Đêm hòa nhạc quy tụ dàn giáo sư, nhạc trưởng quốc tế gây chú ý tại Hà Nội

Tối 27/5, chương trình “Turandot Concert 2026” diễn ra tại Phòng Hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả yêu nhạc cổ điển. Đêm nhạc nằm trong khuôn khổ dự án quốc tế “The Four Turandot - T4T”, sáng kiến nghiên cứu và biểu diễn nghệ thuật được bảo trợ bởi Liên minh châu Âu.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta phát biểu nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Sự kiện gây chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ, giáo sư và nhạc trưởng quốc tế như nhạc trưởng Matteo Parmeggiani, GS. Giuseppe Modugno - Giám đốc Nhạc viện Vecchi-Tonelli of Modena, GS. Vsevolod Dvorkin, PGS.TS Nguyễn Huy Phương cùng nghệ sĩ piano Mỹ Dung. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ opera Việt Nam gồm soprano Đào Tố Loan và baritone Nguyễn Khắc Hòa.

Mở đầu chương trình, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta phát biểu nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Ông đánh giá cao sự hợp tác giữa các nghệ sĩ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Modena - Italia trong việc đưa những dự án nghệ thuật quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Đêm nhạc còn có sự tham dự của Đại sứ Liên minh châu Âu, Đại sứ Ba Lan cùng đại diện Cộng hòa Séc.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn “Warsaw Concerto” phiên bản chuyển soạn cho 4 đàn piano và dàn nhạc giao hưởng. Đây là phiên bản đặc biệt lần đầu tiên được giới thiệu tới khán giả Việt Nam trong không gian hòa nhạc hàn lâm quy mô lớn.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Matteo Parmeggiani, bốn nghệ sĩ piano gồm GS. Giuseppe Modugno, GS. Vsevolod Dvorkin, PGS.TS Nguyễn Huy Phương và nghệ sĩ Mỹ Dung cùng hòa quyện trên sân khấu trong tiết mục giàu kỹ thuật và cảm xúc. Sự kết hợp giữa bốn cây đàn piano với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tạo nên bầu không khí choáng ngợp trong khán phòng, nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Ngoài các tiết mục giao hưởng, chương trình còn mang đến nhiều trích đoạn opera kinh điển của Puccini, Verdi và Tchaikovsky qua phần thể hiện của Đào Tố Loan và Nguyễn Khắc Hòa. Không gian âm nhạc mang đậm màu sắc châu Âu giữa lòng Hà Nội cũng trở thành điểm nhấn của đêm diễn năm nay.

Bên cạnh dàn nghệ sĩ kỳ cựu, các tài năng trẻ Việt Nam cũng để lại dấu ấn tại chương trình. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Kiên gây chú ý với phần trình diễn một tác phẩm quy mô lớn kéo dài gần 30 phút, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp cùng chiều sâu trong tư duy âm nhạc. Nam nghệ sĩ trẻ thể hiện chắc chắn các đoạn chạy ngón tốc độ cao, quãng nhảy lớn và những lớp hòa âm dày đặc, đồng thời cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và chiều sâu cảm xúc trong biểu diễn.

Trong khi đó, Đào Trọng Nguyên Huy mang đến phần trình diễn Piano Concerto cung La thứ của Edvard Grieg. Với phong thái tự tin cùng tư duy âm nhạc giàu cảm xúc, nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả có mặt tại đêm hòa nhạc.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn, “Turandot Concert 2026” còn được xem là cầu nối văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và quốc tế. Sự kiện mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác học thuật, đào tạo và giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên âm nhạc.

Khép lại chương trình, những tràng pháo tay kéo dài trong khán phòng trở thành dấu ấn cho một đêm hòa nhạc giàu cảm xúc, nơi âm nhạc vượt qua khoảng cách ngôn ngữ để kết nối con người bằng nghệ thuật hàn lâm.