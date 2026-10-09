Ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí, ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện

Ngày 8/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Cục Xuất bản và Thư viện, Cục Báo chí, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Theo Quyết định số 2681/QĐ-BVHTTDL, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì lễ công bố.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí, theo Quyết định số 2691/QĐ-BVHTTDL.

Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, theo Quyết định số 2698/QĐ-BVHTTDL.

Theo Quyết định số 2675/QĐ-BVHTTDL, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Cùng với 4 vị trí Cục trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng kiện toàn các chức danh Phó Cục trưởng tại những đơn vị sau sắp xếp.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Quang Tự Do

Tại Cục Xuất bản và Thư viện, các Phó Cục trưởng gồm ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng, ông Hoàng Hải Long, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Bảo, ông Đinh Tiến Dũng và ông Hoàng Hải Long trước đó là Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền là Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện.

Tại Cục Báo chí, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng.

Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình có 7 Phó Cục trưởng gồm ông Phạm Anh Tuấn, ông Nguyễn Quốc Huy, bà Vi Thanh Hoài, ông Khuất Văn Quý, ông Nghiêm Hà Hải, bà Trần Thị Bích Huyền và ông Ngô Thanh Hiển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Ninh Thị Thu Hương

Trong đó, ông Phạm Anh Tuấn từng là Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; ông Ngô Thanh Hiển là Phó Cục trưởng đơn vị này. Các nhân sự còn lại là Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện.

Tại Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, các Phó Cục trưởng được bổ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, ông Nguyễn Chấn, bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Hoàng Lan

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và ông Nguyễn Chấn trước đó là Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Bà Vũ Ngọc Trinh, ông Lê Mạnh Hùng và ông Nguyễn Minh Sơn là các Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Các quyết định về công tác cán bộ được ban hành trên cơ sở Nghị định số 298/2026/NĐ-CP ngày 27/7/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng các Cục trưởng, Phó Cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã được tin tưởng giao nhận nhiệm vụ mới; đồng thời đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, đặt lợi ích chung lên trên hết của tập thể lãnh đạo các đơn vị trong suốt quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian qua.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các lãnh đạo đơn vị ngay sau khi được bổ nhiệm cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bứt phá cho Ngành. Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, các đơn vị cần tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa; Chuỗi sự kiện văn hóa trọng điểm tháng 11; Công tác chuyển đổi số; Phát triển thể thao toàn dân…

Bộ trưởng lưu ý, Lãnh đạo Bộ sẽ có kế hoạch theo dõi, đánh giá cụ thể sau 1 đến 2 quý làm việc đối với các lãnh đạo, đơn vị mới được bổ nhiệm, thành lập. Nếu đơn vị hay cá nhân lãnh đạo nào không có sự chuyển động tích cực, không đáp ứng được yêu cầu công việc và kỳ vọng đặt ra, Lãnh đạo Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp lại.