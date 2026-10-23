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Bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội: Chinh phục đỉnh cao thẩm mỹ

Thứ Sáu, 22:13, 23/10/2026
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VOV.VN - Tối 23/10/2026, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải cho các vở diễn, diễn viên và thành phần sáng tạo xuất sắc, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi, từ ngày 14-23/10.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 đã khép lại trong không khí ngày hội rực rỡ của mùa thu Thủ đô, quy tụ 15 đơn vị với 6 loại hình nghệ thuật và hơn 200 nghệ sĩ từ khắp ba miền đất nước. Liên hoan có sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, 15 vở diễn thuộc 6 loại hình sân khấu gồm kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Nhiều tác phẩm đã chạm đến đỉnh cao thẩm mỹ

Theo Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo, hình ảnh 15 đêm diễn luôn chật kín khán giả, nhiều người phải đứng xem hoặc tiếc nuối ra về vì hết chỗ, là minh chứng rõ nhất cho thấy: khán giả chưa từng quay lưng lại với sân khấu.

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Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo.

Trưởng Ban Giám khảo đánh giá: “Nhiều vở diễn đã chạm đến đỉnh cao thẩm mỹ, thanh lọc tâm hồn người xem; tiêu biểu là những tác phẩm triết lý sâu sắc về “đạo học - học làm người trước khi học thành tài” hay những vở diễn về đề tài chiến tranh cách mạng lý giải ngọn nguồn sức mạnh chiến thắng của dân tộc xuất phát từ lòng yêu nước và lý tưởng xả thân kiên cường”.

Các tác phẩm đã khắc họa tinh thần thủy chung, nhân ái, thanh cao và bản lĩnh của con người Thăng Long - Hà Nội đã được khắc họa đậm nét qua nhiều vai diễn xúc động. Liên hoan năm nay còn có sự xuất hiện của 4 đơn vị ngoài công lập khẳng định sức sống mới, góp phần xóa bỏ tư duy ỷ lại, trì trệ của cơ chế bao cấp cũ.

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Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình Lễ Bế mạc.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 đã tạo nên không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn đa dạng giữa các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và các địa phương. Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu - Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, Liên hoan đã tôn vinh những giá trị nghệ thuật tiêu biểu, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm phong phú đời sống văn hóa của người dân.

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Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc Liên hoan, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan nhấn mạnh: “Liên hoan lần này đã mang đến cho khán giả một không khí nghệ thuật về những nội dung, những câu chuyện về đề tài lịch sử, dân gian, hiện đại, trong đó có nhiều tác phẩm đề cao tinh thần nhân văn cao cả tạo nên những cảm xúc, ký ức, khát vọng trong đời sống mới và tinh thần quả cảm anh dũng kiên cường trong công cuộc bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân đảm bảo vệ trời biển biên cương tổ quốc và xây dựng đất nước”.

"Đạo học" và "Người con gái Hà Nội" giành Huy chương Vàng

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố và trao các giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm, vai diễn và thành phần sáng tạo xuất sắc.

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“Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội giành Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

 Huy chương Vàng được trao cho hai vở diễn xuất sắc là “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. 03 vở đạt Huy chương Bạc gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn - Sân khấu Kịch Hồng Vân.

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 03 vở diễn đạt Huy chương Bạc tại Liên hoan năm nay.

Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức đã trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên. Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc gồm: Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.

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Ban Tổ chức cũng trao giải “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong” cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” (tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương; Công ty TNHH Truyền thông Smart Group Quốc tế - Sân khấu Lê Quý Dương) và Bằng khen cho 02 đơn vị xã hội hóa: Nhà hát Thế giới trẻ - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Khang Entertainment - Sân khấu Xóm Kịch.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan năm nay là dịp quảng bá, nâng cao giá trị văn hóa nghệ thuật Thủ đô. Trong 10 ngày diễn ra Liên hoan, hơn 10.000 vé miễn phí được phát hành, góp phần đưa các tác phẩm sân khấu đến gần hơn với công chúng, trong đó có đông đảo khán giả trẻ.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng đã cho thấy tư duy làm nghề ngày càng tiệm cận với dòng chảy thời đại. Thành công của kỳ liên hoan này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa nghệ sĩ và công chúng. Đó chính là bằng chứng sinh động nhất cho thấy văn hóa đang thực sự trở thành động lực phát triển, tạo đà cho công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh từ chính chiều sâu di sản và sức sáng tạo hôm nay.

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Vở chèo “Đạo học” gây xúc động khi tái hiện hình ảnh người thầy mẫu mực Chu Văn An

VOV.VN - Tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng, vở chèo “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội tôn vinh danh nhân Chu Văn An cùng sức sống bền bỉ của đạo học Việt Nam. Bằng ngôn ngữ chèo truyền thống đằm thắm, tác phẩm khắc họa sâu sắc khí tiết người thầy mẫu mực và gửi gắm thông điệp tri thức gắn liền với đạo đức.

Hoàng Yến/VOV.VN
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