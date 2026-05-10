Về Ô Loan nghe tiếng khung cửi và câu chuyện giữ nghề

VOV.VN - Từ những khung cửi cũ ở xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, nghề dệt chiếu cói đang tìm cách đi tiếp giữa biến động thời gian. Không chỉ giữ sinh kế cho người dân, chiếu Ô Loan hôm nay còn chuyển mình thành sản phẩm văn hóa, du lịch trải nghiệm, nối ký ức làng nghề với thế hệ trẻ.
VOV.VN - Hưng Yên khởi công xây mới Đình Vân Nội ở xã Việt Tiến để mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và phát triển du lịch tâm linh.
VOV.VN - Hằng năm, vào dịp Rằm tháng Ba âm lịch, làng Bá Dương Nội (xã Ô Diên, Hà Nội) lại tưng bừng tổ chức hội thi thả diều truyền thống. Mùa lễ hội năm nay tiếp nối truyền thống trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách, với những màn so tài đầy hấp dẫn và kịch tính.
VOV.VN - Cầu ngói chùa Lương còn có tên gọi khác là cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh, Ninh Bình) là một cây cầu cổ được xây dựng năm 1511 cuối thời Hậu Lê. Cây cầu mang trên mình vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 1990.