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Steven Soderbergh sẽ hợp tác với Matt Reeves trong The Batman Part II

Thứ Sáu, 09:53, 16/10/2026
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VOV.VN - The Batman Part II đang chuẩn bị quay trở lại sau thời gian tạm dừng do những hoàn cảnh khó khăn và bất khả kháng. Matt Reeves đã tạm nghỉ để giải quyết vấn đề gia đình và sẽ không có mặt trên phim trường khi quá trình sản xuất vẫn đang tiếp tục.

Matt Reeves, nhà làm phim hàng đầu đã dẫn dắt loạt phim kể từ khi được thuê làm đạo diễn The Batman năm 2017, sẽ không trở lại trường quay vì vẫn đang giải quyết một vấn đề gia đình nhạy cảm. Thay vào đó, Steven Soderbergh sẽ được mời đến để giúp hoàn thành quá trình quay phim chính, làm việc với Reeves từ xa trong những tháng cuối cùng của quá trình sản xuất khi phim đảm bảo tiến độ ngày phát hành 18/2/2028.

Soderbergh, đạo diễn của Ocean's 11, Magic Mike và Traffic, đã tiếp cận Reeves với lời đề nghị giúp đỡ. “Tôi xin khẳng định rõ ràng là tôi không rời bỏ dự án Batman phần II. Tôi vô cùng biết ơn Steven vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian khó khăn này để hoàn thành quá trình quay phim chính. Cảm ơn tất cả mọi người vì sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp”, Reeves viết trên X sau khi tin tức về sự tham gia của Steven Soderbergh được công bố.

steven soderbergh se hop tac voi matt reeves trong the batman part ii hinh anh 1
Robert Pattinson/Batman trong phim The Batman. (Ảnh: Jonathan Olley/Warner Bros/Courtesy Everett Collection)

Reeves vẫn là một đồng nghiệp được kính trọng tại Warner Bros. và DC, đồng thời là nhà sản xuất đứng sau bộ phim Clayface sẽ ra mắt trong những ngày tới và là động lực chính trong loạt phim Spin-off The Batman: The Penguin của HBO. Toàn bộ hãng phim đã tập trung hỗ trợ Reeves trong thời điểm nhạy cảm này. Kế hoạch là Soderberg sẽ làm việc tại London, trong khi Reeves làm việc tại Los Angeles và sau đó sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình hậu kỳ của bộ phim tại LA. Bộ phim được cho là đã hoàn thành khoảng hai phần ba.

“Tôi nghĩ tác phẩm của Matt Reeves trong The Batman thật tuyệt vời, nó có chủ đích, cụ thể và mạch lạc một cách chặt chẽ. Mục tiêu ở đây là hợp tác với Matt và nhóm của anh ấy để tạo ra những cảnh quay có thể tích hợp liền mạch với những gì đã được quay để Matt có thể hoàn thành bộ phim của mình một cách trọn vẹn”, Soderbergh nói.

Đây không phải là lần đầu tiên DC Studios, hay công ty mẹ Warner Bros, chứng kiến ​​sự thay đổi đạo diễn bất ngờ trong một bộ phim của họ. Chín năm trước, nhà làm phim Zack Snyder, đối mặt với bi kịch gia đình cá nhân và mất lòng tin từ phía hãng phim, đã được thay thế bởi Joss Whedon trong quá trình sản xuất Justice League năm 2017.

Nhân vật Superman của DC đã phải đối mặt với sự xáo trộn đạo diễn khi Richard Donner bị sa thải khỏi dự án Superman II năm 1980 sau khi quay một phần phim. Ông được thay thế bởi Richard Lester.

Trong The Batman Part II, Robert Pattinson thủ vai Bruce Wayne/Batman cùng với sự góp mặt của những gương mặt mới như Scarlett Johansson và Sebastian Stan.

Thư Vũ/VOV.VN
Hollywood Reporter
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