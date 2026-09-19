Kiệt tác của danh họa Claude Monet kỳ vọng lập kỷ lục đấu giá

Với các vệt màu tím, trắng và xanh lá hòa quyện tài tình, bức tranh mang tên "Iris" (tạm dịch: Hoa diên vĩ) của danh họa trường phái Ấn tượng Claude Monet được Sotheby’s định giá ước tính từ 22 - 30 triệu euro. Đây là mức định giá cao nhất từng được ấn định cho một bức tranh đấu giá tại Pháp.

Bức tranh "Iris" của họa sĩ Claude Monet đang được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby's ở Paris, Pháp. Nguồn: AP

Đánh giá về giá trị lịch sử và tình trạng nguyên vẹn đáng kinh ngạc của bức tranh "Iris", bà Marianne Mathieu - nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Ấn tượng kiêm Giám đốc dự án Nymphéas cho biết: "Để thực sự khám phá và thấu hiểu tác phẩm, chất liệu tranh cần phải được bảo tồn nguyên trạng. Chúng ta hiện vẫn có thể nhìn thấy rõ từng nét cọ đắp dày. Bức tranh chưa từng bị hư hại hay phủ vec-ni, bởi việc quét vec-ni sẽ làm biến đổi các sắc thái màu. Điều đó đồng nghĩa với việc ngày nay chúng ta đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm mẫu mực, kinh điển đúng như những gì Claude Monet luôn mong muốn thể hiện".

Bên cạnh bức tranh "Iris", bộ sưu tập còn có một kiệt tác khác của Claude Monet mang tên "Saule pleureur" (tạm dịch: Cây liễu rủ) định giá ước tính từ 8-12 triệu euro. Phiên đấu giá trực tiếp đối với bộ sưu tập đặc biệt này sẽ diễn ra tại Sotheby's vào ngày 22/10 tới.