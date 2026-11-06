English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Họa sỹ người Anh “ghi chép thời gian” giữa lòng TP.HCM

Thứ Sáu, 06:00, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 16 năm gắn bó với TP.HCM, họa sĩ người Anh Richie Fawcett miệt mài ghi lại những góc phố, công trình và nhịp sống đô thị bằng ký họa. Với ông, mỗi bức tranh là một lát cắt thời gian, lưu giữ hình ảnh một thành phố đang không ngừng đổi thay.

 

Trong căn gác nhỏ ở góc đường Pasteur và Lý Tự Trọng, The Studio Saigon ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, tách biệt với nhịp sống hối hả. Nơi đây vừa giống một xưởng vẽ bộn bề giấy mực, vừa mang dáng dấp của một hidden bar - quán bar “ẩn”, không phô trương biển hiệu mà nép mình kín đáo- với những chai rượu và dụng cụ pha chế nhiều màu sắc.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 1
Một góc The Studio Saigon trông như một hidden bar với những chai rượu và dụng cụ pha chế nhiều màu sắc.

Richie Fawcett - một họa sĩ người Anh chào đón tôi bằng sự cởi mở và những câu chuyện nối tiếp không dừng. Cuộc trò chuyện đôi lúc bị ngắt quãng bởi những câu đùa hóm hỉnh, những lần ông đứng dậy tìm một cuốn sách hay chỉ tay về phía bức tranh muốn giới thiệu. Nhưng dù câu chuyện rẽ sang đâu, TP.HCM vẫn luôn là điểm trở về.

Một bộ phim tài liệu quay chậm

Hơn 15 năm trước, Richie đến TP.HCM, nhanh chóng đem lòng yêu mến thành phố và người phụ nữ sau này trở thành vợ mình. Từ đó, ông bắt đầu ghi lại cảnh quan đô thị bằng những bức vẽ như thể đang quay một bộ phim tài liệu ở chế độ tua chậm.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 2
Họa sĩ người Anh Richie Fawcett.

Ban đầu, Richie không nghĩ mình sẽ thực hiện một dự án kéo dài hơn một thập kỷ. Ông chỉ đơn giản muốn vẽ lại những gì đang diễn ra xung quanh, trước khi chúng thay đổi.

"Ý tưởng của tôi đơn giản là ghi lại sự thay đổi của thành phố, ghi lại diện mạo TP.HCM trong thời gian thực. Tôi phải có mặt tại đó, tận mắt chứng kiến rồi vẽ lại. Sau khi hoàn thành một bức tranh, tôi chuyển sang địa điểm tiếp theo. Nếu bây giờ quay lại những nơi ấy, tôi sẽ thấy chúng đã hoàn toàn khác trước. Tôi vẫn quay lại những địa điểm cũ, đôi khi sau 10 năm, để vẽ lại chúng. Khi đó, chúng ta có thể đặt hai bức tranh cạnh nhau: một bức năm 2015 và một bức năm 2025. Đó chính là cách chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của thành phố", Richie chia sẻ.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 3
Lối vào The Saigon Studio.

Rồi dự án nghệ thuật ký họa HCMC Decacity Project của Richie dần hình thành, ghi lại sự thay đổi của kiến trúc và đời sống đô thị TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2023. Richie không chỉ muốn vẽ thành phố ở một thời điểm, mà còn muốn ghi lại quá trình thành phố ấy thay đổi.

Trong quá trình ấy, năm 2015 trở thành một dấu mốc đáng nhớ. Đó là khi Richie nhận thấy tốc độ biến mất của những tòa nhà cũ dường như ngày càng nhanh. Có điều gì đó thôi thúc ông phải vẽ nhiều hơn, ghi lại càng nhiều đường phố, công trình và con người càng tốt. Ông cảm nhận thành phố đang đi qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ và nếu không nhanh tay, nhiều hình ảnh quen thuộc sẽ không còn cơ hội được tái hiện.

Theo Richie: "Vào thời điểm ấy, không có nhiều người thực sự quan tâm đến sự thay đổi của thành phố. Mọi người đều bận kiếm tiền, đi làm và lo cho cuộc sống của mình. Nhưng đến bây giờ, mọi người mới bắt đầu nhận ra rằng: "Ồ, nơi này trước đây đẹp biết bao!". Rồi họ chợt nhận ra một tòa nhà đã bị phá bỏ, hoặc một tấm biển quảng cáo lớn vừa che khuất một góc phố quen thuộc. Về cơ bản, tôi không thay đổi quá nhiều. Thành phố mới là thứ thay đổi".

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 4
Một góc phố đồ cổ Lê Công Kiều ở TP.HCM

Trong căn gác nhỏ của mình, Richie đã dành hàng chục nghìn giờ để vẽ, ghi lại những thay đổi âm thầm của thành phố trong cả thập kỷ. Những bức tranh ấy khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ trước sự chi tiết hiếm thấy và cường độ lao động nghệ thuật kinh ngạc của ông.

Ông gọi bộ sưu tập các tác phẩm của mình là một cuốn nhật ký không lời, nơi mỗi bức tranh lưu giữ một lát cắt của đời sống đô thị.

"Những tác phẩm này giống như một cuốn nhật ký không lời. Dù có những dòng chữ đi kèm, nhưng về bản chất, đó vẫn là một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, một sự tái hiện trực quan về quá trình chuyển mình của thành phố. Tôi nghĩ rằng, ngoài Hà Nội, TP.HCM là một trong những thành phố có tốc độ thay đổi nhanh nhất thế giới. Thực tế, Việt Nam nói chung đang không ngừng chuyển mình. Thành thật mà nói, tôi không thể vẽ đủ nhanh để ghi lại tất cả những thay đổi ấy", Richie cho hay.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 5
Cận cảnh một bức ký họa TP.HCM của Richie với độ chi tiết đáng kinh ngạc.

Từ những góc phố quen thuộc đến văn hóa hẻm

Trong những bức ký họa của Richie, kiến trúc không tồn tại tách biệt khỏi con người. Một tòa nhà có thể thu hút ánh nhìn bởi hình dáng, đường nét hay giá trị lịch sử, nhưng chính những người đang sinh sống, làm việc và tương tác tại đó mới khiến khung cảnh trở nên sống động.

Ông từng dành nhiều thời gian ở chợ Bến Thành, quan sát kẻ bán, người mua, những cuộc mặc cả và những câu chuyện đời thường diễn ra giữa dòng người qua lại.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 6
Chợ Bến Thành trong tranh ký họa của Richie.

Điều khiến ông yêu thích khu chợ không chỉ là kiến trúc mà còn là cách con người giao tiếp với nhau. Những tiếng gọi nhau, cách nói chuyện dân dã, tiếng rao hàng và sự tất bật mưu sinh tạo nên một nhịp sống rất riêng. Và tất cả những điều đó được ông ký họa.

"Thành phố này đẹp theo rất nhiều cách khác nhau. Bạn có thể bước ra đường vào bất kỳ ngày nào và chứng kiến đời sống đường phố của mọi người. Đó là tiếng rao “bắp xào đây” hay “bánh chưng, bánh giò đây". Tất cả những âm thanh ấy đang dần biến mất. Đó thực sự là một nét sinh hoạt đường phố đang mai một", Richie nói.

Richie nói rằng, những khu chợ như Bến Thành, Tân Bình, Hòa Bình hay Bình Tây không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là những không gian văn hóa, nơi lưu giữ cách sinh hoạt đã hình thành qua nhiều thế hệ. Với ông, nếu không có những khu chợ thì thành phố sẽ chẳng còn sức sống.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 7
Chợ ở TP.HCM luôn có sức hút đặc biệt với Richie. 

Quan niệm ấy cũng lý giải vì sao trong tranh của Richie, con người luôn giữ một vị trí quan trọng. Những dáng người nhỏ bé bên dưới mặt tiền công trình, những người bán hàng ngồi trước sạp hay dòng xe len lỏi qua giao lộ không phải chi tiết trang trí. Họ là một phần của câu chuyện mà ông muốn kể.

Tuy nhiên, TP.HCM tiếp tục thay đổi theo những cách mà ngay cả người đã dành nhiều năm quan sát như Richie cũng không thể lường trước.

Quá trình đô thị hóa và việc xây dựng các tuyến metro khiến nhiều khu vực biến đổi đáng kể. Những công trình giao thông, hàng rào công trường và sự thay đổi của cảnh quan khiến ông không thể tiếp tục vẽ từ các vị trí quen thuộc. Thay vì dừng lại, Richie chuyển lên những sân thượng để quan sát và ghi lại thành phố từ trên cao. Ông ví mình như một con tắc kè, luôn điều chỉnh để thích nghi với môi trường xung quanh. Từ góc nhìn mới, những mái nhà, con đường và công trình hiện lên trong mối liên hệ với nhau, mở ra một bức tranh toàn cảnh về đô thị.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 8
Thành phố nhìn từ trên cao. 

Dù vậy, càng đi sâu vào hành trình ghi chép thành phố, ông càng chú ý đến những không gian bình dị, nơi văn hóa và con người tạo nên nét riêng của TP.HCM. Đó cũng là lý do sau khi vẽ những góc phố từ mặt đường, rồi chuyển lên các sân thượng, Richie lại tìm về những con hẻm nhỏ:

"Giờ đây, điều tôi quan tâm là những con đường phía sau, những con phố nhỏ. Và cả những con hẻm nữa. Chúng có thể không biến mất hoàn toàn, bởi văn hóa và con người vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở đó. Nhưng chính văn hóa hẻm mới là điều đặc biệt, là vẻ đẹp của Sài Gòn. Thật thú vị khi nhìn lại hành trình của mình: Từ tầm nhìn ở mặt đường, đến những bức tranh toàn cảnh nhìn từ sân thượng, rồi lại quay về những con hẻm. Nó giống như nhìn thành phố từ trong ra ngoài vậy. Liệu có ngày nào đó tôi cảm thấy chán TP.HCM hay Việt Nam không ư? Không, không bao giờ", ông nói.

Người ghi chép thời gian

Đến Việt Nam từ một nơi cách xa gần 10.000km, Richie dành tình yêu cho vùng đất này và bắt đầu ghi lại những gì mình quan sát được qua các bức vẽ. Điều khiến ông cảm thấy thú vị là những tác phẩm ấy không chỉ xuất phát từ tình yêu của một người nước ngoài dành cho Việt Nam, mà còn được chính người dân địa phương đón nhận và yêu thích.

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 9
Richie giới thiệu những bức ký họa TP.HCM.

Với Richie: "Điều quan trọng thực sự là những gì bạn làm, những gì bạn muốn thể hiện. Nhưng trên hết, đó là việc kết nối với mọi người. Và nghệ thuật cần phải làm được điều đó: kết nối với con người. Như các bạn đã biết, tôi đến từ phía bên kia hành tinh, cách đây khoảng 6.000 dặm (9.800km), đến nơi này của các bạn, rồi đem lòng yêu mến nơi đây và bắt đầu vẽ về nó. Sau đó, chính người dân địa phương cũng yêu thích những tác phẩm của tôi".

Giờ đây, Richie vẫn vẽ mỗi ngày, vẫn tiếp tục làm việc và theo đuổi dự án của mình. 

Ông không gọi mình là một người nghệ sĩ theo nghĩa thông thường. Ông gọi mình là người ghi chép thời gian: "Tôi biết mình là ai. Tôi là một người ghi chép thời gian. Tôi không có bộ râu dài bạc trắng như Ông già Thời gian trong hình dung thông thường nhưng tôi có nhịp đập của trái tim mình và sự kết nối giữa tâm hồn với trí óc".

hoa sy nguoi anh ghi chep thoi gian giua long tp.hcm hinh anh 10
Một góc làm việc của Richie tại The Studio Saigon.

TP.HCM đang từng ngày đổi thay, phát triển. Có thể ngày mai, một tòa nhà sẽ biến mất, một con đường sẽ mang diện mạo khác, hay một khoảng không gian quen thuộc sẽ nhường chỗ cho công trình mới. 

Tranh của Richie lưu lại một phần những đổi thay đó. Và chừng nào còn có thể cầm bút, ông vẫn sẽ tiếp tục ghi chép câu chuyện ấy…

 

 

Dự án HCMC Decacity 2013 - 2023 của nghệ sĩ người Anh Richie Fawcett khắc họa hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật của ông cũng như vẻ đẹp của cảnh quan và các công trình kiến trúc của TP.HCM. Năm 2022, các tác phẩm của ông đã được trưng bày trên tường Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM. Nhiều bức ký họa ghi lại những góc nhìn mà ngày hôm nay đã không còn, minh chứng cho cảnh quan đô thị thay đổi không ngừng của Thành phố.

Trong Lời tựa cho cuốn HCMC Decacity Project 2013 - 2023 được ra mắt vào năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM khi đó là bà Emily Hambin đã viết rằng, Dự án Decacity của nghệ sĩ Richie là "minh chứng cho những hợp tác văn hóa không ngừng phát triển giữa hai nước"và bộ tranh này cũng chính là "một sự vinh danh hoàn toàn xứng đáng với một trong những thành phố nhộn nhịp và sôi động nhất thế giới".

tuong-4.jpg

Đánh thức di sản Tuồng giữa lòng phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Từ không gian từng gắn với nhà hát Sán Nhiên Đài, chương trình “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay” tại 50 Đào Duy Từ (Hà Nội) mở ra hành trình khám phá nghệ thuật sân khấu truyền thống bằng những cách tiếp cận sáng tạo, gần gũi hơn với công chúng đương đại.

 

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM gỡ nút thắt để trở thành điểm đến MICE quốc tế
TP.HCM gỡ nút thắt để trở thành điểm đến MICE quốc tế

VOV.VN - Có thêm điểm đến để kéo dài hành trình và tăng trải nghiệm, chi tiêu của khách MICE, nhưng TP.HCM vẫn gặp khó khi kết nối các dịch vụ thành chuỗi chương trình hoàn chỉnh. Thời gian di chuyển khó dự báo, năng lực phục vụ chưa đồng bộ và vướng mắc về hỗ trợ khi chào khách đang ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

TP.HCM gỡ nút thắt để trở thành điểm đến MICE quốc tế

TP.HCM gỡ nút thắt để trở thành điểm đến MICE quốc tế

VOV.VN - Có thêm điểm đến để kéo dài hành trình và tăng trải nghiệm, chi tiêu của khách MICE, nhưng TP.HCM vẫn gặp khó khi kết nối các dịch vụ thành chuỗi chương trình hoàn chỉnh. Thời gian di chuyển khó dự báo, năng lực phục vụ chưa đồng bộ và vướng mắc về hỗ trợ khi chào khách đang ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.

Du lịch MICE tại TP.HCM: Không gian mới, cơ hội đón dòng khách giá trị cao
Du lịch MICE tại TP.HCM: Không gian mới, cơ hội đón dòng khách giá trị cao

VOV.VN - Sau sáp nhập, TP.HCM có thêm lợi thế phát triển du lịch MICE, kết hợp hội nghị, sự kiện, triển lãm với tìm hiểu cơ hội đầu tư, nghỉ dưỡng biển và trải nghiệm văn hóa. Các doanh nghiệp đang đầu tư, nâng cấp dịch vụ để thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và nguồn thu cho các ngành dịch vụ.

Du lịch MICE tại TP.HCM: Không gian mới, cơ hội đón dòng khách giá trị cao

Du lịch MICE tại TP.HCM: Không gian mới, cơ hội đón dòng khách giá trị cao

VOV.VN - Sau sáp nhập, TP.HCM có thêm lợi thế phát triển du lịch MICE, kết hợp hội nghị, sự kiện, triển lãm với tìm hiểu cơ hội đầu tư, nghỉ dưỡng biển và trải nghiệm văn hóa. Các doanh nghiệp đang đầu tư, nâng cấp dịch vụ để thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và nguồn thu cho các ngành dịch vụ.

TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng
TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng

TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc