Hồ Gươm có lớp kí ức của thời đại chúng ta

VOV.VN - Trong những ngày qua, khi thành phố Hà Nội đưa ra Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) và phụ cận đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc.
VOV.VN - Phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam của Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Câu hỏi lớn được đặt ra là: Làm thế nào để Hồ Gươm phát triển mà vẫn giữ được “tinh thần nơi chốn” đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ?
VOV.VN - Có một cách khá đơn giản để biết Hồ Gươm ý nghĩa thế nào với người Hà Nội, đó là đi bộ quanh hồ. Đi rồi mới thấy, cùng là khoảng không gian ấy nhưng mỗi người lại có lý do khác nhau để tìm đến.
VOV.VN - Hồ Gươm luôn là trái tim của Thủ đô và là nơi mọi bước chân đều muốn tìm đến. Và khi khu vực Hồ Gươm được chọn là nơi đặt “cột mốc số 0” của Thủ đô thì nơi đây vừa là điểm bắt đầu, cũng vừa là đích đến không khoảng cách trong trái tim mỗi khách bộ hành.
VOV.VN - Trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận rộng khoảng 65,89 ha, trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội, rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi được đề xuất hạ giải. Ba công trình Ấu trĩ viện, Tòa Đốc lý và Kho bạc Đông Dương được đề xuất giữ lại.