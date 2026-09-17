Thứ Năm, 09:17, 17/09/2026

Đi một vòng Hồ Gươm, nghe những mong ước

VOV.VN - Có một cách khá đơn giản để biết Hồ Gươm ý nghĩa thế nào với người Hà Nội, đó là đi bộ quanh hồ. Đi rồi mới thấy, cùng là khoảng không gian ấy nhưng mỗi người lại có lý do khác nhau để tìm đến.