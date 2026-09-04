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Giai điệu Tổ quốc
Thứ Sáu, 06:00, 04/09/2026

Giai điệu Tổ quốc

VOV.VN - "Giai điệu Tổ quốc" của nhạc sĩ Trần Tiến mang âm hưởng hào hùng và dạt dào tình yêu đất nước. Bài hát do NSƯT Thúy Lan thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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