Phim Harry Potter HBO hé lộ dàn diễn viên với nhân vật bất ngờ

Harry Potter Mùa 1: Sự xuất hiện đáng chờ đợi của Charlie Weasley

Harry Potter phiên bản truyền hình do HBO sản xuất tiếp tục gây chú ý khi công bố các gương mặt mới gia nhập dàn diễn viên Mùa 1, phần phim chuyển thể từ tập truyện Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Theo đó, Harry Gilby, Jasper Talbot và Hannah Chinn sẽ lần lượt đảm nhận ba vai diễn Charlie Weasley, James Potter và Lily Potter.

Nếu như hình ảnh James và Lily, cha mẹ quá cố của cậu phù thủy mồ côi, từng xuất hiện qua ký ức, khung ảnh hay ảo ảnh phép thuật ở bản điện ảnh chiếu rạp, thì sự góp mặt của Charlie Weasley lại đánh dấu một bước đi hoàn toàn mới. Vốn chỉ tồn tại trên nguyên tác và từng bị lược bỏ trên màn ảnh lớn, nhân vật anh trai của Ron Weasley lần này sẽ chính thức hiện diện. Phiên bản truyền hình sẽ bám sát chi tiết trong tiểu thuyết của J.K. Rowling, lấp đầy những khoảng trống mà bản phim tiền nhiệm bỏ lỡ.

Mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình “Harry Potter” sẽ ra mắt trên kênh HBO vào ngày 25 tháng 12. Mùa thứ hai, dựa trên cuốn sách thứ hai trong loạt tiểu thuyết được yêu thích của J.K. Rowling, “Harry Potter và Phòng chứa Bí mật”, hiện đang được ghi hình tại phim trường Leavesden, ngoại ô London.

Harry Gilby, Jasper Talbot và Hannah Chinn sẽ lần lượt đảm nhận ba vai diễn Charlie Weasley, James Potter và Lily Potter trong phim Harry Potter phiên bản truyền hình Mùa 1. (Ảnh: Ruth Crafer)

Dàn diễn viên của “Harry Potter” bao gồm: Dominic McLaughlin trong vai Harry Potter, Arabella Stanton trong vai Hermione Granger, Alastair Stout trong vai Ron Weasley, John Lithgow trong vai Albus Dumbledore… Kit Harington, gương mặt được yêu mến từ loạt phim “Game of Thrones”, sẽ góp mặt trong Mùa 2 với vai Gilderoy Lockhart.

Cùng với việc hé lộ về dàn diễn viên, nội dung chính của Mùa 1 cũng khắc họa trọn vẹn hành trình khởi đầu đầy kịch tính của cậu bé phù thủy. Từng bị dì Petunia đè nén trong suy nghĩ về một sự "bình thường" nhạt nhòa, cuộc đời Harry Potter chỉ thực sự rẽ sang bước ngoặt mới khi lá thư nhập học bí ẩn từ Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts gửi đến. Cánh cửa ma thuật không chỉ mở ra một thế giới tràn ngập phép thuật, tình bạn và những cuộc phiêu lưu kỳ thú, mà còn giấu kín những bí mật đen tối đằng sau những bức tường cổ kính. Trước mối đe dọa từ phù thủy hắc ám nhất mọi thời đại, Harry buộc phải tìm thấy lòng can đảm từ bên trong để khẳng định bản thân và dấn thân vào sứ mệnh của chính mình.

Loạt phim “Harry Potter” do Francesca Gardiner chấp bút kiêm điều hành sản xuất. Mark Mylod sẽ đảm nhận vai trò điều hành sản xuất và đạo diễn nhiều tập phim cho HBO, với sự hợp tác cùng Brontë Film and TV và Warner Bros. Television. Các nhà điều hành sản xuất khác của loạt phim bao gồm Rowling, Neil Blair và Ruth Kenley-Letts từ Brontë Film and TV, David Heyman từ Heyday Films, cùng với Laura Neal và Jon Brown.

Bên cạnh dàn diễn viên mới lộ diện, dự án truyền hình Harry Potter còn khẳng định quy mô đầu tư vượt trội khi quy tụ đội ngũ sáng tạo quyền lực đằng sau ống kính. Kịch bản chính do Francesca Gardiner chấp bút kiêm điều hành sản xuất. Đạo diễn tài năng Mark Mylod sẽ trực tiếp chỉ đạo nhiều tập phim quan trọng. Phim được kỳ vọng sẽ mang đến một thế giới phù thủy tái hiện trọn vẹn tinh thần nguyên tác nhưng vẫn mang hơi thở điện ảnh đương đại.