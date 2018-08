Hành động rợn người của nữ chủ quán vụ tra tấn dã man cô gái giúp việc

Liên quan vụ án bà chủ ở Gia Lai tra tấn dã man người giúp việc gây chấn động dư luận thời gian qua, báo Thanh Niên dẫn lời Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tại cuộc họp thông tin cho báo chí vào chiều 3/8 cho biết, đến thời điểm này, mới chỉ xác định một mình bà Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) là người trực tiếp hành hạ, tra tấn chị Y Nhiêu (23 tuổi, trú tại xã Đăk Pét, H.Đăk Glei, Kon Tum). Trong ảnh, Y Nhiêu được đưa đi giám định thương tật. (Ảnh: Thanh Niên) Về trình báo của Y Nhiêu nói rằng còn một đối tượng nữa tên là Na cùng với bà Hà tra tấn mình, Đại tá Tám cho biết vẫn chưa có cơ sở để khẳng định người này có hành hạ chị Y Nhiêu hay không, có đóng vai trò là đồng phạm hay không. Cơ quan công an vẫn chưa xác định được nhân thân của người này, chỉ biết Na là người dân tộc thiểu số ở Kon Tum. (Ảnh: Công Bắc) Trong ảnh, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng nhiều lực lượng ngày 29/7 đưa Nguyễn Thị Hà về dãy nhà trọ đang tạm trú ở số 475, đường Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku để tiếp tục khám xét. Trước đó, hôm 23/7, công an TP Pleiku cũng đã tiến hành kiểm tra nhà Nguyễn Thị Hà để củng cố các chứng cứ, vật chứng liên quan Hà đã dùng để tra tấn và gây ra những thương tích nặng nề với chị Y Nhiêu. (Ảnh Người Lao Động) Ngay ngày hôm sau (24/7), Công an TP Pleiku, (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác Nga “vọc”) về tội “cố ý gây thương tích”. Đồng thời Hà cũng được đưa từ cơ sở cai nghiện về trại giam của công an để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, khi vào cuộc điều tra, công an xác định Hà có biểu hiện ngáo đá.(Ảnh: Người Lao Động) Đối tượng thường xuyên la hét, quậy phá, không chịu ăn uống. Lời khai của đối tượng vào thời điểm này lúc đúng, lúc sai. Đối tượng Hà nghĩ rằng ai đó nhét mảnh chai, dây thép gai vào tai mình nên khó chịu, đau đầu. Người phụ nữ này còn hoang tưởng nghi ngờ, sợ sệt, đề phòng mọi thứ vì nghĩ người khác muốn hại mình, giết mình. (Ảnh: Tiền Phong) Trở lại thông tin từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - Đại tá Phan Thanh Tám, không thể căn cứ vào lời khai của Y Nhiêu để xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hà. Công an tỉnh đang giao cho Công an TP.Pleiku tiếp tục điều tra làm rõ. (Ảnh: báo Gia Lai) Theo trình báo của chị Y Nhiêu, trong quá trình làm giúp việc nhà cho bà Nguyễn Thị Hà ở phường Thống Nhất, đặc biệt từ tháng 6/2018, chị bị bà Hà đổ cho tội trộm tiền nên đã tra tấn chị này vô cùng dã man. Ngày 11/7, chị Y Nhiêu bỏ trốn, được người dân phát hiện và trình báo công an. Sau đó chị này đượcchuyển về điều trị tại Trung tâm y tế H.Đak Glei. (Ảnh: Công Bắc)

