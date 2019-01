Vì sao ông cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị khởi tố thêm tội danh?

1. Khởi tố thêm tội danh đối với cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng liên quan đến bị can Trần Bắc Hà và đồng phạm. Như vậy, gần 2 tháng sau khi bị khởi tố, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung. (Ảnh: Chứng khoán Đông Á) 2. Bắt nguyên Phó TGĐ BIDV Đoàn Ánh Sáng: Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP HCM, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV) phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Sáng là đối tượng giúp sức tích cực cho Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) trong việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho BIDV. (Ảnh: Tin Tức) 3. Cô gái chết có nhiều vết bầm trong công viên từng có tiền án về ma túy: Thông tin mới liên quan vụ thi thể phụ nữ với nhiều vết bầm được phát hiện trong vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) vào sáng 8/1, báo Người Lao Động dẫn lời một lãnh đạo Công an xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, ở địa phương, chị Trần Thị L., (SN 1987, trú thôn Vĩnh Hạ) là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện theo dõi của xã vì từng có 1 tiền sự cai nghiện tại trung tâm ở Sơn Tây (TP Hà Nội) và 2 tiền án về tội tàng trữ ma túy. Chị L. lên Hà Nội làm nghề tự do. (Ảnh: Người đưa tin) 4. 2 người đàn ông bị đâm gục sau chầu nhậu nửa đêm: Liên quan vụ việc 2 người đàn ông bị đâm chết sau chầu nhậu xảy ra trên địa bàn xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đêm 9/1, thông tin trên Vietnamnet cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ chuyện tranh cãi về giá trị của chiếc điện thoại Vertu.(Ảnh: Zing) 5. Thiếu nữ 18 tuổi nhận án tử hình vì vận chuyển 10 bánh heroin: TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo trong vụ án Vận chuyển và Tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Vi Trung Hiển (SN 1988, trú ở thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) và Lường Thị Huấn (SN 2000, ở xã Na Sang, Mường Chà, Điện Biên). Hai bị cáo bị tuyên án tử hình với hành vi vận chuyển 10 bánh heroin. 6. Khởi tố tài xế gây tai nạn trên đèo Hải Vân: Liên quan vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân ngày 8/1, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh (SN 1971, ở phường 3, thành phố Sóc Trăng) về tội Vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ. 7. Thi thể người đàn ông bị buộc chân trôi trên sông: Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ vụ một thi thể nam giới trong tình trạng đang phân hủy mạnh, tay chân bị trói được phát hiện trên sông Phan thuộc xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Dân Trí) 8. Thông tin vụ công an bắn bị thương người đứng xem đá gà ở Trà Vinh: Công an TP Trà Vinh vừa có thông tin chính thức liên quan đến đoạn clip một người đàn ông với vết thương ở vai được cho là nạn nhân bị Công an phường 5, TP. Trà Vinh bắn trúng khi đứng xem đá gà lan truyền trên mạng xã hội. Theo Đại tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an thành phố Trà Vinh, qua xác minh, đối tượng là Đinh Văn Lý (27 tuổi, ngụ ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành), ngày 6/1 có trực tiếp tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh. 9. Mua 4.000 viên ma túy chưa kịp bán kiếm lời đã bị bắt: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bắt 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép 4.000 viên ma túy. Đối tượng khai nhận đã mua số ma túy này với giá 130 triệu đồng, sau đó bán lại kiếm lời. 10. Bị truy sát bất ngờ trong đêm ở TPHCM, 2 thanh niên nguy kịch: Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra truy xét vụ việc 3 nam thanh niên bị nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát khiến 2 người bị thương ở khu vực chân cầu Nước Lên, phường An Lạc, quận Bình Tân. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Dân Việt)