Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 mở cơ hội cho tài năng âm nhạc từ 6 tuổi

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được xây dựng như một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển các tài năng thanh nhạc trẻ. Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đồng thời quy tụ nhiều NSND, NSƯT, giảng viên và chuyên gia âm nhạc tham gia hội đồng giám khảo.

Chia sẻ tại họp báo, ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức cho biết việc tổ chức cuộc thi ở thời điểm hiện tại xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Ông nói: “Chúng tôi cũng khao khát điều đó. Thế hệ trẻ Việt Nam sẽ có những cơ hội để bước ra ngoài, đặc biệt là các nước phát triển”. Theo ông Tuấn, Ban tổ chức cũng hướng tới việc hợp tác với các đối tác tại Hàn Quốc trong thời gian tới để mở ra thêm cơ hội cho thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ tại họp báo sáng 29/5

Một trong những điểm đáng chú ý của “Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026” là vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% trên nền tảng TikTok. Lý giải về tiêu chí này, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi muốn nghe cái âm thanh mộc của thí sinh. Không qua thu, không qua mic, không qua chỉnh sửa để chúng tôi nghe được chất giọng mộc nhất của thí sinh”.

Theo Ban tổ chức, việc hát mộc cũng nhằm tạo sự công bằng ngay từ vòng đầu tiên. Trong đó, 80% số điểm do ban giám khảo quyết định, còn 20% đến từ bình chọn của khán giả nhằm tăng độ lan tỏa cho cuộc thi và giúp thí sinh xây dựng hình ảnh cá nhân từ sớm.

Trước băn khoăn về khoảng cách độ tuổi khá lớn giữa các thí sinh từ 6 đến 25 tuổi, Ban tổ chức cho biết cuộc thi được chia thành 5 bảng thi riêng biệt để đảm bảo tính công bằng. Các bảng được phân chia theo nhóm tuổi từ tiểu học đến sinh viên và hệ chuyên nghiệp. Đồng thời, cuộc thi cũng tách riêng nhiều dòng nhạc như thiếu nhi, nhạc nhẹ, dân gian – truyền thống và thính phòng.

“Các bạn sẽ có sân chơi riêng của mình chứ không bị lẫn giữa chuyên và không chuyên, giữa lớn và bé, giữa các dòng nhạc khác nhau”, đại diện BTC nhấn mạnh.

Ngoài việc tìm kiếm tài năng, quyền lợi dành cho thí sinh sau cuộc thi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và các đơn vị đào tạo nghệ thuật. Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết giấy chứng nhận và huy chương của cuộc thi được nhiều trường học, cơ quan và địa phương ghi nhận. Ban tổ chức cũng định hướng hợp tác với các tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh trong tương lai.

Đồng hành cùng chương trình trong vai trò Giám đốc Âm nhạc là nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Theo Ban tổ chức, cô sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn cho thí sinh từ khâu test giọng, chọn bài đến định hướng phong cách âm nhạc phù hợp.

Tại họp báo, ca sĩ Duy Khoa cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm dành cho các thí sinh trẻ. Nam ca sĩ cho rằng điều quan trọng là lựa chọn ca khúc phù hợp với độ tuổi và khả năng. Anh nói: “Người chưa thành công sẽ nhiều hơn người thành công” nhưng mỗi lần thất bại đều là một bài học quý giá.

Theo Duy Khoa, thí sinh cần tạo được dấu ấn riêng giữa hàng nghìn phần thi bằng sự sáng tạo và luyện tập nghiêm túc. Nam ca sĩ cũng khuyên phụ huynh không nên tạo áp lực cho con em khi tham gia cuộc thi: “Hãy để cho các con chơi, hãy để cho các con được thoải mái thể hiện mình”.

Vòng sơ khảo online của cuộc thi diễn ra từ ngày 29/5 đến 31/8/2026. Các thí sinh xuất sắc sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết trực tiếp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trước khi bước vào chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Hà Nội. Theo Ban tổ chức, hiện cuộc thi đã nhận được hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham gia.