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TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng

Thứ Hai, 18:49, 28/09/2026
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VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, dù giá nhiên liệu, vé máy bay biến động, ảnh hưởng đến sức mua và sức ép cạnh tranh khi nhiều nước liên tục triển khai các gói kích cầu, nới lỏng chính sách thị thực, song lượng khách và doanh thu du lịch của TP.HCM vẫn đạt những kết quả khả quan.

Riêng tháng 9, TP.HCM ước đón 746.326 lượt khách quốc tế, tăng 3,48% so với cùng kỳ năm trước. Tổng 9 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt hơn 8,5 triệu lượt, bằng 77,4% mục tiêu 11 triệu lượt khách quốc tế của năm 2026.

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TP.HCM ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Khách du lịch nội địa trong tháng 9 ước đạt 4,07 triệu lượt, tăng 0,22% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, Thành phố ước đón 39,57 triệu lượt khách nội địa, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 79,1% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu du lịch của TP.HCM trong tháng 9 ước đạt 23.000 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, tổng thu ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Trong 3 chỉ tiêu du lịch chủ yếu, tổng doanh thu có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm cao nhất.

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Theo ông Lê Trương Hiền Hoà, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, có được kết quả trên là nhờ công tác đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đào tạo nhân lực thời gian qua. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Thời gian qua, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch như: Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20, thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm và ghi nhận khoảng 21.000 cuộc hẹn giao thương; Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 góp phần quảng bá văn hóa và hình ảnh điểm đến Thành phố; phát triển sản phẩm du lịch “Ngắm TP.HCM từ trên cao” bằng máy bay trực thăng…

Ông Lê Trương Hiền Hoà, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết kết quả trên cho thấy hiệu quả từ việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đào tạo nhân lực thời gian qua. Trong quý IV, ngành du lịch TP.HCM tiếp tục phấn đấu, kỳ vọng đạt và vượt các chỉ tiêu của năm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Thành phố.

“Đạt được những chỉ số về doanh thu du lịch, điều này cũng thể hiện rõ chất lượng sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch của chúng ta đang được đầu tư và nâng tầm. Thường vào quý IV, rất đông du khách đến với Thành phố và cả nước. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, cố gắng hết sức để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số”, ông Lê Trương Hiền Hoà cho biết.

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Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, hoàn thành 85,7% kế hoạch năm. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Trong 3 tháng cuối năm, Sở Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 và các cơ chế hỗ trợ phát triển sản phẩm. Thành phố dự kiến tổ chức Tuần lễ Du lịch lần thứ 6, Giải Marathon Quốc tế lần thứ 9, quảng bá du lịch tại thị trường Singapore; tham gia các hoạt động xúc tiến theo kế hoạch năm 2026 của Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO).

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Du lịch TP.HCM trước cơ hội thành “điểm đến thay thế” của châu Á

VOV.VN - TP.HCM đang nổi lên như một “điểm đến thay thế” của châu Á nhờ lợi thế an toàn, thân thiện và đa dạng trải nghiệm trong bối cảnh du lịch toàn cầu nhiều biến động. Tuy nhiên, để giữ chân dòng khách quốc tế đang dịch chuyển, thành phố cần đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, giao thông và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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