cơ bản tốt, đồng thời tránh xa các nhóm ngành biến động mạnh và thiếu thanh khoản”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

VN-Index có thể kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần (Ảnh minh họa: KT)

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên dưới mốc 1.700 do áp lực điều chỉnh ở cổ phiếu VIC.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục đi xuống vùng điểm thấp và đường biên dưới dải Bollinger bẻ xuống cho thấy rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu với vùng đáy gần nhất là ở khu vực quanh mốc 1.680. Thêm vào đó chỉ báo CMF hướng xuống mạnh thể hiện việc thanh khoản mua chủ động vẫn chưa được cải thiện. Nếu áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng bất ngờ và VN-Index đánh mất mốc 1.680 thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh khu vực 1.650.

Ở khung đồ thị giờ, đường -DI và ADX đồng thuận trên mốc 25 và chỉ báo CMF ở dưới mốc 0 cho thấy dòng tiền cũng như xu hướng của chỉ số chung chưa có tín hiệu đảo chiều và do đó sẽ cần thời gian để kiểm tra cung-cầu ở khu vực quanh mốc 1.700 trong phiên hôm nay 4/11.

“Nhà đầu tư nên theo dõi vận động thị trường, chủ động cơ cấu lại danh mục, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, và đưa tài khoản về mức an toàn để hạn chế rủi ro trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng của thị trường thay vì bắt đáy sớm”, chuyên gia của VCBS nhận định.