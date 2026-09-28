English
/ ÂM NHẠC
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ca khúc “Hạt muối” - Lời tri ân những người gieo chữ
Thứ Hai, 20:32, 28/09/2026

Ca khúc “Hạt muối” - Lời tri ân những người gieo chữ

VOV.VN - Ca khúc “Hạt muối” được phổ từ thơ của PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhạc Bùi Anh Tú, qua phần thể hiện của NSND Mai Hoa. Bài hát khắc họa hình ảnh người giáo viên bình dị, lặng thầm cống hiến, như “hạt muối nhỏ” mang vị mặn không thể thiếu cho cuộc đời.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV.VN
Podcast liên quan
Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng
Nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng

VOV.VN - Với những khán giả yêu rock Việt và đặc biệt là thế hệ từng trải qua những năm tháng sinh viên trong không khí sôi động của rock những năm 2000, cái tên Thủy Triều Đỏ hẳn không còn xa lạ. Và nhắc đến ban nhạc này, không thể không nhắc tới giọng ca Việt James.

Bài ca giao thông vận tải
Bài ca giao thông vận tải

VOV.VN - Ca ngợi tinh thần dũng cảm, quyết tâm giữ mạch giao thông thông suốt trong bom đạn, bài hát "Bài ca giao thông vận tải" của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Doãn Thịnh và Tốp ca nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Đức Trịnh giải mã vì sao hát nhạc Huy Du dễ được giải
Nhạc sĩ Đức Trịnh giải mã vì sao hát nhạc Huy Du dễ được giải

VOV.VN - Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa có những giải mã dưới góc nhìn chuyên môn vì sao nhiều ca sĩ hát các ca khúc của cố nhạc sĩ Huy Du lại dễ đoạt giải cao tại các cuộc thi âm nhạc.

Tiếng đàn bên bờ sông biên giới
Tiếng đàn bên bờ sông biên giới

VOV.VN - Ngợi ca tinh thần chiến đấu dũng cảm, cùng ý chí kiên cường bám trụ biên cương bảo vệ Tổ quốc, bài hát "Tiếng đàn bên bờ sông biên giới" của nhạc sĩ Phạm Tuyên do NSƯT Huy Hùng, NSƯT Tiến Thành, ca sĩ Ngọc Tân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghe nhiều

Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Không làm ngay không gian ngầm, TP.HCM sẽ mất 1 thế hệ để sửa sai
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Ra mắt Tổng đài 24/7: Chung tay bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Trẻ em trước “cơn sóng” mạng xã hội: Cấm hay đồng hành?
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi
Đồng Tháp nhộn nhịp những chuyến tàu về từ biển khơi