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Bộ VHTTDL ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Chủ Nhật, 21:50, 01/11/2026
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VOV.VN - Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VTHHDL) chính thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Sự kiện ra mắt bản đồ số CMAP diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Việc lựa chọn không gian di sản tiêu biểu như Văn Miếu – Quốc Tử Giám làm nơi ra mắt CMAP thể hiện tinh thần kế thừa, đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Đặc biệt, sự kiện ra mắt CMAP cùng Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1076 – 2026). Việc lựa chọn không gian di sản hàng đầu Thủ đô làm nơi ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Phát biểu tại lễ ra mắt CMAP, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè.

“Sự tham gia của mỗi người mang đến những trải nghiệm riêng. Một em nhỏ lần đầu đến với bảo tàng, một gia đình cùng xem biểu diễn nghệ thuật, một người trẻ tìm hiểu về nghề truyền thống, về nghệ thuật truyền thống của quê hương mình. Mỗi trải nghiệm ấy đều mang những giá trị riêng, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc, tình yêu và sự gắn kết cộng đồng để những giá trị văn hóa được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa đến gần hơn với mỗi người dân. Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là mục tiêu chúng ta đang hướng tới”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh kỳ vọng.

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Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh công bố ra mắt CMAP.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài quốc gia, mà còn là đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu như tour đêm “Tinh hoa đạo học” cùng chuỗi các hoạt động trải nghiệm gắn kết với làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương. Điểm nhấn từ Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” tại sự kiện đã khắc họa sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số. Những mô hình sáng tạo này không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho di sản, thúc đẩy kinh tế du lịch Thủ đô, mà còn trở thành hình mẫu thực tiễn để các địa phương tham khảo trong phát triển công nghiệp văn hóa.

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Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu truy cập CMAP bằng cách quét mã QR trên điện thoại thông minh.

Kết nối thông tin, phục vụ đa dạng nhóm công chúng

Được triển khai tại địa chỉ https://cmap.vn, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện nhằm kết nối các nguồn lực trên cùng một nền tảng. Đối với người dân và du khách, CMAP hỗ trợ tra cứu theo thời gian thực các sự kiện văn hóa, lễ hội, di sản, bảo tàng, giải đấu thể thao cũng như các tour trải nghiệm đêm, làng nghề và ẩm thực ngay xung quanh tọa độ địa lý của người dùng. Nền tảng còn cung cấp thông tin về các gói dịch vụ và ưu đãi giúp công chúng tối ưu hóa chi phí trải nghiệm.

Trong khi đó, đối với các cơ quan quản lý và địa phương, dữ liệu không gian trực quan của CMAP là cơ sở khoa học quan trọng để theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, hoạch định chính sách bảo tồn cũng như hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm sáng tạo.

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Đại biểu trải nghiệm nền tảng CMAP trong không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bước vào giai đoạn vận hành chính thức, CMAP sẽ tiếp tục hoàn thiện tính năng, đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID nhằm tối ưu hóa tiện ích cá nhân hóa và mở rộng tích hợp dữ liệu đa ngành. Để nền tảng phát huy hiệu quả cao nhất, dữ liệu từ các bộ, ngành và địa phương đang được đôn đốc đảm bảo các yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.

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Tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Đòn bẩy” phát triển kinh tế đêm Hà Nội

VOV.VN - Trong bức tranh toàn cảnh của du lịch Thủ đô, tour đêm Văn Miếu “Đêm Văn Miếu - Tinh hoa đạo học” nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng, minh chứng cho sự đổi mới tư duy trong sáng tạo sản phẩm văn hóa, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thư Vũ/VOV.VN
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