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Thị trường hoa 20/10 ở TP.HCM không tăng giá sốc

Thứ Ba, 05:10, 20/10/2026
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VOV.VN - Thị trường hoa 20/10 tại TP.HCM khá nhộn nhịp, nguồn cung dồi dào, giá không tăng đột biến. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực, người mua có xu hướng cân nhắc chi tiêu, ưu tiên những bó hoa vừa túi tiền nhưng vẫn đẹp và ý nghĩa.

 

So với năm trước, giá hoa năm nay được nhiều người mua đánh giá là dễ chịu hơn, khi một bó hoa giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, giúp khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu và khả năng chi trả.

Anh Tùng Dương, ngụ ở phường Chợ Quán mua sắm hoa tại Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, TP.HCM, cho biết năm nay anh mua được bó hoa lớn với mức giá thấp hơn so với những năm trước.

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Không khí nhộn nhịp ở Chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, TP.HCM chiều 19/10. Ảnh: Kiều Anh

"Năm nay, hoa vừa đẹp, đa dạng mà giá cả cũng hợp lý hơn so với những năm trước. Mọi năm tôi mua một bó hoa có khi hết 150.000-180.000 đồng, nhưng năm nay chỉ với 110.000 đồng, tôi đã mua được bó hoa to như thế này. Tôi thấy hoa màu hồng phấn vừa đẹp, lại được nhiều người lựa chọn nên cũng mua một bó về tặng mẹ", anh Tùng Dương cho hay.

Còn chị Uyên, một khách hàng khác cho biết, giá hoa dịp lễ này không chênh lệch nhiều so với ngày thường, nguồn cung hàng khá phong phú: "Em thấy giá hoa năm nay dễ chịu hơn năm ngoái, không quá đắt và nguồn hàng cũng dồi dào hơn. Giá mỗi bó hoa chính dao động khoảng 80.000-230.000 đồng, tùy loại. Nhìn chung, giá hoa dịp này không tăng quá nhiều so với ngày thường".

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Một số loại hoa được ưa chuộng với giá bán hợp lý. Ảnh: Kiều Anh

Theo anh Lê Duy Thắng, chủ một tiệm hoa ở TP.HCM, nếu trước đây, khách thường hỏi mua những bó hoa từ 500.000 đồng trở lên thì năm nay, mức giá khoảng 200.000-400.000 đồng được quan tâm nhiều hơn. Giá hoa chỉ nhỉnh hơn ngày thường và không có tình trạng tăng gấp đôi, gấp ba như một số dịp lễ trước đây.

Anh Lê Duy Thắng cho hay, lượng khách hàng mua hoa vẫn khá đông, và có xu hướng đặt hoa sớm thay vì chờ đến sát ngày 20/10. Việc chủ động mua trước vài ngày giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đồng thời giảm áp lực mua bán vào lúc cao điểm.

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Anh Duy Thắng - chủ một tiệm hoa chia sẻ lượng khách vẫn khá đông nhưng phân khúc giá được quan tâm đã có sự dịch chuyển. Ảnh: Kiều Anh

"Sức mua hoa năm nay có chút khác biệt so với mọi năm. Nếu như trước đây, khách thường đợi sát ngày lễ mới mua thì năm nay, nhiều người đã đặt hoa từ sớm. Có lẽ do ngày lễ rơi vào giữa tuần nên khách chủ động mua trước vài ngày để tặng những người thân yêu. Nhờ vậy, giá hoa năm nay cũng tương đối ổn định, không tăng cao đột biến như một số năm trước", anh Thắng chia sẻ

Về chủng loại, hoa hồng, đặc biệt là hồng phấn, tiếp tục được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp để tặng mẹ, người yêu và bạn bè. Bên cạnh đó, các loại hoa như: Hoa ly, mao lương, cẩm tú cầu, tulip, đồng tiền và cát tường cũng được người mua quan tâm.

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Hồng phấn là màu hoa được ưa chuộng năm nay. Ảnh: Kiều Anh

Bên cạnh sức mua và giá bán, thời tiết mưa cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoa. Chị Thơ, nhân viên tiệm hoa Diễm Chi tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, cho biết: "Trời mưa cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoa, khiến một số bông bị úng hoặc dập nhẹ. Vì vậy, cửa hàng cố gắng lựa những bông còn đẹp để bán và chủ động báo trước với khách về tình trạng hoa. Nếu có bó nào bị dập nhiều, cửa hàng sẽ giảm giá để khách yên tâm mua".

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Các loại hoa ly cũng được ưa chuộng dịp 20/10. Ảnh: Kiều Anh

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiền cho quà tặng. Một bó hoa không nhất thiết phải có giá trị lớn mới thể hiện được tình cảm; những lựa chọn vừa túi tiền, phù hợp với sở thích của người nhận vẫn đáp ứng nhu cầu tặng quà trong dịp 20/10.

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Nữ trung tá Phương Mai gửi “Lời yêu cho con” nhân ngày 20/10

VOV.VN - Là Trung tá, Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Phương Mai nhiều năm gắn với sân khấu thính phòng và công việc đào tạo. Trong “Lời yêu cho con”, nữ ca sĩ chọn kể một câu chuyện gần với đời sống của mình hơn: tình yêu của một người mẹ dành cho con.

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
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