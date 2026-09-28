Ca khúc “Hạt muối” - Lời tri ân những người gieo chữ

VOV.VN - Ca khúc “Hạt muối” được phổ từ thơ của PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhạc Bùi Anh Tú, qua phần thể hiện của NSND Mai Hoa. Bài hát khắc họa hình ảnh người giáo viên bình dị, lặng thầm cống hiến, như “hạt muối nhỏ” mang vị mặn không thể thiếu cho cuộc đời.
VOV.VN - Với những khán giả yêu rock Việt và đặc biệt là thế hệ từng trải qua những năm tháng sinh viên trong không khí sôi động của rock những năm 2000, cái tên Thủy Triều Đỏ hẳn không còn xa lạ. Và nhắc đến ban nhạc này, không thể không nhắc tới giọng ca Việt James.
VOV.VN - Ca ngợi tinh thần dũng cảm, quyết tâm giữ mạch giao thông thông suốt trong bom đạn, bài hát "Bài ca giao thông vận tải" của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Doãn Thịnh và Tốp ca nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa có những giải mã dưới góc nhìn chuyên môn vì sao nhiều ca sĩ hát các ca khúc của cố nhạc sĩ Huy Du lại dễ đoạt giải cao tại các cuộc thi âm nhạc.
VOV.VN - Ngợi ca tinh thần chiến đấu dũng cảm, cùng ý chí kiên cường bám trụ biên cương bảo vệ Tổ quốc, bài hát "Tiếng đàn bên bờ sông biên giới" của nhạc sĩ Phạm Tuyên do NSƯT Huy Hùng, NSƯT Tiến Thành, ca sĩ Ngọc Tân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.