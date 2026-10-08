Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 14/10

Sáng 8/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được chính thức giới thiệu tới các cơ quan báo chí truyền thông và công chúng. Đây là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt được thực hiện trong không khí phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thực hiện Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

Khẳng định giá trị, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật

Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tại buổi gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: “Đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật không chỉ bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống mà còn là bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại và giàu bản sắc. Trong hành trình đó, sân khấu giữ một vị trí quan trọng. Bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người thông qua sức mạnh của nghệ thuật.

Tôi mong muốn Liên hoan không chỉ là nơi hội tụ những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật mà còn tạo thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng. Giá trị của mỗi vở diễn không chỉ dừng lại ở những đêm diễn tại các nhà hát mà còn cần tiếp tục được lan tỏa bằng những hình thức phù hợp từ các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân đến truyền hình và các nền tảng số. Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng cơ hội quảng bá, giới thiệu những tác phẩm có giá trị, đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức thực hiện. Bắt đầu từ năm 2014, Liên hoan đã trải qua 5 kỳ tổ chức. Từ năm 2024, liên hoan được mở rộng quy mô với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước, chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chia sẻ: “Có thể nói đây là hoạt động sân khấu lớn mang quy mô toàn quốc chào mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô. Liên hoan sân khấu Thủ đô mở rộng lần này tập hợp được rất nhiều đơn vị ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Các nghệ sĩ đến với Liên hoan với tinh thần hết sức hồ hởi, phấn khởi, thể hiện trách nhiệm của nghệ sĩ đóng góp cho không gian nghệ thuật sân khấu Thủ đô”.

Với quy mô toàn quốc, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những phương thức biểu đạt mới, thúc đẩy hoạt động sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật sân khấu.

Liên hoan kỳ vọng mang đến cho công chúng những chương trình nghệ thuật chất lượng, tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa Thủ đô và giới chuyên môn. Qua đó, Liên hoan tiếp tục khẳng định vị thế, sức sống và khả năng lan tỏa của nghệ thuật sân khấu trong đời sống văn hóa, nghệ thuật Việt Nam; góp phần xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, trung tâm văn hóa, nghệ thuật có sức lan tỏa trong khu vực và cả nước.