Vì sao Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh bị khởi tố, bắt tạm giam?

Chiều 10/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức cuộc họp thông báo về việc Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ ông Nguyễn Hồng Khanh bị bắt giữ.



Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương hiện đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, theo quyết định khởi tố vụ án số 37, ngày 12/3/2018.

Quá trình điều tra đến nay cho thấy từ năm 2005 đến năm 2008, bà Hồ Thị Hiệp là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thương mại An Tây ( gọi tắt là Công ty An Tây) điều hành hoạt động.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì phía bà Hiệp đã vay của Chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn với số tiền tổng cộng là 72 tỷ đồng, trong số này tài sản thế chấp Ngân hàng gồm có trên 22 ha đất và nhà xưởng, máy móc thiết bị với định giá tài sản thế chấp thời gian 2005-2008 là khoảng 80 tỷ đồng.

Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng khoanh đưa vào nợ xấu, đến năm 2011, ngân hàng phải xử dụng vốn dự phòng để xử lý rủi ro để trả khoản nợ này. Sau khi Ngân hàng sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro để thanh toán thì Ngân hàng tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Việc xử lý tài sản thế chấp này thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015, do ông Nguyễn Huy Hùng là Giám đốc Ngân hàng và ông Nguyễn Quang Lập là Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng 1 xử lý nợ khách hàng trực tiếp thực hiện. Phương thức xử lý tài sản thế chấp ngân hàng là giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán và bên mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình mua lại toàn bộ số tài sản thế chấp ngân hàng.

Việc xử lý tài sản nêu trên do ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lập thực hiện không đúng với quy định tại Nghị định số 163 ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định về nguyên tắc xử lý tài sản đảm bảo và quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay ban hành kèm theo quyết định số 3979 ngày 13/7/2009 của Ngân hàng BIDV và quy định số là 8955 và 8956 ngày 31/12/2014 của ngân hàng BIDV để xử lý tài sản đảm bảo.

Việc xử lý này gây thiệt hại cho ngân hàng, cụ thể các hành vi các cá nhân đã vi phạm quy định như, ngân hàng không có văn bản thỏa thuận bên bán, không có định giá tải sản, không đưa ra bán đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị tài sản, quyết định bán tài sản không đúng thẩm quyền … và một số sai phạm khác.

Cụ thể tài sản thế chấp thời điểm ban đầu trên 80 tỷ, nhưng các bị can Hùng, Lập đã thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán, chỉ đưa một phần vào ngân hàng mà hiện nay cơ quan công an điều tra xác định số tiền chỉ đưa vào ngân khoảng 8,7 tỷ đồng và ông Khanh trực tiếp giữ lại một phần để đưa lại cho bà Hiệp số tiền khoảng 4,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay thì nợ ngân hàng của Công ty An Tây khoảng 106 tỷ đồng mà ngân hàng không thu hồi được. Đây là thiệt hại lớn cho tài sản Nhà nước. Hành vi của bị can Hùng, Lập đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát.

Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Hồng Khanh từng là Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát đã thỏa thuận thống nhất với một bộ phận ngân hàng là các ông Hùng, ông Lập và bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản đưa lại cho bà Hiệp, phần còn lại trả ngân hàng.

Cụ thể đến thời điểm này, Cơ quan điều tra chứng minh số tiền ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp khoảng 4,1 tỷ đồng, đúng ra số tiền này phải thu hồi và nộp cho Nhà nước tránh gây thất thoát .

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được đã đủ căn cứ xác định hành vi của ông Nguyễn Hồng Khanh đồng phạm với bị can Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lập về tội vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại Điều 219 bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra thu thập chứng cứ có sự giám sát chặt chẽ đúng pháp luật của Viện kiểm sát nhân tỉnh Bình Dương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ngày 17/5/2018 đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lập, được phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt.

Đến ngày 10/8/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ để chứng minh các hành vi phạm tội đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án này./.

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát, bị khởi tố, bắt tạm giam vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 4 bị can vừa bị khởi tố bắt tay với Vũ “nhôm” như thế nào? VOV.VN - Các bị can vừa bị khởi tố có dấu hiệu "bắt tay" với Công ty Quản lý nhà, mua bán công sản để chuyển nhượng lại cho Vũ "nhôm". Nhiều diễn biến mới liên quan đến vụ án của Vũ “nhôm“ VOV.VN - CQĐT Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 nguyên cán bộ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng. Trước đó, Vũ "nhôm" bị khởi tố thêm tội danh mới.