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Hồ Gươm có lớp kí ức của thời đại chúng ta
Thứ Sáu, 09:37, 18/09/2026

Hồ Gươm có lớp kí ức của thời đại chúng ta

VOV.VN - Trong những ngày qua, khi thành phố Hà Nội đưa ra Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) và phụ cận đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc.

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