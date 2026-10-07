Nhận định chứng khoán 7/10: VN-Index hồi phục, tín hiệu đảo chiều vẫn chưa rõ

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Tín hiệu đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận

Trải qua thời điểm cuối phiên sáng 6/10 với nhiều chướng ngại khi “phe gấu” đẩy chỉ số chung xuống ngưỡng giá đỏ và để ngỏ khả năng điều chỉnh về những vùng giá thấp hơn, thế nhưng VN-Index quay trở lại một cách mạnh mẽ trong phiên chiều khi lực cầu nhập cuộc dứt khoát, lan tỏa với độ mở trải dài trên nhiều nhóm ngành. Những cái tên sở hữu mức độ tương quan cao, điều chỉnh với biên độ mạnh trong phiên sáng lại cho thấy nỗ lực phục hồi rõ nét nhất trong phiên chiều như Bất động sản, Chứng khoán…

Ở chiều ngược lại, PNJ lại “thêm một lần đau” khi kết phiên trong tình trạng “trắng bên mua” với 14,7 triệu cổ phiếu chờ bán ở ngưỡng giá sàn. Độ mở có phần nghiêng về sắc đỏ khi số mã giảm điểm (177 mã) nhỉnh hơn so với số mã tăng điểm (127 mã), tuy nhiên, phân bổ dòng tiền ở nhóm tăng gấp 1,6 lần so với phía bên kia đối trọng trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn (18%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.759,08, tăng 5,88 điểm (0,34%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.759,08, tăng 5,88 điểm

Thị trường phát đi tín hiệu nhộn nhịp trở lại khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (18%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 827 triệu cổ phiếu (43,47%), tương đương giá trị đạt 19.637 tỷ đồng (45,21%).

VN-Index kết phiên trong sắc xanh, tuy nhiên số đông nhóm ngành bị bỏ lại phía sau với 20/35 cái tên đóng cửa giảm điểm. Dịch vụ ăn uống và lưu trú (3,67%), Vận tải hàng hóa (3,27%) và Phân bón (1,42%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Thủy sản (-2,28%), Công nghệ viễn thông (-2,27%) và Hóa chất cơ bản (-1,89%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 6/10: VN-Index rung lắc trước ngưỡng 1.770 điểm VOV.VN - VN-Index được dự báo tiếp tục rung lắc khi tiến về vùng kháng cự 1.770 điểm sau phiên hồi phục đầu tiên từ vùng 1.730 điểm. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền phân hóa, nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên các cổ phiếu có tín hiệu hỗ trợ tốt và câu chuyện tăng trưởng riêng.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index có phiên hồi phục tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Thanh khoản gia tăng so với phiên hôm qua với khối lượng khớp lệnh vượt (18%) so với mức bình quân 20 phiên. Điểm đáng chú ý là VN-Index hồi phục về cuối phiên và biên độ tăng điểm không phục thuộc quá nhiều vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như phiên trước đó.

“Lực cầu đang có dấu hiệu nhập cuộc, nhưng tín hiệu đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tích cực xác nhận trước khi quay lại vị thế mua ròng mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index đang đối mặt với trạng thái giằng co khi đóng cửa tại 1.759 điểm, dù ghi nhận nỗ lực hồi phục trong phiên nhưng vẫn chưa thể lấy lại các đường trung bình động MA10 và MA20, cùng với đó là sự suy yếu của các chỉ báo động lượng như RSI ở mức 43 và MFI tại 34, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế và rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn vẫn hiện hữu.

Trong kịch bản trung lập, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.750-1.760 và kháng cự 1.770-1.780, đồng thời chú ý các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với chiến lược trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường thu hẹp đà giảm để tiếp tục phục hồi về mặt điểm số cuối phiên nhưng chất lượng và tâm lý vẫn chưa đủ lạc quan để kỳ vọng vào nhịp tăng đáng kể khi độ rộng thị trường kém. Dù vậy, một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ vẫn có thể hỗ trợ cho đà hồi phục ngắn hạn nửa đầu tuần như nhóm Vingroup, nhịp hồi kỹ thuật nhóm Tài chính và đà tăng tiếp diễn của nhóm Dầu khí, Bán lẻ nhưng vẫn cần thận trọng về kỳ vọng vào nhịp hồi phục bền vững trở lại về 1.800 điểm trong tuần. Thay vào đó, vận động của chỉ số sẽ nghiêng về kịch bản rung lắc quanh vùng 1.750 điểm trong tuần nhiều hơn.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên tận dụng đà hồi phục để chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Hạn chế mua đuổi các mã cổ phiếu đã tăng và có nền giá cao, kiên nhẫn theo dõi chờ mua lại các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao và KQKD Q3 tích cực như: các nhóm ngành Bán lẻ (MWG, FRT, DGW), Cao su (PHR, GVR, TRC), Tiêu dùng (MCH, VNM), Dầu khí (BSR, PVT, PVS, PVP), Ngân hàng (MBB, VPB, HDB) nếu tâm lý thị trường hồi phục tại vùng 1.720 điểm hoặc chiết khấu hấp dẫn quanh vùng 1.670 điểm (nếu mất vùng hỗ trợ 1.720 điểm)”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.