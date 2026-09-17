Đi một vòng Hồ Gươm, nghe những mong ước

VOV.VN - Có một cách khá đơn giản để biết Hồ Gươm ý nghĩa thế nào với người Hà Nội, đó là đi bộ quanh hồ. Đi rồi mới thấy, cùng là khoảng không gian ấy nhưng mỗi người lại có lý do khác nhau để tìm đến.
VOV.VN - Khắc họa hình ảnh Thủ đô bình yên, kiên cường sau những năm tháng khói lửa chiến tranh, bài hát "Trời Hà Nội xanh" của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Vũ Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khơi dậy khí thế lao động hăng say và tinh thần kiến thiết, dựng xây đất nước, bài hát "Đi lên trong ánh bình minh" của nhạc sĩ Vũ Thanh do NSƯT Tiến Thành và Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Khẳng định niềm tin sắt son về một tương lai tươi sáng và phồn vinh của Tổ quốc, bài hát "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" của nhạc sĩ Huy Du do Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.