Ngược đường ngược nắng tập 33: Vì con trai, ông Trực đến gặp ông Phúc

Ở tập phim Ngược đường ngược nắng tập 32, bà Diện đã đồng ý chuyện của Mai và Trung, bà chủ động gọi điện cho Mai, mời sang nhà ăn cơm, đón khách.

Preview Ngược đường ngược nắng tập 33

Diễn biến tiếp theo ở tập 33 với những sự mở đầu khó hiểu khi bà Diện tránh mặt ông Tùng, khách của Trung đến nhà tìm hiểu đầu tư. Cùng lúc đó, vị khách đặc biệt này lại ngay lập tức bỏ về khi nhìn thấy Mai. Những diễn biến khó hiểu làm dấy lên nhiều mối nghi ngờ trong lòng người trong cuộc, đặc biệt là ông Trực sau khi sâu chuỗi lại những chuyện trong quá khứ.

Ông Trực hỏi bà Diện sau đó: “Thái độ của bà rất có vấn đề?!”

Bà Diện chột dạ: “Tôi với ông Tùng chẳng có vấn đề gì hết”

Ông Trực bắt luôn: “À đấy nhá, chưa cháy nhà đã lòi ra mặt chuột rồi, giải thích đi!”…

Trong một diễn biến khác, ông Trực nỗ lực xích lại mối quan hệ giữa hai gia đình. Ông Trực mang thịt ba chỉ tặng ông Phúc. Trong lúc trò chuyện, ông Trực nói với ông Phúc: “Thằng Trung nhà tôi nhé, tôi thấy nó rất hợp với lối ăn nết ở nhà ông, ông cho nó về làm rể nhà ông nhá…”.

Ông Phúc đáp lại: “Tôi có để bụng gì đâu, chuyện tình cảm là phụ thuộc vào hai đứa”.

Ở diễn biến tiếp theo, không biết vì lý do gì mà Trung sang nhà Mai, xin lỗi Mai. Mai nói: “Mẹ em cả đời vì nghề hương, nhưng cũng chỉ vì chuyện này mà danh tiếng của mẹ bị ảnh hưởng, rồi đến khi mẹ nhắm mắt, mẹ cũng vẫn bị mang tiếng xấu”.

Dừng một chút, Mai nói tiếp: “Chuyện này không phải lỗi của anh đâu, nhưng mà, em nghĩ là em cần thêm thời gian”.