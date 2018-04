Nguyễn Xuân Sơn gạt nước mắt khi vợ nói muốn giúp chồng thoát án tử

Ngày thứ 5 phiên tòa phúc thẩm Đại án OceanBank: Một trong những diễn biến đáng chú ý trong ngày làm việc thứ 5 của phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm xảy ra tại OceanBank, đó là sự có mặt của bà Võ Thị Thanh Xuân (vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank). Bà Xuân mong HĐXX xem xét công minh, toàn diện và nhân văn việc bị cáo Sơn - chồng mình, có phải chủ thể tội tham ô hay không. Nếu tòa tuyên tội tham ô, bà Xuân xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng.(Ảnh: Zing) Trong khi bà Xuân trả lời tòa trong nước mắt, dưới hàng ghế bị cáo, ông Sơn đưa tay lau nước mắt. (Ảnh: Zing) Bắt nghi phạm sát hại chủ quầy thịt heo: Nghi phạm sát hại dã man bà chủ quầy thịt heo ở chợ Duyên Hải (Trà Vinh) vừa bị bắt giữ vào tối 23/4 tại địa bàn huyện Bến Cầu (Tây Ninh). Sáng 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã di lý nghi phạm Kim Thành Hưng - ảnh (43 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về tới trụ sở Công an tỉnh Trà Vinh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: Công an) Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ở khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải), một tiểu thương bán thịt heo ở chợ Duyên Hải, để cướp tài sản. Hưng thừa nhận khá quen với nạn nhân và đã đột nhập vào nhà cướp hơn 5 lượng vàng, sau đó mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng, thông tin trên Người Lao Động. (Ảnh: Công an Nhân dân) Manh mối lần ra tên cướp kéo lê cô gái hàng chục mét ở TPHCM: Liên quan vụ cô gái bị tên cướp giật điện thoại, kéo lê hàng chục mét trên đường, thông tin trên Thanh Niên cho biết, khoảng 18h ngày 23/4, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Công an quận 1 phối hợp với Đội CSHSĐN, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM bắt giữ Trương Hồng Thái (23 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trong ảnh, Thái trong trang phục hôm gây ra vụ cướp. Bước đầu đối tượng khai nhận, sáng 19/4, Thái chạy xe máy trên đường Nguyễn Thái Học thì thấy chị Trần Thị Kim Thoa (24 tuổi) đang đứng bấm điện thoại trên vỉa hè nên Thái chạy ngược chiều quay lại giật điện thoại của nạn nhân và kéo cô gái một đoạn dài trên đường. Trong ảnh, cô gái kể lại giây phút bị cướp kéo trên đường (Ảnh: VnExpress) Tử hình kẻ giết người còn đốt nhà phi tang vật chứng: Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Tạ Văn Chiến - ảnh (SN 1980, ở Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Giết người; 4 năm tù về tội cướp tài sản; 2 năm tù tội Hủy hoại tài sản và 15 tháng tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 4 tội danh là tử hình. Giải cứu một gia đình bị côn đồ khóa trái cửa nhốt trong nhà: Sáng 24/4, Công an phường Phú Hội (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã phải phá khóa giải cứu gia đình bà Lê Thị Quy (74 tuổi, ngụ số 2 Bà Triệu, phường Phú Hội, TP Huế) bị côn đồ khóa trái cửa nhốt trong nhà giữa ban ngày. Theo bà Quy, trước đó, một người con của bà Quy có vay tiền của một nhóm đối tượng cho “vay nóng”, những đối tượng đến khóa cửa có thể liên quan đến đường dây đòi nợ thuê. Chồng xách dao tới bệnh viện tìm người gây tai nạn với vợ: Sáng 24/4, một cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã xác định được danh tính của 2 đối tượng xách dao vào bệnh viện uy hiếp các bác sĩ, y tá vào trưa 23/4. Đó là Dương Đình Cường (SN 1997, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) và Phan Văn Thành (SN 1997, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Trong ảnh, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Thành. (Ảnh: Người Lao Động) Dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tiền: Ngày 24/4, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt được Lương Xương Phúc (41 tuổi), Lâm Thị Thu Thảo (28 tuổi, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cùng ngày, Công an quận Thủ Đức đang truy xét các đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản của Phúc. Trong ảnh, Giao lộ Võ Văn Ngân-Bác Ái nơi băng dàn cảnh va chạm giao thông thực hiện vụ trộm 70 triệu từ người rút tiền từ ngân hàng bất thành (Ảnh: Công an Nhân dân)

