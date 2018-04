TPHCM: Liên tiếp hỗn chiến bằng mã tấu, sát hại người yêu trong 24 giờ

Vào chiều 22/4, hai nhóm này tổ chức đá gà tại một hẻm trên đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3. Kết quả, nhóm của Toàn đáng lẽ thắng độ nhóm của Sang Ngọ nhưng bị trọng tài xử ép, tuyên hòa khiến Toàn bức xúc chửi bới nên hai nhóm xảy ra xô xát nhẹ và được mọi người can ngăn. Trong ảnh, các thanh niên cầm theo mã tấu và kiếm tham gia vụ ẩu đả. (Ảnh; Vnexpress) Ấm ức vì bị trọng tài xử ép nên sau khi ra về, Toàn có gọi điện chửi bới nhóm Sang “Ngọ” thì bị “Út Lão” – một đối tượng trong nhóm Sang Ngọ dọa sẽ kéo người qua chém. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh Dân trí) Toàn cũng nóng máu, hẹn gặp tại con hẻm trên đường Trường Sa ở gần nhà để nghênh chiến. Ngay sau đó, hàng chục thanh niên cầm hung khí lao vào chém nhau ngay trên đường Trường Sa một cách công khai. Trong ảnh, hàng chục giang hồ cầm mã tấu chạy trên đường. (Ảnh Zing) Vụ việc khiến nhiều người đi đường bị một phen khiếp vía, toàn bộ vụ việc được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại. Vụ việc xảy ra ở đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP.HCM). (Ảnh: Google Maps) Hậu quả trận hỗn chiến bằng dao, mã tấu và súng bi khiến nhiều người bị thương phải đi cấp cứu. Trong ảnh, hàng chục thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. (Ảnh: Vnexpress) Sáng 23/4, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM tiếp tục triệu tập hàng loạt người liên quan hai nhóm giang hồ gây ra cuộc ẩu đả ở đường Trường Sa (quận 3). Ít nhất 5 người đã bị tạm giữ. (ảnh: KT) Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đá gà. Trong ảnh, cảnh sát điều tra tại hiện trường. (Ảnh: Vnexpress) Chỉ sau vụ hỗn chiến chưa đầy 24h, trưa 23/4, một cô gái khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trường Sa (hướng từ Phú Nhuận về Bình Thạnh). Trong ảnh, CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh Vietnamnet) Khi đến khu vực chân cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), một nam thanh niên khoảng 28 tuổi điều khiển xe gắn máy đuổi theo. Trong ảnh: Vị trí gần nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Google Maps). Khi đuổi kịp, sau một hồi cự cãi, nam thanh niên bất ngờ rút hung khí tấn công khiến nữ nạn nhân gục tại chỗ. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân) Nghi phạm được xác định là Võ Minh Thắng. Chiều 23/4, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tạm giữ Võ Minh Thắng (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi Giết người. Trong ảnh: Nghi can Thắng tại cơ quan công an (ảnh: Vietnamnet) Thắng khai có quan hệ tình cảm với chị T trong một thời gian dài. Cả hai cùng công tác tại trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh). Trong ảnh, cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) Cô T dạy Toán còn anh ta phụ trách môn Thể dục. Họ đã lên kế hoạch sẽ kết hôn vào ngày 30/4. Trong ảnh, Trường THPT Võ Thị Sáu. (Ảnh: Lao động) Tuy nhiên, khi biết Thắng quen cùng lúc hai người phụ nữ, cô giáo đã từ hôn. Trong ảnh, xe cứu thương tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Trưa 23/4, Thắng đi tìm chị T. để nói chuyện để tiếp tục níu kéo. Khi chị T. cương quyết từ chối tình cảm, Thắng đã dùng dao tấn công, đâm 10 nhát khiến nạn nhân tử vong. Trong ảnh, cảnh sát đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing) Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh, CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh Vietnamnet)

