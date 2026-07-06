Điều gì làm nên sức hút của đại sử thi sân khấu "Đất nước thiên hùng ca"?

Không lựa chọn cách kể tuần tự các sự kiện lịch sử, "Đất nước thiên hùng ca" đưa khán giả bước vào hành trình 75 phút đi qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại. Thay vì tái hiện lịch sử theo lối minh họa, vở diễn chuyển hóa những biểu tượng văn hóa, ký ức dân tộc và tinh thần Việt Nam thành một trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi sân khấu, âm nhạc và công nghệ cùng góp phần kể chuyện.

Các đại cảnh được dàn dựng công phu, tái hiện những biểu tượng văn hóa và lịch sử Việt Nam

Xuyên suốt vở diễn, chất liệu văn hóa Việt hiện diện từ kịch bản, thiết kế mỹ thuật, đại cảnh, phục trang, âm nhạc đến ngôn ngữ trình diễn. Chính sự thống nhất ấy tạo nên cảm giác "rất Việt" mà nhiều người xem nhắc đến sau buổi diễn.

Ca sĩ Hà Lê chia sẻ: "Rất nhiều khoảnh khắc khiến Hà Lê 'wow'. Điều khiến tôi rất vui là tất cả những gì hiện lên trên sân khấu đều rất Việt Nam".

Vở diễn lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

Nhiều phân cảnh gây ấn tượng nhờ thiết kế mỹ thuật và hiệu ứng sân khấu quy mô lớn

Theo nhà báo Diễm Quỳnh, điều đáng chú ý là vở diễn đã đưa nhiều lớp văn hóa, lịch sử vào cùng một tác phẩm thay vì chỉ tập trung vào các dấu mốc quen thuộc.

"Vở diễn đã gói ghém cả lịch sử Việt Nam từ những huyền sử Rồng Tiên cho đến những trận chiến thắng quân thù, rồi cả những nét đẹp về văn hóa, âm nhạc... Tôi nghĩ người xây dựng kịch bản này đã mong muốn đưa hết những gì mình yêu nhất để nói về Việt Nam".

Chất liệu văn hóa Việt Nam hiện diện xuyên suốt từ phục trang, âm nhạc đến ngôn ngữ trình diễn

Trong khi đó, nhà báo Ngô Bá Lục cho rằng điểm đáng giá không chỉ nằm ở việc cô đọng hành trình 4.000 năm lịch sử trong 75 phút, mà còn ở cách kể giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

"Đây là một chương trình rất tuyệt vời, có câu chuyện, kết cấu chặt chẽ, nghệ thuật đỉnh cao, âm nhạc cực kỳ hay, khơi dậy tình yêu nước một cách rất nhẹ nhàng, lắng đọng và xúc động. Tôi nghĩ các bạn trẻ đi xem sẽ cảm nhận điều đó một cách rất tự nhiên".

Một trong những yếu tố tạo nên mạch cảm xúc của Đất nước thiên hùng ca là âm nhạc. Những chất liệu dân gian được kết hợp với các sáng tác mới và ngôn ngữ âm nhạc sử thi hiện đại, góp phần kết nối các lớp không gian và thời gian trong hành trình đi qua lịch sử dân tộc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây là thử thách không nhỏ bởi nhiều giai đoạn lịch sử, nhất là thời kỳ viễn sử hay buổi đầu dựng nước, gần như không có tư liệu âm nhạc để tham chiếu. Theo ông, thành công của ê-kíp nằm ở việc âm nhạc không chỉ làm nền cho hình ảnh.

Nhạc sĩ Huy Tuấn

"Thành công của ê-kíp nằm ở chỗ âm nhạc không phải là một lớp nền minh họa cho sân khấu, mà giống như một kịch bản bằng âm thanh, tạo nên rất nhiều không gian giúp sân khấu có thêm những nét chấm phá. Tôi cũng đánh giá cao việc nhà sản xuất mạnh dạn sáng tác nhiều giai điệu mới thay vì chỉ dựa vào những chất liệu quen thuộc".

Bên cạnh âm nhạc, các đại cảnh được xây dựng với quy mô lớn, kết hợp nhiều hiệu ứng trình diễn, tạo nên sự chuyển đổi liên tục về không gian và cảm xúc.

Đạo diễn Hoàng Công Cường đánh giá hệ thống sân khấu đã tạo điều kiện để hiện thực hóa những ý tưởng dàn dựng phức tạp.

"Tất cả những công nghệ tối tân nhất phục vụ biểu diễn trong nhà trên thế giới thì Vinpearl Theatre đều có, từ hệ thống cáp treo bay hạ diễn viên, hệ thống thoát nước rất nhanh, bàn nâng, LED lập trình, máy chiếu, laser, màn Gauze... Kết cấu kiến trúc nhà hát cũng đảm bảo quy chuẩn của một show diễn đẳng cấp quốc tế".

Ca sĩ Hà Lê choáng ngợp trước sân khấu hoành tráng của Đất nước thiên hùng ca

Bên cạnh giá trị của một tác phẩm sân khấu, nhiều ý kiến cũng cho rằng những không gian biểu diễn quy mô lớn sẽ mở thêm cơ hội cho các sản phẩm văn hóa.

Theo Hà Lê, một nhà hát như Vinpearl Theatre không chỉ là nơi nghệ sĩ được sáng tạo mà còn có thể mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật mới: "Đây không chỉ là nơi để những người nghệ sĩ được làm nghề một cách thuần khiết nhất, sáng tạo nhất mà còn là điểm hẹn mới của công chúng yêu nghệ thuật, muốn cảm nhận nghệ thuật trong những chiều không gian khác, tìm thấy những 'món ăn mới', những trải nghiệm khác biệt".

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng cho rằng để hình thành những sản phẩm văn hóa có giá trị cần có hạ tầng phù hợp: "Muốn có những IP văn hóa giá trị thì phải có hạ tầng. Trước giờ chúng ta nói khá nhiều về công nghiệp văn hóa nhưng lại ít có sản phẩm".

TS. Lê Quốc Vinh cho rằng nghệ thuật và công nghiệp văn hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh quốc gia: "Ngày nay, các quốc gia không chỉ chinh phục thế giới bằng sức mạnh kinh tế hay quân sự, mà bằng việc thu hút sự yêu mến. Nghệ thuật, văn hóa và mở rộng ra là công nghiệp văn hóa chính là vũ khí tối thượng".

Vở diễn sẽ chính thức công diễn từ ngày 10/7 tại Nhà hát Vinpearl Theatre Ocean City (Hưng Yên), với các suất diễn vào 19h30 từ thứ Năm đến Chủ nhật hằng tuần.