Tôn vinh truyền thống Quốc học qua cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”

Thứ Tư, 16:08, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” được phát động nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, hướng tới lan tỏa những câu chuyện về tri thức, người thầy, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số.

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Đại học/Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt của Thủ đô, hướng tới tôn vinh truyền thống Quốc học và khơi dậy khát vọng, ý chí vươn lên của trí thức trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam thông tin về cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”

Theo Ban Tổ chức, Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu mà còn là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tôn vinh hiền tài của dân tộc qua nhiều thế kỷ. Từ mạch nguồn ấy, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận di sản bằng góc nhìn của thời đại mình, kể những câu chuyện về hiền tài xưa và nay, về tri thức, người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc thi đồng thời hướng tới việc gắn kết điện ảnh với giáo dục và di sản, lan tỏa tinh thần kế thừa truyền thống Quốc học để xây dựng Thủ đô tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng và thu hút nhân tài. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, với định hướng xây dựng Thủ đô theo các giá trị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Trong khuôn khổ cuộc thi, tọa đàm với chủ đề “Hiền tài trong thời đại số” dự kiến được tổ chức vào tháng 8/2026 với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia điện ảnh, nhà quản lý và các nhà làm phim trẻ.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận di sản bằng góc nhìn của thời đại mình, kể những câu chuyện về hiền tài xưa và nay, về tri thức, người thầy, tinh thần sáng tạo, cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Ban Tổ chức cho biết, tác phẩm dự thi có thể khai thác nhiều nội dung như tinh thần học tập, khát vọng vươn lên của người trẻ; hình ảnh người thầy xưa và nay; những cá nhân tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo; vai trò của tri thức trong thời đại số; hay sự tiếp nối truyền thống Quốc học của thế hệ hôm nay.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, khuyến khích các bạn trẻ từ 15 tuổi trở lên tham gia. Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình hoặc kết hợp các loại hình trên, có thời lượng từ 3 đến 15 phút. Phim phải đạt chuẩn Full HD trở lên, phù hợp phổ biến trên nền tảng số và trình chiếu nơi công cộng.

Đáng chú ý, Ban Tổ chức cho phép sử dụng các công cụ AI trong quá trình sáng tạo tác phẩm nhưng giới hạn dưới 20% tổng thời lượng phim. Tác phẩm dự thi phải chưa từng tham gia các cuộc thi khác, không vi phạm bản quyền và không chứa nội dung trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 13/5/2026 đến hết ngày 10/8/2026. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng mỗi giải, 3 giải Ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải cùng nhiều giải thưởng khác như “Ý tưởng sáng tạo” và “Phim được yêu thích nhất”. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được trình chiếu trong lễ tổng kết và trao giải nhằm lan tỏa rộng hơn những câu chuyện đẹp về học tập, tri thức, sáng tạo và cống hiến.

Hà Phương/VOV.VN
