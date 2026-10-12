English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

NSND Thu Huyền: Khán giả trẻ là nhóm công chúng quan trọng

Thứ Hai, 18:37, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ về công tác chuẩn bị tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 và những hoạt động để đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với thế hệ trẻ hiện nay.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền cho biết, đến với Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Nhà hát Chèo Hà Nội tham gia tranh tài bằng tác phẩm “Đạo học”. Đây là vở chèo được đầu tư công phu, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

nsnd thu huyen khan gia tre la nhom cong chung quan trong hinh anh 1
Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội .

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thực hiện.  Năm 2026, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng lần thứ hai được tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 23/10/2026, với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”. Sự kiện là diễn đàn nghệ thuật lớn quy tụ nhiều đơn vị sân khấu chuyên nghiệp trên toàn quốc, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

nsnd thu huyen khan gia tre la nhom cong chung quan trong hinh anh 2
Nhà hát Chèo Hà Nội hứa hẹn mang đến Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 những màn trình diễn chỉn chu, đậm đà bản sắc nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền: Chúng tôi có đội ngũ nghệ sĩ nhiệt huyết

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền khẳng định: “Việc giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa, hình ảnh con người Hà Nội vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm tâm huyết của tập thể nghệ sĩ Chèo Thủ đô”. Trải qua 7 kỳ tổ chức, Nhà hát Chèo Hà Nội luôn là một trong những đơn vị nòng cốt, tham gia tích cực với tinh thần chủ động và sáng tạo.

Tại Liên hoan năm nay, Nhà hát Chèo Hà Nội giới thiệu tới công chúng tác phẩm mới dàn dựng mang tên “Đạo học”. Tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khắc họa hình ảnh người thầy giáo Chu Văn An, biểu tượng ngời sáng của đạo học Việt Nam. Chia sẻ về việc lựa chọn đề tài này, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền nhấn mạnh: “Là đơn vị nghệ thuật của Thủ đô, chúng tôi xác định việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa, hình ảnh con người Hà Nội là trách nhiệm hàng đầu. Vở chèo “Đạo học” không chỉ đại diện cho chất lượng chuyên môn của Nhà hát mà còn thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo, tôn vinh tri thức của dân tộc”.

nsnd thu huyen khan gia tre la nhom cong chung quan trong hinh anh 3
Nhà hát Chèo Hà Nội giới thiệu tới công chúng tác phẩm mới dàn dựng mang tên “Đạo học”.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong tác phẩm “Đạo học” chính là sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm của các nghệ sĩ gạo cội và sức trẻ của dàn diễn viên kế cận. Nhà hát Chèo Hà Nội tự hào sở hữu đội ngũ nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết, được đào tạo bài bản và trưởng thành qua từng đợt tập luyện, biểu diễn thực tế. Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền cho biết định hướng trẻ hóa lực lượng không phải là chủ trương mới mà là chiến lược xuyên suốt qua nhiều thời kỳ của Nhà hát: “Chúng tôi luôn tự hào vì Nhà hát có đội ngũ nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết, được đào tạo và từng bước trưởng thành qua thực tiễn sân khấu. Bên cạnh những nghệ sĩ đã thành danh, có nhiều năm gắn bó với sân khấu chèo Thủ đô, Nhà hát luôn chú trọng xây dựng các thế hệ diễn viên kế cận, qua đó bảo đảm sức sống và sự phát triển lâu dài của nghệ thuật chèo”.

nsnd thu huyen khan gia tre la nhom cong chung quan trong hinh anh 4
Nhà hát Chèo Hà Nội có đội ngũ nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết, được đào tạo và từng bước trưởng thành qua thực tiễn sân khấu.

Khán giả trẻ là một trong những nhóm công chúng quan trọng

Trước xu hướng thay đổi khẩu vị thưởng thức của khán giả đương đại, việc kéo thế hệ trẻ đến với nghệ thuật truyền thống luôn là nỗi trăn trở lớn của những người làm nghề. Nhận thức rõ điều này, Nhà hát Chèo Hà Nội đã chủ động đổi mới hình thức thể hiện và phương thức tiếp cận khán giả. Bên cạnh việc kết hợp đưa nghệ thuật chèo biểu diễn trực tiếp tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết: “Để sân khấu truyền thống đến được với khán giả trẻ, chúng tôi đã xây dựng và tổ chức nhiều chương trình với nội dung, hình thức thể hiện phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thưởng thức của khán giả trẻ, qua đó góp phần đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với thế hệ trẻ hiện nay.

nsnd thu huyen khan gia tre la nhom cong chung quan trong hinh anh 5
Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội trăn trở với việc thu hút thế hệ trẻ đến với nghệ thuật truyền thống.

Chúng tôi cũng đẩy mạnh quảng bá nghệ thuật đến sinh viên và khán giả trẻ. Nhà hát Chèo Hà Nội xây dựng nhiều chương trình như “Nét duyên Chèo Hà thành” và các vở chèo phù hợp với khán giả trẻ. Chúng tôi rất vui khi các chương trình ngày càng được học sinh, sinh viên quan tâm, đón nhận. Đáng mừng là không chỉ tìm đến những chương trình có cách thể hiện mới, nhiều bạn trẻ còn chủ động thưởng thức các vở chèo truyền thống do Nhà hát dàn dựng”.

nsnd thu huyen khan gia tre la nhom cong chung quan trong hinh anh 6
Nhà hát Chèo Hà Nội xây dựng nhiều chương trình như “Nét duyên Chèo Hà thành” và các vở chèo phù hợp với khán giả trẻ.

Đánh giá vai trò của khán giả trẻ, nghệ sĩ tâm sự: “Hiện nay, khán giả trẻ đang trở thành một trong những nhóm công chúng quan trọng của Nhà hát. Đây là tín hiệu đáng mừng, không chỉ đối với sân khấu Chèo Hà Nội mà còn với nghệ thuật truyền thống nói chung, cho thấy những giá trị của nghệ thuật dân tộc vẫn có sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ”.

Thông qua Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Nhà hát Chèo Hà Nội mong muốn đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền khẳng định, qua Liên hoan lần này Nhà hát mong muốn có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ tiếp cận những cách làm mới, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, đồng thời góp phần đưa văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô Hà Nội đến gần hơn với công chúng và lan tỏa rộng rãi tới các địa phương trong cả nước.

lien_hoan_san_khau_ha_noi_hoi_tu_cac_gia_tri_san_khau_lan_toa_suc_sang_tao-ava.jpg

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 14/10

VOV.VN - Liên hoan được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 23/10/2026, với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: NVCC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội
Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội

VOV.VN - Tối 8/10, "Thời khắc" của Nhà hát Kịch Hà Nội chính thức ra mắt công chúng yêu nghệ thuật tại Rạp Công nhân, Hà Nội. Sự kiện công nghiệp văn hóa Triển lãm và Liveshow kịch được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội

Thời khắc - Dấu ấn sản phẩm công nghiệp văn hóa chất lượng cao của Hà Nội

VOV.VN - Tối 8/10, "Thời khắc" của Nhà hát Kịch Hà Nội chính thức ra mắt công chúng yêu nghệ thuật tại Rạp Công nhân, Hà Nội. Sự kiện công nghiệp văn hóa Triển lãm và Liveshow kịch được thực hiện nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính
Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính

VOV.VN - Có một Hà Nội đang chuyển mình trong những khuôn hình ấn tượng, chân thực, sống động, cuốn hút người xem. Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 mở ra bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới và phát triển của Thủ đô.

Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính

Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính

VOV.VN - Có một Hà Nội đang chuyển mình trong những khuôn hình ấn tượng, chân thực, sống động, cuốn hút người xem. Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 mở ra bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới và phát triển của Thủ đô.

Phát huy giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời đại mới
Phát huy giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời đại mới

VOV.VN - Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội. Trong giai đoạn mới, Hội đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số và bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm đưa giá trị nghệ thuật lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Phát huy giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời đại mới

Phát huy giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời đại mới

VOV.VN - Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội. Trong giai đoạn mới, Hội đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số và bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm đưa giá trị nghệ thuật lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

NSND Vương Duy Biên kể chuyện đời từ “Chuyện nhỏ, chuyện to”
NSND Vương Duy Biên kể chuyện đời từ “Chuyện nhỏ, chuyện to”

VOV.VN - Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật triển lãm điêu khắc cá nhân với chủ đề “Chuyện nhỏ, chuyện to”. Sự kiện chính thức khai mạc vào 17 giờ ngày 9/10/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

NSND Vương Duy Biên kể chuyện đời từ “Chuyện nhỏ, chuyện to”

NSND Vương Duy Biên kể chuyện đời từ “Chuyện nhỏ, chuyện to”

VOV.VN - Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật triển lãm điêu khắc cá nhân với chủ đề “Chuyện nhỏ, chuyện to”. Sự kiện chính thức khai mạc vào 17 giờ ngày 9/10/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sẽ về Thủ đô - Phím đàn Huy Phương nối dài tình yêu của cha Huy Du
Sẽ về Thủ đô - Phím đàn Huy Phương nối dài tình yêu của cha Huy Du

VOV.VN - Nhạc sĩ Huy Phương tự hào và xúc động gặp lại tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội của người cha kính yêu trong tác phẩm "Sẽ về Thủ đô" của cố nhạc sĩ Huy Du trong chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Sẽ về Thủ đô - Phím đàn Huy Phương nối dài tình yêu của cha Huy Du

Sẽ về Thủ đô - Phím đàn Huy Phương nối dài tình yêu của cha Huy Du

VOV.VN - Nhạc sĩ Huy Phương tự hào và xúc động gặp lại tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội của người cha kính yêu trong tác phẩm "Sẽ về Thủ đô" của cố nhạc sĩ Huy Du trong chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc