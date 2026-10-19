English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Sắc chàm Lao Chải” lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy sinh kế

Thứ Hai, 14:27, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Lào Cai, lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch đã mở ra cơ hội đưa các giá trị bản địa trở thành động lực phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Diễn ra giữa mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang, lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức tại xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai vào trung tuần tháng 10/2026. Sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, trong đó có các nghề truyền thống như trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ sáp ong...; cũng là dịp quảng bá cảnh quan thiên nhiên, sản vật địa phương và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

sac cham lao chai lan toa gia tri van hoa va thuc day sinh ke hinh anh 1
Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức tại xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản, khuyến khích truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển sinh kế từ các sản phẩm thủ công, nông sản và du lịch.

Theo ông Đỗ Công Chúng - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải, các hoạt động trong lễ hội được xây dựng theo hướng khuyến khích người dân trực tiếp tham gia, từ trình diễn trang phục, giới thiệu nghề thủ công đến hoạt động thể thao và biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, lễ hội không chỉ tạo không khí giao lưu, vui tươi trong cộng đồng mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào văn hóa, nhất là với giới trẻ.

sac cham lao chai lan toa gia tri van hoa va thuc day sinh ke hinh anh 2
Lễ hội tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có nghề truyền thống như trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ sáp ong...

"Chúng tôi mong muốn những giá trị được giới thiệu trong lễ hội sẽ tiếp tục được duy trì trong đời sống thường ngày, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng. Đây là quá trình đồng hành giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng phát triển du lịch song hành cùng bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống cộng đồng", ông Đỗ Công Chúng - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết.

Tại lễ hội, các không gian trưng bày văn hóa, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP và ẩm thực truyền thống cũng giới thiệu tới công chúng những nét đặc trưng trong đời sống, sản xuất và văn hóa ẩm thực của đồng bào. Đây cũng là dịp để các hộ gia đình, cơ sở sản xuất và chủ thể kinh doanh địa phương kết nối với du khách, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm bản địa và nâng cao thu nhập.

sac cham lao chai lan toa gia tri van hoa va thuc day sinh ke hinh anh 3
Lao Chải quảng bá trang phục dân tộc, nhịp sống bản làng, cảnh sắc thiên nhiên và nghề thủ công truyền thống.

Trong khuôn khổ lễ hội, xã Lao Chải cũng kết nối với các nhà sáng tạo nội dung, người có tầm ảnh hưởng (KOL/KOC) tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm lan tỏa thông tin, hình ảnh trên các nền tảng truyền thông số. Những nội dung chân thực về cảnh sắc mùa vàng, nghề thủ công truyền thống, trang phục dân tộc và nhịp sống bản làng đã được truyền thông rộng rãi, góp phần giới thiệu Lao Chải đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

sac cham lao chai lan toa gia tri van hoa va thuc day sinh ke hinh anh 4
Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất tại Lao Chải có cơ hội kết nối với khách hàng nhằm tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập.

Theo UBND xã Lao Chải, về lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích các gia đình, nghệ nhân và người trẻ tham gia gìn giữ nghề truyền thống; đồng thời kết nối những giá trị ấy với hoạt động trải nghiệm du lịch. Khi văn hóa có chỗ đứng trong đời sống và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, công tác bảo tồn sẽ có nền tảng bền vững hơn. Việc khai thác các giá trị văn hóa cũng đi đôi với gìn giữ tính nguyên bản, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình tổ chức, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Hải Nam/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Lai Châu khơi thông dư địa, thúc đẩy tăng trưởng
Du lịch Lai Châu khơi thông dư địa, thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, bản làng giàu bản sắc và các sản phẩm trải nghiệm ngày càng đa dạng, Lai Châu đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Phát triển du lịch giúp nâng cao sinh kế cho người dân và tạo động lực để địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Du lịch Lai Châu khơi thông dư địa, thúc đẩy tăng trưởng

Du lịch Lai Châu khơi thông dư địa, thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, bản làng giàu bản sắc và các sản phẩm trải nghiệm ngày càng đa dạng, Lai Châu đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Phát triển du lịch giúp nâng cao sinh kế cho người dân và tạo động lực để địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bình Thuận (Sơn La) kết nối nông nghiệp với du lịch
Bình Thuận (Sơn La) kết nối nông nghiệp với du lịch

VOV.VN - Từ lợi thế nông nghiệp, cảnh quan đến bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La đang từng bước kết nối các giá trị sẵn có, tạo thêm sức hút cho du lịch và sinh kế bền vững cho người dân.

Bình Thuận (Sơn La) kết nối nông nghiệp với du lịch

Bình Thuận (Sơn La) kết nối nông nghiệp với du lịch

VOV.VN - Từ lợi thế nông nghiệp, cảnh quan đến bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La đang từng bước kết nối các giá trị sẵn có, tạo thêm sức hút cho du lịch và sinh kế bền vững cho người dân.

Kết nối đặc sản, lan tỏa sức hút du lịch Tây Bắc
Kết nối đặc sản, lan tỏa sức hút du lịch Tây Bắc

VOV.VN - Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2026 trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, diễn ra từ ngày 15-21/10, tại quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội kết nối thị trường, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách.

Kết nối đặc sản, lan tỏa sức hút du lịch Tây Bắc

Kết nối đặc sản, lan tỏa sức hút du lịch Tây Bắc

VOV.VN - Hội chợ du lịch Tây Bắc năm 2026 trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, diễn ra từ ngày 15-21/10, tại quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội kết nối thị trường, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách.

Đưa giá trị văn hóa Mông thành trải nghiệm du lịch, tạo sinh kế bền vững
Đưa giá trị văn hóa Mông thành trải nghiệm du lịch, tạo sinh kế bền vững

VOV.VN - Từ những sợi lanh được se bằng đôi tay khéo léo của người phụ nữ, những tấm vải được dệt thủ công, đến nghề rèn dao, trang phục, ẩm thực và những trò chơi dân gian… văn hóa Mông không chỉ được gìn giữ, mà từng bước trở thành sản phẩm, trải nghiệm và sinh kế cho chính cộng đồng.

Đưa giá trị văn hóa Mông thành trải nghiệm du lịch, tạo sinh kế bền vững

Đưa giá trị văn hóa Mông thành trải nghiệm du lịch, tạo sinh kế bền vững

VOV.VN - Từ những sợi lanh được se bằng đôi tay khéo léo của người phụ nữ, những tấm vải được dệt thủ công, đến nghề rèn dao, trang phục, ẩm thực và những trò chơi dân gian… văn hóa Mông không chỉ được gìn giữ, mà từng bước trở thành sản phẩm, trải nghiệm và sinh kế cho chính cộng đồng.

Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai
Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.

Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc