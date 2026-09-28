English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi công phục dựng Điện Kính Thiên: Ngoại lệ chưa từng có của UNESCO

Thứ Hai, 16:08, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm nghiên cứu và thuyết phục UNESCO ủng hộ, Lễ khởi công phục dựng Điện Kính Thiên sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 29/9, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức từ ngày 27/9 - 1/10 tại Hà Nội và Ninh Bình.

Trước Lễ khởi công phục dựng Điện Kính Thiên, năm 2010, khi được UNESCO công nhận Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) là Di sản văn hóa thế giới, Chính phủ Việt Nam đã cam kết triển khai các biện pháp bảo tồn, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản.

Tháng 7/2025, tại kỳ họp lần thứ 48 tổ chức tại Busan (Hàn Quốc), Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã thông qua Quyết định số 48 COM 7B.25 về “Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long”. Trong đó, UNESCO đồng thuận với việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên. Đồng thời UNESCO cũng cho phép Việt Nam “hạ giải có kiểm soát” 6 tòa nhà Pháp vốn nằm trong vùng lõi của di sản Hoàng thành Thăng Long để phục vụ việc phục dựng Điện Kính Thiên. Bởi đây là trường hợp cá biệt, Việt Nam đã chứng minh được việc bỏ các công trình này không làm giảm giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

khoi cong phuc dung Dien kinh thien ngoai le chua tung co cua unesco hinh anh 1
Phối cảnh phục dựng Điện Kính Thiên. (Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Hoàng thành Thăng Long)

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang giải thích “hạ giải có kiểm soát” nghĩa là trước khi hạ giải, các công trình này đã được số hóa, để sau khi hạ giải, công trình không còn hiện hữu ở đó nhưng sau này vẫn còn tồn tại ở dạng thức khác.

“Hơn 50 năm Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được Đại hội đồng UNESCO thông qua, chưa có quốc gia nào được UNESCO cho phép bỏ các công trình trong vùng lõi di sản thế giới. Chúng ta đã minh chứng và thuyết phục được UNESCO cho phép và việc phục dựng đảm bảo tính giá trị nổi bật toàn cầu của Hoàng thành Thăng Long, nên UNESCO mới đồng ý cho chúng ta phục dựng Điện Kính Thiên”, ông Nguyễn Thanh Quang cho biết.

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực do Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức từ ngày 27/9 - 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình, quy tụ khoảng 250 đại biểu trong và ngoài khu vực, gồm đại diện các cơ quan chính phủ, chuyên gia di sản, đơn vị quản lý di sản, nhà nghiên cứu, đại diện cộng đồng, chủ thể nắm giữ tri thức và thanh niên.

Hội nghị hướng tới tạo diễn đàn khoa học quốc tế để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về tính xác thực trong bảo tồn di sản thế giới, gắn với Giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và các giá trị văn hóa của di sản. Thông qua đối thoại giữa các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và giới chuyên gia, hội nghị hướng tới tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội và điều kiện thực tiễn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng xây dựng “Văn kiện Hà Nội về Tính xác thực và Di sản”. 

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình
Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình

VOV.VN - Khoảng 250 đại biểu và chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ tham dự Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27/9 - 1/10 để trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực trong hệ thống di sản thế giới.

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình

VOV.VN - Khoảng 250 đại biểu và chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ tham dự Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27/9 - 1/10 để trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực trong hệ thống di sản thế giới.

Xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia
Xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" giai đoạn 2026 - 2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026).

Xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia

Xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11" giai đoạn 2026 - 2030 (tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026).

Đưa hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam ra quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng
Đưa hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam ra quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026, chuyển từ hình thức lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng, với các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất dành cho cộng đồng.

Đưa hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam ra quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng

Đưa hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam ra quảng trường, phố đi bộ, bảo tàng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026, chuyển từ hình thức lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng, với các chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất dành cho cộng đồng.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai

VOV.VN - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai

VOV.VN - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia.

Xây dựng hệ sinh thái văn hóa Hà Nội từ các thương hiệu festival
Xây dựng hệ sinh thái văn hóa Hà Nội từ các thương hiệu festival

VOV.VN - Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 và Hanoi Jazztival 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, thu hút công chúng Thủ đô và du khách. Từ không gian di sản, văn hóa dân gian đến những giai điệu jazz đương đại, các sự kiện cho thấy Hà Nội đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Xây dựng hệ sinh thái văn hóa Hà Nội từ các thương hiệu festival

Xây dựng hệ sinh thái văn hóa Hà Nội từ các thương hiệu festival

VOV.VN - Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 và Hanoi Jazztival 2026 với nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng, thu hút công chúng Thủ đô và du khách. Từ không gian di sản, văn hóa dân gian đến những giai điệu jazz đương đại, các sự kiện cho thấy Hà Nội đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ
Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

VOV.VN - Triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. Sự kiện lịch sử này nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

VOV.VN - Triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. Sự kiện lịch sử này nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc