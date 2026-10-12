NSND Thu Huyền: Khán giả trẻ là nhóm công chúng quan trọng

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền cho biết, đến với Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Nhà hát Chèo Hà Nội tham gia tranh tài bằng tác phẩm “Đạo học”. Đây là vở chèo được đầu tư công phu, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội .

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thực hiện. Năm 2026, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng lần thứ hai được tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 23/10/2026, với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”. Sự kiện là diễn đàn nghệ thuật lớn quy tụ nhiều đơn vị sân khấu chuyên nghiệp trên toàn quốc, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

Nhà hát Chèo Hà Nội hứa hẹn mang đến Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 những màn trình diễn chỉn chu, đậm đà bản sắc nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền: Chúng tôi có đội ngũ nghệ sĩ nhiệt huyết

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền khẳng định: “Việc giữ gìn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa, hình ảnh con người Hà Nội vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm tâm huyết của tập thể nghệ sĩ Chèo Thủ đô”. Trải qua 7 kỳ tổ chức, Nhà hát Chèo Hà Nội luôn là một trong những đơn vị nòng cốt, tham gia tích cực với tinh thần chủ động và sáng tạo.

Tại Liên hoan năm nay, Nhà hát Chèo Hà Nội giới thiệu tới công chúng tác phẩm mới dàn dựng mang tên “Đạo học”. Tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khắc họa hình ảnh người thầy giáo Chu Văn An, biểu tượng ngời sáng của đạo học Việt Nam. Chia sẻ về việc lựa chọn đề tài này, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền nhấn mạnh: “Là đơn vị nghệ thuật của Thủ đô, chúng tôi xác định việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa, hình ảnh con người Hà Nội là trách nhiệm hàng đầu. Vở chèo “Đạo học” không chỉ đại diện cho chất lượng chuyên môn của Nhà hát mà còn thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo, tôn vinh tri thức của dân tộc”.

Nhà hát Chèo Hà Nội giới thiệu tới công chúng tác phẩm mới dàn dựng mang tên “Đạo học”.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong tác phẩm “Đạo học” chính là sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm của các nghệ sĩ gạo cội và sức trẻ của dàn diễn viên kế cận. Nhà hát Chèo Hà Nội tự hào sở hữu đội ngũ nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết, được đào tạo bài bản và trưởng thành qua từng đợt tập luyện, biểu diễn thực tế. Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền cho biết định hướng trẻ hóa lực lượng không phải là chủ trương mới mà là chiến lược xuyên suốt qua nhiều thời kỳ của Nhà hát: “Chúng tôi luôn tự hào vì Nhà hát có đội ngũ nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết, được đào tạo và từng bước trưởng thành qua thực tiễn sân khấu. Bên cạnh những nghệ sĩ đã thành danh, có nhiều năm gắn bó với sân khấu chèo Thủ đô, Nhà hát luôn chú trọng xây dựng các thế hệ diễn viên kế cận, qua đó bảo đảm sức sống và sự phát triển lâu dài của nghệ thuật chèo”.

Nhà hát Chèo Hà Nội có đội ngũ nghệ sĩ trẻ giàu nhiệt huyết, được đào tạo và từng bước trưởng thành qua thực tiễn sân khấu.

Khán giả trẻ là một trong những nhóm công chúng quan trọng

Trước xu hướng thay đổi khẩu vị thưởng thức của khán giả đương đại, việc kéo thế hệ trẻ đến với nghệ thuật truyền thống luôn là nỗi trăn trở lớn của những người làm nghề. Nhận thức rõ điều này, Nhà hát Chèo Hà Nội đã chủ động đổi mới hình thức thể hiện và phương thức tiếp cận khán giả. Bên cạnh việc kết hợp đưa nghệ thuật chèo biểu diễn trực tiếp tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết: “Để sân khấu truyền thống đến được với khán giả trẻ, chúng tôi đã xây dựng và tổ chức nhiều chương trình với nội dung, hình thức thể hiện phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thưởng thức của khán giả trẻ, qua đó góp phần đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với thế hệ trẻ hiện nay.

Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội trăn trở với việc thu hút thế hệ trẻ đến với nghệ thuật truyền thống.

Chúng tôi cũng đẩy mạnh quảng bá nghệ thuật đến sinh viên và khán giả trẻ. Nhà hát Chèo Hà Nội xây dựng nhiều chương trình như “Nét duyên Chèo Hà thành” và các vở chèo phù hợp với khán giả trẻ. Chúng tôi rất vui khi các chương trình ngày càng được học sinh, sinh viên quan tâm, đón nhận. Đáng mừng là không chỉ tìm đến những chương trình có cách thể hiện mới, nhiều bạn trẻ còn chủ động thưởng thức các vở chèo truyền thống do Nhà hát dàn dựng”.

Nhà hát Chèo Hà Nội xây dựng nhiều chương trình như “Nét duyên Chèo Hà thành” và các vở chèo phù hợp với khán giả trẻ.

Đánh giá vai trò của khán giả trẻ, nghệ sĩ tâm sự: “Hiện nay, khán giả trẻ đang trở thành một trong những nhóm công chúng quan trọng của Nhà hát. Đây là tín hiệu đáng mừng, không chỉ đối với sân khấu Chèo Hà Nội mà còn với nghệ thuật truyền thống nói chung, cho thấy những giá trị của nghệ thuật dân tộc vẫn có sức hấp dẫn đối với thế hệ trẻ”.

Thông qua Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, Nhà hát Chèo Hà Nội mong muốn đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền khẳng định, qua Liên hoan lần này Nhà hát mong muốn có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ tiếp cận những cách làm mới, chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo, đồng thời góp phần đưa văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô Hà Nội đến gần hơn với công chúng và lan tỏa rộng rãi tới các địa phương trong cả nước.