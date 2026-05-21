Ngược đường ngược nắng tập 32: Bà Diện khiến Mai ngỡ ngàng

Preview phim Ngược đường ngược nắng tập 32

Ngược đường ngược nắng tập 31 tạm khép lại những tình tiết liên quan đến vụ án cu Bin, con của Quỳnh và Hoàng bị kẻ xấu bắt cóc, tống tiền. Điều trớ trêu là chủ mưu trong vụ bắt cóc lại chính là Quỳnh, mẹ đẻ cu Bin. Hoàng nhìn vợ cũ bị công an đưa đi, trong lòng vừa giận, vừa có chút tiếc nuối.

Trong tập 32, những tình tiết mới của bộ phim xuất hiện khi nhà Trung đón khách quý trong nghề làm hương và liên quan đến việc đầu tư vào dự án của làng nghề trong tương lai. Bà Diện sau khi được mẹ chồng cùng con trai đả thông tư tưởng đã chủ động gọi điện mời Mai sang nhà cùng ăn cơm tiếp khách. Hành động này của bà Diện khiến Mai vô cùng ngỡ ngàng.

Điều trớ trêu là vị khách tới gia đình Trung lại có mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong quá khứ với gia đình ông bà Tâm - Phúc.

Bà Xuân, em ông Phúc nhìn thấy Trung và vị khách của gia đình Trung, liền hớt hải chạy về gặp anh trai. Bà Xuân nói với ông Phúc: “Mười lăm năm không quay lại nhưng em không thể nào quên được mặt cái lão ý. Hồi ấy, không phải vì lão ý mua nhầm hương, xong rồi chê bai hương nhà mình, thì chị Tâm làm sao mà uất ức như thế, rồi xưởng hương nhà mình mang tiếng oan như vậy chứ”.

Trong một diễn biến khác, Hoàng mời Vân đi ăn cơm với nhiều hành động lúng túng, ngượng ngùng đáng yêu giữa hai người.

Trong lúc cụ Chính sốt ruột vì chưa thấy Mai đến nhà nên bảo Trung chủ động đi đón Mai thì có khách đến. Cụ chính tưởng là Mai, nhưng Trung nói đây là khách của mình và ra đón khách. Bà Diện nghe tiếng chuông của liền đi ra cửa, và khi chứng kiến vị khách của Trung, bà Diện chợt có thái độ khác thường...