English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 14/10

Thứ Năm, 12:10, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức từ ngày 14/10 đến ngày 23/10/2026.

Sáng 8/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được chính thức giới thiệu tới các cơ quan báo chí truyền thông và công chúng. Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt được thực hiện trong không khí phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thực hiện Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

lien hoan san khau ha noi mo rong nam 2026 dien ra tu ngay 14 10 hinh anh 1
Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

Khẳng định giá trị, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật

Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

lien hoan san khau ha noi mo rong nam 2026 dien ra tu ngay 14 10 hinh anh 2
Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tại buổi gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: “Đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật không chỉ bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống mà còn là bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại và giàu bản sắc. Trong hành trình đó, sân khấu giữ một vị trí quan trọng. Bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người thông qua sức mạnh của nghệ thuật.

Tôi mong muốn Liên hoan không chỉ là nơi hội tụ những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật mà còn tạo thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng. Giá trị của mỗi vở diễn không chỉ dừng lại ở những đêm diễn tại các nhà hát mà còn cần tiếp tục được lan tỏa bằng những hình thức phù hợp từ các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân đến truyền hình và các nền tảng số. Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng cơ hội quảng bá, giới thiệu những tác phẩm có giá trị, đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thực hiện. Bắt đầu từ năm 2014, Liên hoan đã trải qua 5 kỳ tổ chức. Từ năm 2024, liên hoan được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước, chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

lien hoan san khau ha noi mo rong nam 2026 dien ra tu ngay 14 10 hinh anh 3
Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ: “Có thể nói đây là hoạt động sân khấu lớn mang quy mô toàn quốc chào mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô. Liên hoan sân khấu Thủ đô mở rộng lần này tập hợp được rất nhiều đơn vị ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Các nghệ sĩ đến với Liên hoan với tinh thần hết sức hồ hởi, phấn khởi, thể hiện trách nhiệm của nghệ sĩ đóng góp cho không gian nghệ thuật sân khấu Thủ đô”.

Với quy mô toàn quốc, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

Liên hoan kỳ vọng mang đến cho công chúng những chương trình nghệ thuật chất lượng, tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa Thủ đô và giới chuyên môn. Qua đó, Liên hoan tiếp tục khẳng định vị thế, sức sống và khả năng lan tỏa của nghệ thuật sân khấu trong đời sống văn hóa, nghệ thuật Việt Nam; góp phần xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, trung tâm văn hóa, nghệ thuật có sức lan tỏa trong khu vực và cả nước.

phat_huy_gia_tri_van_hoc_nghe_thuat_cac_dan_toc_thieu_so_trong_thoi_dai_moi.jpg

Phát huy giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời đại mới

VOV.VN - Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội. Trong giai đoạn mới, Hội đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số và bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm đưa giá trị nghệ thuật lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phục dựng Điện Kính Thiên: Không chỉ là phục dựng một di sản kiến trúc
Phục dựng Điện Kính Thiên: Không chỉ là phục dựng một di sản kiến trúc

VOV.VN - Điện Kính Thiên không chỉ là một công trình kiến trúc. Hơn thế, Điện Kính Thiên trong tổng thể Hoàng thành Thăng Long gắn với văn hóa, lịch sử qua 3 triều đại, nơi mỗi viên gạch đều mang trong mình trật tự, tầm vóc và tinh thần của cả đất nước tiếp được nối qua nhiều thế hệ.

Phục dựng Điện Kính Thiên: Không chỉ là phục dựng một di sản kiến trúc

Phục dựng Điện Kính Thiên: Không chỉ là phục dựng một di sản kiến trúc

VOV.VN - Điện Kính Thiên không chỉ là một công trình kiến trúc. Hơn thế, Điện Kính Thiên trong tổng thể Hoàng thành Thăng Long gắn với văn hóa, lịch sử qua 3 triều đại, nơi mỗi viên gạch đều mang trong mình trật tự, tầm vóc và tinh thần của cả đất nước tiếp được nối qua nhiều thế hệ.

Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính
Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính

VOV.VN - Có một Hà Nội đang chuyển mình trong những khuôn hình ấn tượng, chân thực, sống động, cuốn hút người xem. Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 mở ra bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới và phát triển của Thủ đô.

Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính

Hà Nội trong tôi: Dấu ấn đổi mới, phát triển của Thủ đô qua ống kính

VOV.VN - Có một Hà Nội đang chuyển mình trong những khuôn hình ấn tượng, chân thực, sống động, cuốn hút người xem. Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 mở ra bức tranh toàn cảnh về sự đổi mới và phát triển của Thủ đô.

Nét đẹp trong tục đặt cơm vắt mùa Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ
Nét đẹp trong tục đặt cơm vắt mùa Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Mùa Sen Đôn Ta mỗi năm, vào trung tuần tháng Phôt T’rô Bot (tháng Bảy hoặc Tám âm lịch), khi mùa mưa đã vào cao điểm, cộng đồng người Khmer Nam Bộ lại cùng nhau chuẩn bị lễ vật, cơm vắt, bánh trái, hoa tươi để mang đến chùa thực hiện Nghi thức đặt cơm vắt.

Nét đẹp trong tục đặt cơm vắt mùa Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ

Nét đẹp trong tục đặt cơm vắt mùa Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ

VOV.VN - Mùa Sen Đôn Ta mỗi năm, vào trung tuần tháng Phôt T’rô Bot (tháng Bảy hoặc Tám âm lịch), khi mùa mưa đã vào cao điểm, cộng đồng người Khmer Nam Bộ lại cùng nhau chuẩn bị lễ vật, cơm vắt, bánh trái, hoa tươi để mang đến chùa thực hiện Nghi thức đặt cơm vắt.

Giao lưu văn hóa góp phần gắn kết quan hệ Việt Nam-Argentina
Giao lưu văn hóa góp phần gắn kết quan hệ Việt Nam-Argentina

VOV.VN - Những hình ảnh về cảnh sắc miền Bắc, đời sống nông thôn và văn hóa Gaucho đang mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về Argentina với công chúng Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Giao lưu văn hóa góp phần gắn kết quan hệ Việt Nam-Argentina

Giao lưu văn hóa góp phần gắn kết quan hệ Việt Nam-Argentina

VOV.VN - Những hình ảnh về cảnh sắc miền Bắc, đời sống nông thôn và văn hóa Gaucho đang mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về Argentina với công chúng Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Gần 100 nghệ sĩ đưa Jazz Việt bước vào cuộc thử nghiệm mới
Gần 100 nghệ sĩ đưa Jazz Việt bước vào cuộc thử nghiệm mới

VOV.VN - Gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ hội tụ tại Jazz & Friends X, nơi Jazz lần đầu kết hợp dàn nhạc giao hưởng thính phòng, công nghệ âm nhạc và chất liệu truyền thống Việt Nam, mở ra những thử nghiệm mới cho Jazz Việt.

Gần 100 nghệ sĩ đưa Jazz Việt bước vào cuộc thử nghiệm mới

Gần 100 nghệ sĩ đưa Jazz Việt bước vào cuộc thử nghiệm mới

VOV.VN - Gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ hội tụ tại Jazz & Friends X, nơi Jazz lần đầu kết hợp dàn nhạc giao hưởng thính phòng, công nghệ âm nhạc và chất liệu truyền thống Việt Nam, mở ra những thử nghiệm mới cho Jazz Việt.

500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La
500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, 500 thiết bị bay không người lái sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật ánh sáng Drone Light Show.

500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La

500 drone trình diễn nghệ thuật tại Lễ hội Cà phê Sơn La

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, 500 thiết bị bay không người lái sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật ánh sáng Drone Light Show.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc