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“Avenger: Doomsday”: Đốt nóng phòng vé ngay từ khi ngay từ khi chưa mở bán

Thứ Ba, 15:57, 14/07/2026
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VOV.VN - Còn hơn 5 tháng trước ngày khởi chiếu chính thức, siêu bom tấn “Avenger: Doomsday” được chờ đợi nhất của “Vũ trụ điện ảnh” Marvel đã kích hoạt cơn sốt phòng vé toàn cầu khi thông báo chính thức mở bán vào ngày 20/7 tới đây.

Cú bắt tay mang tính chiến lược 

Ngày 20/7 sẽ chính thức mở màn cho chiến dịch càn quét phòng vé của “Avengers: Doomsday”. Việc mở bán sớm trước 5 tháng (phim dự kiến công chiếu vào 18/12/2026) là một chiến dịch mang tính chiến lược và khẳng định sự tự tin tuyệt đối của Marvel Studios và Disney về sức hút của bộ phim.

Việc mở bán vé sớm vào ngày 20/7 sẽ được áp dụng với đặc quyền dành cho Infinity Vision, định dạng phòng chiếu hoàn toàn mới siêu cao cấp được Disney thiết kế riêng cho siêu phẩm này.

Giới thiệu quan sát đã xác định, đây là bước đi chiến lược của Disney tuyên chiến trực tiếp với đối thủ nặng ký “Dune: Part III” của Warner Bros), tác sản phẩm cũng dự kiến ra rạp cùng ngày 18/12/2026 tại phần lớn các phòng chiếu IMAX. Bằng cách tung ra định dạng độc quyền Infinity Vision và mở bán vé sớm kỷ lục, Disney không chỉ giải quyết được bài toán phòng chiếu chất lượng cao mà còn tạo ra một làn sóng truyền thông đón đầu thị trường.

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Robert Downey Jr. phát biểu trên sân khấu trong buổi giới thiệu dự án “Avengers: Doomsday” của Marvel Studios tại San Diego, California. (Ảnh: Jesse Grant/Getty Images)

Dự báo kỷ lục mới sẽ được thiết lập

Sức nóng của “Avengers: Doomsday” không chỉ đến từ thương hiệu tỷ đô Avengers, mà còn đến từ màn tái sinh lịch sử của Robert Downey Jr. trong vai phản diện tối thượng Doctor Doom, cùng sự dẫn dắt của anh em đạo diễn nhà Russo, những người nên thành công của Infinity War và Endgame.

Nhiều phòng vé lớn nhận định, việc mở bán vé từ ngày 20/7 sẽ tạo nên một “cơn sốt” với tốc độ lan rộng tại các hệ thống rạp chiếu, đồng thời dự báo “Avengers: Doomsday” sẽ dễ dàng lập kỷ lục bán vé trước trước khi ra rạp so với các phần phim trước đó.

Thông tin rò rỉ từ hệ thống bán vé sớm tiết lộ bản dựng hiện tại của phim dài 165 phút. Thời lượng này dài hơn Infinity War (149 phút) nhưng ngắn hơn Endgame (181 phút). Đây được đánh giá là “khung thời lượng vàng” vừa đủ dài để truyền tải một câu chuyện hoành tráng, vừa đủ tối ưu để các rạp tối đa hóa doanh thu.

“Marvel đang sở hữu tất cả các quân bài mạnh nhất: Sự trở lại của Robert Downey Jr., anh em nhà Russo và một chiến dịch truyền thông không thể bài bản hơn. Việc bán vé sớm từ tháng 7 giống như châm ngòi cho một thùng thuốc súng chực chờ phát nổ. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một kỷ lục mới về doanh thu tuần đầu tiên ra rạp sẽ được thiết lập”, một chuyên gia phân tích phòng vé tại Bắc Mỹ chia sẻ.

Để chuẩn bị cho đợt mở bán sớm vào ngày 20/7, Marvel Studios đã tổ chức một chương trình “hâm nóng” hoàn hảo cho người hâm mộ toàn cầu: Ngày 20/07 mở bán vé sớm theo định dạng Infinity Vision; Ngày 25/07, Marvel Studios sẽ tung ra trailer chính thức đầu tiên và đẩy cơn sốt vé lên đỉnh điểm; Ngày 25/09 Marvel Studios sẽ tái khởi động siêu sản phẩm từng đạt doanh thu 2,8 tỷ USD “Avengers: Endgame Encore” tại các rạp chiếu, giúp khán giả nhớ lại sức nóng của Avengers trước khi bước vào kỷ nguyên của Doctor Doom.

Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng sức hút không thể chối từ, cuộc chiến giành tấm vé xem “Avengers: Doomsday” vào ngày 20/7 tới đây chắc chắn sẽ là phát súng mở màn cho “cuộc chiến” phòng vé cuối năm khi Marvel Studios được dự báo sẽ trở lại ngai vàng phòng vé toàn cầu.

Thư Vũ/VOV.VN
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