Giai điệu Tổ quốc

Rặng trâm bầu

VOV.VN - Bài hát "Rặng trâm bầu" của nhạc sĩ Thái Cơ mang đến hình ảnh quê hương thanh bình, kiên cường qua những năm tháng đạn bom gian khổ. Bài hát do NSƯT Kiều Hưng - NSND Thu Hiền thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.