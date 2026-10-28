English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim Harry Potter HBO hé lộ dàn diễn viên với nhân vật bất ngờ

Thứ Tư, 11:43, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Harry Potter phiên bản truyền hình do HBO sản xuất chính thức công bố dàn diễn viên Mùa 1, mang nhân vật Charlie Weasley lên màn ảnh. Tác phẩm ấn định lịch ra mắt ngày 25/12, hứa hẹn tái hiện thế giới phép thuật bám sát nguyên tác cùng sự đầu tư quy mô từ ê-kíp sản xuất tài năng.

Harry Potter Mùa 1: Sự xuất hiện đáng chờ đợi của Charlie Weasley

Harry Potter phiên bản truyền hình do HBO sản xuất tiếp tục gây chú ý khi công bố các gương mặt mới gia nhập dàn diễn viên Mùa 1, phần phim chuyển thể từ tập truyện Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Theo đó, Harry Gilby, Jasper Talbot và Hannah Chinn sẽ lần lượt đảm nhận ba vai diễn Charlie Weasley, James Potter và Lily Potter.

Nếu như hình ảnh James và Lily,  cha mẹ quá cố của cậu phù thủy mồ côi,  từng xuất hiện qua ký ức, khung ảnh hay ảo ảnh phép thuật ở bản điện ảnh chiếu rạp, thì sự góp mặt của Charlie Weasley lại đánh dấu một bước đi hoàn toàn mới. Vốn chỉ tồn tại trên nguyên tác và từng bị lược bỏ trên màn ảnh lớn, nhân vật anh trai của Ron Weasley lần này sẽ chính thức hiện diện. Phiên bản truyền hình sẽ bám sát chi tiết trong tiểu thuyết của J.K. Rowling, lấp đầy những khoảng trống mà bản phim tiền nhiệm bỏ lỡ.

Mùa đầu tiên của loạt phim truyền hình “Harry Potter” sẽ ra mắt trên kênh HBO vào ngày 25 tháng 12. Mùa thứ hai, dựa trên cuốn sách thứ hai trong loạt tiểu thuyết được yêu thích của J.K. Rowling, “Harry Potter và Phòng chứa Bí mật”, hiện đang được ghi hình tại phim trường Leavesden, ngoại ô London.

phim harry potter hbo he lo dan dien vien voi nhan vat bat ngo hinh anh 1
Harry Gilby, Jasper Talbot và Hannah Chinn sẽ lần lượt đảm nhận ba vai diễn Charlie Weasley, James Potter và Lily Potter trong phim Harry Potter phiên bản truyền hình Mùa 1. (Ảnh: Ruth Crafer)

Dàn diễn viên của “Harry Potter” bao gồm: Dominic McLaughlin trong vai Harry Potter, Arabella Stanton trong vai Hermione Granger, Alastair Stout trong vai Ron Weasley, John Lithgow trong vai Albus Dumbledore… Kit Harington, gương mặt được yêu mến từ loạt phim “Game of Thrones”, sẽ góp mặt trong Mùa 2 với vai Gilderoy Lockhart.

Cùng với việc hé lộ về dàn diễn viên, nội dung chính của Mùa 1 cũng khắc họa trọn vẹn hành trình khởi đầu đầy kịch tính của cậu bé phù thủy. Từng bị dì Petunia đè nén trong suy nghĩ về một sự "bình thường" nhạt nhòa, cuộc đời Harry Potter chỉ thực sự rẽ sang bước ngoặt mới khi lá thư nhập học bí ẩn từ Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts gửi đến. Cánh cửa ma thuật không chỉ mở ra một thế giới tràn ngập phép thuật, tình bạn và những cuộc phiêu lưu kỳ thú, mà còn giấu kín những bí mật đen tối đằng sau những bức tường cổ kính. Trước mối đe dọa từ phù thủy hắc ám nhất mọi thời đại, Harry buộc phải tìm thấy lòng can đảm từ bên trong để khẳng định bản thân và dấn thân vào sứ mệnh của chính mình.

Loạt phim “Harry Potter” do Francesca Gardiner chấp bút kiêm điều hành sản xuất. Mark Mylod sẽ đảm nhận vai trò điều hành sản xuất và đạo diễn nhiều tập phim cho HBO, với sự hợp tác cùng Brontë Film and TV và Warner Bros. Television. Các nhà điều hành sản xuất khác của loạt phim bao gồm Rowling, Neil Blair và Ruth Kenley-Letts từ Brontë Film and TV, David Heyman từ Heyday Films, cùng với Laura Neal và Jon Brown.

Bên cạnh dàn diễn viên mới lộ diện, dự án truyền hình Harry Potter còn khẳng định quy mô đầu tư vượt trội khi quy tụ đội ngũ sáng tạo quyền lực đằng sau ống kính. Kịch bản chính do Francesca Gardiner chấp bút kiêm điều hành sản xuất. Đạo diễn tài năng Mark Mylod sẽ trực tiếp chỉ đạo nhiều tập phim quan trọng. Phim được kỳ vọng sẽ mang đến một thế giới phù thủy tái hiện trọn vẹn tinh thần nguyên tác nhưng vẫn mang hơi thở điện ảnh đương đại.

 

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

NSND Hoàng Cúc hé lộ điểm sáng nhất Liên hoan Sân khấu Hà Nội
NSND Hoàng Cúc hé lộ điểm sáng nhất Liên hoan Sân khấu Hà Nội

VOV.VN - Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc, thành viên Ban giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đánh giá cao chất lượng chuyên môn, nhiệt huyết cống hiến của các đoàn kịch, đồng thời nhấn mạnh điểm sáng rực rỡ nhất Liên hoan năm nay.

NSND Hoàng Cúc hé lộ điểm sáng nhất Liên hoan Sân khấu Hà Nội

NSND Hoàng Cúc hé lộ điểm sáng nhất Liên hoan Sân khấu Hà Nội

VOV.VN - Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Cúc, thành viên Ban giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đánh giá cao chất lượng chuyên môn, nhiệt huyết cống hiến của các đoàn kịch, đồng thời nhấn mạnh điểm sáng rực rỡ nhất Liên hoan năm nay.

Đạo diễn Quentin Tarantino hồi sinh thế giới Hollywood của Brad Pit
Đạo diễn Quentin Tarantino hồi sinh thế giới Hollywood của Brad Pit

VOV.VN - Quentin Tarantino tiếp tục câu chuyện của "Once Upon a Time in Hollywood" bằng bộ phim mới xoay quanh Cliff Booth, nhân vật do Brad Pitt thủ vai. Dự án đánh dấu sự trở lại của một trong những thế giới điện ảnh được đạo diễn yêu thích nhất.

Đạo diễn Quentin Tarantino hồi sinh thế giới Hollywood của Brad Pit

Đạo diễn Quentin Tarantino hồi sinh thế giới Hollywood của Brad Pit

VOV.VN - Quentin Tarantino tiếp tục câu chuyện của "Once Upon a Time in Hollywood" bằng bộ phim mới xoay quanh Cliff Booth, nhân vật do Brad Pitt thủ vai. Dự án đánh dấu sự trở lại của một trong những thế giới điện ảnh được đạo diễn yêu thích nhất.

Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Chinh phục đỉnh cao thẩm mỹ
Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Chinh phục đỉnh cao thẩm mỹ

VOV.VN - Tối 23/10/2026, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải cho các vở diễn, diễn viên và thành phần sáng tạo xuất sắc, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi, từ ngày 14-23/10.

Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Chinh phục đỉnh cao thẩm mỹ

Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Chinh phục đỉnh cao thẩm mỹ

VOV.VN - Tối 23/10/2026, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải cho các vở diễn, diễn viên và thành phần sáng tạo xuất sắc, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi, từ ngày 14-23/10.

Tiếng đàn bầu: Không gian tri ân và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc
Tiếng đàn bầu: Không gian tri ân và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc

VOV.VN - Đàn bầu là một nhạc cụ độc đáo trong kho tàng âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Hướng tới dấu mốc lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng cây đàn bầu hội ngộ, tri ân các thế hệ thầy trò và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc.

Tiếng đàn bầu: Không gian tri ân và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc

Tiếng đàn bầu: Không gian tri ân và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc

VOV.VN - Đàn bầu là một nhạc cụ độc đáo trong kho tàng âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Hướng tới dấu mốc lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng cây đàn bầu hội ngộ, tri ân các thế hệ thầy trò và lan tỏa di sản âm nhạc dân tộc.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc