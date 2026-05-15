Ngược đường ngược nắng tập 29: Bà Diện đưa ra thông điệp “chốt” với ông Phúc

Preview Ngược đường ngược nắng tập 29.

Tiếp nối tập 28, trong Ngược đường ngược nắng tập 29, Trung và Mai khởi đầu giai đoạn hẹn hò. Trung đến nhà Mai chơi và không giấu được hạnh phúc. Trung không chỉ muốn viết một bài văn về tình yêu của hai người, hơn thế, Trung còn muốn cho cả làng cả tổng, cả nước biết chuyện hai người yêu nhau và tạo nên những tình huống tế nhị đáng yêu.

Trung oang oang nói tướng lên trước cổng nhà Mai khi có dân làng đi qua thấy Trung và Mai đang đứng nói chuyện và hỏi “Bọn cháu đi với về đấy à?”. Trung trả lời rất to “Bọn cháu đi hẹn hò cô ạ!”

Trong khi đó, bà Diện vẫn đang bằng mọi cách ngăn cản chuyện tình cảm của con trai và Mai, bất chấp thông điệp của mẹ chồng trước đó đối với mình: “Không biết vì lý do gì, nhưng cái Mai phải là cháu dâu tôi, không thì không yên với tôi đâu”.

Bà Diện đến nhà Mai chơi và trò chuyện với ông Phúc. Sau những lời hỏi thăm có phần khách sáo, vòng vo, nói khéo khen Mai bà Diện nói: “Tôi thì cũng chẳng có gì chê bai Mai nhà bác cả, thế nhưng bác cũng là người từng chải, không biết bác thấy thế nào, chứ tôi, tôi thấy nếu như hai đứa nó yêu nhau thì chỉ có làm khổ thêm nhau thôi”.

Trong một diễn biến khác, Quỳnh đang ngồi ước nước ở quán bà Tính thì bị điện thoại đòi nợ. Không biết vô tình hay cố ý khi bà tình hỏi thăm chuyện vì sao phải vay tiền, Quỳnh nói mình phải vay tiền để thanh toán tiền học, tiền viện phí cho con vì Hoàng bỏ bê con cái từ ngày quen Vân, Quỳnh nói: “Cũng tại là ông Hoàng, từ lúc quen Vân là bỏ bê con, vô trách nhiệm ngay”.

Bà Tính sửng sốt: “Vân nào? Cái Vân nhà tao á?”.