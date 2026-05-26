Ngược đường ngược nắng tập 35: Trung xin bố cho ở rể nhà Mai sau khi cưới

Preview "Ngược đường ngược nắng" tập 35

Trong tập 34 "Ngược đường ngược nắng", ông Trực mang mồi nhậu sang nhà ông Phúc để hàn huyên tâm sự và không quên gạ ông Phúc truyền lại bí kíp gia truyền làm hương mà bố vợ để lại.

Sang tập 35, ông Trực rình ở đầu ngõ để tóm bằng được ông Phúc đòi bí kíp gia truyền làm hương như đã nói trong bữa nhậu. Ông Phúc lúc đầu không nhớ chuyện này nhưng sau cũng vui vẻ đồng ý, mời ông Trực lên xe cùng đi ra cửa hàng dì Tính nói chuyện.

Hoàng đã đón con trai về nuôi nhưng vì vốn vụng về nên gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc hàng ngày. Vân sang nhà Hoàng và gặp cảnh khó khăn của hai bố con, Vân sau đó liền giúp đỡ chăm sóc cu Bin để có cơ hội gần gũi hơn.

Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể, đề nghị này của Trung bị bố phản đối vì cho rằng Trung là cháu đích tôn của dòng họ, nhà cũng có bà và bố mẹ cần phụng dưỡng nên việc đi ở rể của Trung cần tính toán lại.

Sau khi nghe Trung đề xin được ở rể, ông Trực chỉ dấm dẳng nói: “Chắc tôi phải đi làm viên thuốc huyết áp đã”.

Trung lại nói: “Thì sau này chị Vân đi lấy chống, xong cũng phải sang nhà chồng. Mai cũng sang nhà mình ở, thế một mình bác Phúc lủi thủi à!”.

“Anh nói thế mà nghe được à, anh là cháu đích tôn, rất quan trọng ở nhà này. Anh sợ ông Phúc ở nhà một mình, thế còn bà anh, mẹ anh ai lo”, ông Trực gay gắt nói với Trung.

Trung trình bày một hồi suy nghĩ của mình, nói: “Mà con thấy hai nhà cũng gần nhau, con chạy đi chạy lại được mà. Con cũng lớn rồi nên con thấy cũng cần bảo vệ chăm sóc người thân xung quanh mình”.