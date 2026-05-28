  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cải chính

Tạm giữ gần 4.000 bộ đồ thể thao nghi giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới

Thứ Năm, 15:53, 28/05/2026
VOV.VN - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ gần 4.000 bộ quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan, Manchester United.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đã chủ trì và phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CA TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Tien Tri Group tại đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Thời điểm kiểm tra phát hiện và tạm giữ gần 4.000 bộ quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan, Manchester United.

Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh các sản phẩm quần áo thể thao mang nhãn hiệu và biểu tượng nổi tiếng

Công ty TNHH Tien Tri Group đăng ký địa chỉ kinh doanh tại thôn Mỗ, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, do ông N.V.H làm Giám đốc. Địa điểm kinh doanh được kiểm tra nằm trên đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Làm việc với Đoàn kiểm tra có ông N.Q.T, phụ trách địa điểm kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở vẫn hoạt động kinh doanh bình thường.

Theo đại diện cơ sở, toàn bộ hoạt động kinh doanh tại địa điểm nêu trên được thực hiện theo sự ủy quyền của Công ty TNHH Tien Tri Group. Quá trình kiểm tra thực tế, ông T. đã xuất trình một số hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với hàng hóa đang kinh doanh tại cửa hàng. Qua đối chiếu, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa này phù hợp về chủng loại và số lượng theo hóa đơn, chứng từ được cung cấp.

Tuy nhiên, ngoài số hàng hóa có hóa đơn hợp pháp, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh 3.984 sản phẩm quần áo thể thao chưa qua sử dụng, chưa rõ chất lượng, mang các nhãn hiệu và biểu tượng nổi tiếng như Manchester United, Adidas, Nike, Puma, Jordan.

Đáng chú ý, các dấu hiệu nhãn hiệu được gắn trực tiếp trên sản phẩm, không thể tách rời khỏi hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Đồng thời, đại diện cơ sở cũng không cung cấp được các tài liệu, văn bản thể hiện việc được chủ sở hữu các nhãn hiệu cho phép hoặc ủy quyền kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu, biểu tượng nói trên.

Theo trình bày của ông T., toàn bộ số hàng hóa mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam không có hóa đơn chứng từ là do Công ty TNHH Tien Tri Group cung cấp cho địa điểm kinh doanh, để tổ chức tiêu thụ theo hình thức được công ty chỉ đạo và ủy quyền thực hiện. Ngoài dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, lực lượng chức năng cũng ghi nhận các sản phẩm nêu trên chưa thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định tại thời điểm kiểm tra.

Căn cứ dấu hiệu vi phạm ban đầu, Đoàn kiểm tra đã tiến hành chụp ảnh, ghi nhận toàn bộ hiện trạng hàng hóa dưới sự chứng kiến của đại diện cơ sở để gửi đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu xác minh, xác định hàng thật, hàng giả, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng QLTT kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Tien Tri Group, tại đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ cho hàng hóa cùng loại mà không được phép của chủ sở hữu có thể bị xem xét xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc giả mạo nhãn hiệu.

Đồng thời, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định các chế tài xử phạt nghiêm đối với hành vi buôn bán hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Hoạt động kiểm tra được triển khai trong bối cảnh các lực lượng chức năng đang tăng cường thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg về đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh chân chính và góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, minh bạch.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tin liên quan

Triệt phá 2 kho hàng giả, thu giữ trên 4000 sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

VOV.VN - Ngày 27/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, trú tại phường Đông Quang và Trịnh Đình Nam, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Khởi tố vụ án vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Cục Hải quan cho biết, các đơn vị Hải quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa chuyển thông tin liên quan 4 vụ vận chuyển các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty CP Vận tải và dịch vụ Sơn Hà sang Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, thu giữ hàng nghìn sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Phát hiện hàng loạt lô hàng quá cảnh “đội lốt” hàng hiệu, giả mạo xuất xứ Việt Nam

VOV.VN - Nhiều lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào, Campuchia bị lực lượng Hải quan phát hiện cất giấu iPhone, iPad đã qua sử dụng cùng hàng nghìn sản phẩm mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Nike, Adidas… có dấu hiệu giả mạo và gian lận xuất xứ.

ĐBQH: Vẫn "lọt lưới" hàng giả, hàng gia công gắn mắc hàng nhập khẩu

VOV.VN - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng các doanh nghiệp làm hàng giả, hàng kém chất lượng đang lợi dụng “kẽ hở” trong quy định - chú trọng tiền kiểm, trong khi đó hậu kiểm lại buông lỏng do không đủ lực lượng để thực hiện.

