“Sắc chàm Lao Chải” lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy sinh kế

Diễn ra giữa mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang, lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức tại xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai vào trung tuần tháng 10/2026. Sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, trong đó có các nghề truyền thống như trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ sáp ong...; cũng là dịp quảng bá cảnh quan thiên nhiên, sản vật địa phương và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức tại xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản, khuyến khích truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển sinh kế từ các sản phẩm thủ công, nông sản và du lịch.

Theo ông Đỗ Công Chúng - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải, các hoạt động trong lễ hội được xây dựng theo hướng khuyến khích người dân trực tiếp tham gia, từ trình diễn trang phục, giới thiệu nghề thủ công đến hoạt động thể thao và biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, lễ hội không chỉ tạo không khí giao lưu, vui tươi trong cộng đồng mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào văn hóa, nhất là với giới trẻ.

Lễ hội tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có nghề truyền thống như trồng lanh, dệt vải, nhuộm chàm, vẽ sáp ong...

"Chúng tôi mong muốn những giá trị được giới thiệu trong lễ hội sẽ tiếp tục được duy trì trong đời sống thường ngày, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế và du lịch cộng đồng. Đây là quá trình đồng hành giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng phát triển du lịch song hành cùng bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống cộng đồng", ông Đỗ Công Chúng - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải cho biết.

Tại lễ hội, các không gian trưng bày văn hóa, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP và ẩm thực truyền thống cũng giới thiệu tới công chúng những nét đặc trưng trong đời sống, sản xuất và văn hóa ẩm thực của đồng bào. Đây cũng là dịp để các hộ gia đình, cơ sở sản xuất và chủ thể kinh doanh địa phương kết nối với du khách, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm bản địa và nâng cao thu nhập.

Lao Chải quảng bá trang phục dân tộc, nhịp sống bản làng, cảnh sắc thiên nhiên và nghề thủ công truyền thống.

Trong khuôn khổ lễ hội, xã Lao Chải cũng kết nối với các nhà sáng tạo nội dung, người có tầm ảnh hưởng (KOL/KOC) tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm lan tỏa thông tin, hình ảnh trên các nền tảng truyền thông số. Những nội dung chân thực về cảnh sắc mùa vàng, nghề thủ công truyền thống, trang phục dân tộc và nhịp sống bản làng đã được truyền thông rộng rãi, góp phần giới thiệu Lao Chải đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất tại Lao Chải có cơ hội kết nối với khách hàng nhằm tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập.

Theo UBND xã Lao Chải, về lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích các gia đình, nghệ nhân và người trẻ tham gia gìn giữ nghề truyền thống; đồng thời kết nối những giá trị ấy với hoạt động trải nghiệm du lịch. Khi văn hóa có chỗ đứng trong đời sống và mang lại giá trị thiết thực cho người dân, công tác bảo tồn sẽ có nền tảng bền vững hơn. Việc khai thác các giá trị văn hóa cũng đi đôi với gìn giữ tính nguyên bản, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình tổ chức, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.