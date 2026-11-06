Họa sỹ người Anh “ghi chép thời gian” giữa lòng TP.HCM

Trong căn gác nhỏ ở góc đường Pasteur và Lý Tự Trọng, The Studio Saigon ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, tách biệt với nhịp sống hối hả. Nơi đây vừa giống một xưởng vẽ bộn bề giấy mực, vừa mang dáng dấp của một hidden bar - quán bar “ẩn”, không phô trương biển hiệu mà nép mình kín đáo- với những chai rượu và dụng cụ pha chế nhiều màu sắc.

Một góc The Studio Saigon trông như một hidden bar với những chai rượu và dụng cụ pha chế nhiều màu sắc.

Richie Fawcett - một họa sĩ người Anh chào đón tôi bằng sự cởi mở và những câu chuyện nối tiếp không dừng. Cuộc trò chuyện đôi lúc bị ngắt quãng bởi những câu đùa hóm hỉnh, những lần ông đứng dậy tìm một cuốn sách hay chỉ tay về phía bức tranh muốn giới thiệu. Nhưng dù câu chuyện rẽ sang đâu, TP.HCM vẫn luôn là điểm trở về.

Một bộ phim tài liệu quay chậm

Hơn 15 năm trước, Richie đến TP.HCM, nhanh chóng đem lòng yêu mến thành phố và người phụ nữ sau này trở thành vợ mình. Từ đó, ông bắt đầu ghi lại cảnh quan đô thị bằng những bức vẽ như thể đang quay một bộ phim tài liệu ở chế độ tua chậm.

Họa sĩ người Anh Richie Fawcett.

Ban đầu, Richie không nghĩ mình sẽ thực hiện một dự án kéo dài hơn một thập kỷ. Ông chỉ đơn giản muốn vẽ lại những gì đang diễn ra xung quanh, trước khi chúng thay đổi.

"Ý tưởng của tôi đơn giản là ghi lại sự thay đổi của thành phố, ghi lại diện mạo TP.HCM trong thời gian thực. Tôi phải có mặt tại đó, tận mắt chứng kiến rồi vẽ lại. Sau khi hoàn thành một bức tranh, tôi chuyển sang địa điểm tiếp theo. Nếu bây giờ quay lại những nơi ấy, tôi sẽ thấy chúng đã hoàn toàn khác trước. Tôi vẫn quay lại những địa điểm cũ, đôi khi sau 10 năm, để vẽ lại chúng. Khi đó, chúng ta có thể đặt hai bức tranh cạnh nhau: một bức năm 2015 và một bức năm 2025. Đó chính là cách chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của thành phố", Richie chia sẻ.

Lối vào The Saigon Studio.

Rồi dự án nghệ thuật ký họa HCMC Decacity Project của Richie dần hình thành, ghi lại sự thay đổi của kiến trúc và đời sống đô thị TP.HCM từ năm 2013 đến năm 2023. Richie không chỉ muốn vẽ thành phố ở một thời điểm, mà còn muốn ghi lại quá trình thành phố ấy thay đổi.

Trong quá trình ấy, năm 2015 trở thành một dấu mốc đáng nhớ. Đó là khi Richie nhận thấy tốc độ biến mất của những tòa nhà cũ dường như ngày càng nhanh. Có điều gì đó thôi thúc ông phải vẽ nhiều hơn, ghi lại càng nhiều đường phố, công trình và con người càng tốt. Ông cảm nhận thành phố đang đi qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ và nếu không nhanh tay, nhiều hình ảnh quen thuộc sẽ không còn cơ hội được tái hiện.

Theo Richie: "Vào thời điểm ấy, không có nhiều người thực sự quan tâm đến sự thay đổi của thành phố. Mọi người đều bận kiếm tiền, đi làm và lo cho cuộc sống của mình. Nhưng đến bây giờ, mọi người mới bắt đầu nhận ra rằng: "Ồ, nơi này trước đây đẹp biết bao!". Rồi họ chợt nhận ra một tòa nhà đã bị phá bỏ, hoặc một tấm biển quảng cáo lớn vừa che khuất một góc phố quen thuộc. Về cơ bản, tôi không thay đổi quá nhiều. Thành phố mới là thứ thay đổi".

Một góc phố đồ cổ Lê Công Kiều ở TP.HCM

Trong căn gác nhỏ của mình, Richie đã dành hàng chục nghìn giờ để vẽ, ghi lại những thay đổi âm thầm của thành phố trong cả thập kỷ. Những bức tranh ấy khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ trước sự chi tiết hiếm thấy và cường độ lao động nghệ thuật kinh ngạc của ông.

Ông gọi bộ sưu tập các tác phẩm của mình là một cuốn nhật ký không lời, nơi mỗi bức tranh lưu giữ một lát cắt của đời sống đô thị.

"Những tác phẩm này giống như một cuốn nhật ký không lời. Dù có những dòng chữ đi kèm, nhưng về bản chất, đó vẫn là một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, một sự tái hiện trực quan về quá trình chuyển mình của thành phố. Tôi nghĩ rằng, ngoài Hà Nội, TP.HCM là một trong những thành phố có tốc độ thay đổi nhanh nhất thế giới. Thực tế, Việt Nam nói chung đang không ngừng chuyển mình. Thành thật mà nói, tôi không thể vẽ đủ nhanh để ghi lại tất cả những thay đổi ấy", Richie cho hay.

Cận cảnh một bức ký họa TP.HCM của Richie với độ chi tiết đáng kinh ngạc.

Từ những góc phố quen thuộc đến văn hóa hẻm

Trong những bức ký họa của Richie, kiến trúc không tồn tại tách biệt khỏi con người. Một tòa nhà có thể thu hút ánh nhìn bởi hình dáng, đường nét hay giá trị lịch sử, nhưng chính những người đang sinh sống, làm việc và tương tác tại đó mới khiến khung cảnh trở nên sống động.

Ông từng dành nhiều thời gian ở chợ Bến Thành, quan sát kẻ bán, người mua, những cuộc mặc cả và những câu chuyện đời thường diễn ra giữa dòng người qua lại.

Chợ Bến Thành trong tranh ký họa của Richie.

Điều khiến ông yêu thích khu chợ không chỉ là kiến trúc mà còn là cách con người giao tiếp với nhau. Những tiếng gọi nhau, cách nói chuyện dân dã, tiếng rao hàng và sự tất bật mưu sinh tạo nên một nhịp sống rất riêng. Và tất cả những điều đó được ông ký họa.

"Thành phố này đẹp theo rất nhiều cách khác nhau. Bạn có thể bước ra đường vào bất kỳ ngày nào và chứng kiến đời sống đường phố của mọi người. Đó là tiếng rao “bắp xào đây” hay “bánh chưng, bánh giò đây". Tất cả những âm thanh ấy đang dần biến mất. Đó thực sự là một nét sinh hoạt đường phố đang mai một", Richie nói.

Richie nói rằng, những khu chợ như Bến Thành, Tân Bình, Hòa Bình hay Bình Tây không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là những không gian văn hóa, nơi lưu giữ cách sinh hoạt đã hình thành qua nhiều thế hệ. Với ông, nếu không có những khu chợ thì thành phố sẽ chẳng còn sức sống.

Chợ ở TP.HCM luôn có sức hút đặc biệt với Richie.

Quan niệm ấy cũng lý giải vì sao trong tranh của Richie, con người luôn giữ một vị trí quan trọng. Những dáng người nhỏ bé bên dưới mặt tiền công trình, những người bán hàng ngồi trước sạp hay dòng xe len lỏi qua giao lộ không phải chi tiết trang trí. Họ là một phần của câu chuyện mà ông muốn kể.

Tuy nhiên, TP.HCM tiếp tục thay đổi theo những cách mà ngay cả người đã dành nhiều năm quan sát như Richie cũng không thể lường trước.

Quá trình đô thị hóa và việc xây dựng các tuyến metro khiến nhiều khu vực biến đổi đáng kể. Những công trình giao thông, hàng rào công trường và sự thay đổi của cảnh quan khiến ông không thể tiếp tục vẽ từ các vị trí quen thuộc. Thay vì dừng lại, Richie chuyển lên những sân thượng để quan sát và ghi lại thành phố từ trên cao. Ông ví mình như một con tắc kè, luôn điều chỉnh để thích nghi với môi trường xung quanh. Từ góc nhìn mới, những mái nhà, con đường và công trình hiện lên trong mối liên hệ với nhau, mở ra một bức tranh toàn cảnh về đô thị.

Thành phố nhìn từ trên cao.

Dù vậy, càng đi sâu vào hành trình ghi chép thành phố, ông càng chú ý đến những không gian bình dị, nơi văn hóa và con người tạo nên nét riêng của TP.HCM. Đó cũng là lý do sau khi vẽ những góc phố từ mặt đường, rồi chuyển lên các sân thượng, Richie lại tìm về những con hẻm nhỏ:

"Giờ đây, điều tôi quan tâm là những con đường phía sau, những con phố nhỏ. Và cả những con hẻm nữa. Chúng có thể không biến mất hoàn toàn, bởi văn hóa và con người vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở đó. Nhưng chính văn hóa hẻm mới là điều đặc biệt, là vẻ đẹp của Sài Gòn. Thật thú vị khi nhìn lại hành trình của mình: Từ tầm nhìn ở mặt đường, đến những bức tranh toàn cảnh nhìn từ sân thượng, rồi lại quay về những con hẻm. Nó giống như nhìn thành phố từ trong ra ngoài vậy. Liệu có ngày nào đó tôi cảm thấy chán TP.HCM hay Việt Nam không ư? Không, không bao giờ", ông nói.

Người ghi chép thời gian

Đến Việt Nam từ một nơi cách xa gần 10.000km, Richie dành tình yêu cho vùng đất này và bắt đầu ghi lại những gì mình quan sát được qua các bức vẽ. Điều khiến ông cảm thấy thú vị là những tác phẩm ấy không chỉ xuất phát từ tình yêu của một người nước ngoài dành cho Việt Nam, mà còn được chính người dân địa phương đón nhận và yêu thích.

Richie giới thiệu những bức ký họa TP.HCM.

Với Richie: "Điều quan trọng thực sự là những gì bạn làm, những gì bạn muốn thể hiện. Nhưng trên hết, đó là việc kết nối với mọi người. Và nghệ thuật cần phải làm được điều đó: kết nối với con người. Như các bạn đã biết, tôi đến từ phía bên kia hành tinh, cách đây khoảng 6.000 dặm (9.800km), đến nơi này của các bạn, rồi đem lòng yêu mến nơi đây và bắt đầu vẽ về nó. Sau đó, chính người dân địa phương cũng yêu thích những tác phẩm của tôi".

Giờ đây, Richie vẫn vẽ mỗi ngày, vẫn tiếp tục làm việc và theo đuổi dự án của mình.

Ông không gọi mình là một người nghệ sĩ theo nghĩa thông thường. Ông gọi mình là người ghi chép thời gian: "Tôi biết mình là ai. Tôi là một người ghi chép thời gian. Tôi không có bộ râu dài bạc trắng như Ông già Thời gian trong hình dung thông thường nhưng tôi có nhịp đập của trái tim mình và sự kết nối giữa tâm hồn với trí óc".

Một góc làm việc của Richie tại The Studio Saigon.

TP.HCM đang từng ngày đổi thay, phát triển. Có thể ngày mai, một tòa nhà sẽ biến mất, một con đường sẽ mang diện mạo khác, hay một khoảng không gian quen thuộc sẽ nhường chỗ cho công trình mới.

Tranh của Richie lưu lại một phần những đổi thay đó. Và chừng nào còn có thể cầm bút, ông vẫn sẽ tiếp tục ghi chép câu chuyện ấy…

Dự án HCMC Decacity 2013 - 2023 của nghệ sĩ người Anh Richie Fawcett khắc họa hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật của ông cũng như vẻ đẹp của cảnh quan và các công trình kiến trúc của TP.HCM. Năm 2022, các tác phẩm của ông đã được trưng bày trên tường Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM. Nhiều bức ký họa ghi lại những góc nhìn mà ngày hôm nay đã không còn, minh chứng cho cảnh quan đô thị thay đổi không ngừng của Thành phố. Trong Lời tựa cho cuốn HCMC Decacity Project 2013 - 2023 được ra mắt vào năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM khi đó là bà Emily Hambin đã viết rằng, Dự án Decacity của nghệ sĩ Richie là "minh chứng cho những hợp tác văn hóa không ngừng phát triển giữa hai nước"và bộ tranh này cũng chính là "một sự vinh danh hoàn toàn xứng đáng với một trong những thành phố nhộn nhịp và sôi động nhất thế giới".