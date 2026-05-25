Ngược đường ngược nắng tập 34: Bà Diện chủ động gặp Mai trần tình chuyện xưa

Preview Ngược đường ngược nắng tập 34.

Ở tập 33 phim Ngược đường ngược nắng, chuyện cũ liên quan đến việc ông Tùng mua hương nhãn hiệu Tâm Hương và vu cho cơ sở gia đình Tâm – Phúc làm hương giả, tẩm hóa chất, đã được phơi bày, người đứng sau màn là bà Diện.

Tập 34, Hoàng quyết định tỏ tình với Vân sau thời gian hai người “cảm nắng” nhau, nhất định không để thua em rể thứ. Sau khi nghe Hoàng bày tỏ, Van nói: “Anh là người tốt, với em thế là đủ!”.

Diễn biến tiếp theo nhằm giải quyết “mối thù” trong quá khứ giữa hai gia đình Tâm – Phúc và Trực – Diện. Bà Diện chủ động sang nhà gặp Mai để trần tình về chuyện năm xưa giữa hai gia đình, và cũng mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phục của chính mình. Bà Diện nói việc ngăn cản Trung và Mai đến với nhau không phải vì ghét bỏ Mai, mà vì sợ Mai biết sự thật trong quá khứ.

Bà Diện nói: “Cô sợ ở gần cháu, cháu sẽ biết sự thật, cô sẽ phải đối diện với sự hèn nhát của mình…”.

Sau khi Mai bày tỏ sự khó hiểu về những điều khó hiểu trước kia, bà Diện nói tiếp: “Cô chỉ mong cháu đừng vì sai lầm của cô mà làm khổ Trung, làm khổ chính mình”.

Ông Trực sang nhà ông Phúc đem theo chút mồi nhậu để hai “kẻ thù truyền kiếp” hàn huyên tâm sự. Khi cuộc nhậu đã có phần ngả nghiêng, ông Trực vẫn không quên gạ ông Phúc truyền lại bí kíp gia truyền làm hương mà bố vợ để lại.

“Quan trọng là cái bí kíp bố Tâm truyền cho ông, bây giờ anh em mình là người một nhà rồi, của tôi là của ông, mà của ông cũng là của tôi, ông phải truyền cho tôi”, ông Trực hùng hồn nói.