English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tái hiện Chợ Đồn xưa - nơi giao thương giữa miền xuôi và thượng ngàn

Thứ Bảy, 21:26, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tái hiện Chợ Đồn xưa là hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 29 và 30/8, đông đảo người dân, du khách hội tụ tại không gian Cây Cộng, thôn Vân Hòa, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tham dự phiên Chợ Đồn xưa.

Không chỉ tái hiện Chợ Đồn xưa, một phiên chợ từng nhộn nhịp suốt nhiều thế kỷ, hoạt động còn gợi mở câu chuyện về một vùng đất từng là điểm giao hòa giữa miền xuôi và thượng ngàn, nơi những sản vật, con người và văn hóa gặp gỡ, trao đổi.

Từ thời mở đất Phú Yên hơn 400 năm trước, Vân Hòa được ví như vùng đất “bản lề” kết nối giữa vùng đồng bằng và miền núi. Trong đó Chợ Đồn là điểm giao thương quan trọng nhất, nơi người dân mang các sản vật từ miền xuôi và miền ngược đến đây để trao đổi, buôn bán. Dấu tích về vai trò của vùng đất này từng được ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí.

tai hien cho Don xua - noi giao thuong giua mien xuoi va thuong ngan hinh anh 1
Các loại bánh địa phương được bày bán. 

Theo nhà sử học Phan Thanh Bình, từ thời lập phủ Phú Yên, tại khu vực này từng có Bảo Phước Sơn – một đồn được đắp bằng đất, vừa làm nhiệm vụ phòng thủ, vừa nằm trên tuyến giao thương giữa vùng đồng bằng và các khu vực miền núi.

“Chợ Đồn nằm ở trung tâm cao nguyên Vân Hòa, ở độ cao 400 mét so với mực nước biển. Từ thời mở đất, thành lập phủ Phú Yên, ông cha ta đã thành lập tại nơi đây một ‘Bảo Phước Sơn’ - tức là đồn đắp bằng đất để làm nhiệm vụ biên phòng. Đây là cửa ngõ giao thương giữa Thủy Xá, Hỏa Xá. Nơi đây từng là một trong những điểm buôn bán rất sầm uất, là cửa ngõ của châu Thượng Nguyên, nơi ông cha ta đã dừng chân lập nghiệp. Chợ Đồn chính là tụ điểm giao thương nhộn nhịp suốt mấy thế kỷ”, nhà sử học Phan Thanh Bình cho biết.

tai hien cho Don xua - noi giao thuong giua mien xuoi va thuong ngan hinh anh 2
Đồng bào các dân tộc miền ngược, miền xuôi tham gia phiên Chợ Đồn xưa. 

Đối với người dân Vân Hòa, Chợ Đồn xưa không chỉ đơn thuần là một nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là một phần ký ức của cộng đồng; nơi phản ánh đời sống, sinh hoạt, văn hóa và tình cảm của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc tái hiện không gian Chợ Đồn xưa là dịp để bà con cùng nhau trở về với những hình ảnh thân thuộc của phiên chợ quê ngày trước; từ những sản vật nông nghiệp, thực phẩm khô, vải vóc, đồ gia dụng, các đồ dùng thủ công từ mây, tre, nứa … đến những món bánh quê, thức uống và món ăn dân dã gắn với đời sống thường ngày của người dân Vân Hòa.

tai hien cho Don xua - noi giao thuong giua mien xuoi va thuong ngan hinh anh 3
Thưởng thức ẩm thực tại không gian Chợ Đồn xưa là niềm vui của nhiều thế người dân địa phương. 

Bà con nhân dân bày tỏ niềm vui khi phiên Chợ Đồn xưa được tái hiện: “Chợ Đồn ngày xưa của ông bà mình, nay được tái hiện lại khiến bà con cô bác ai nấy đều vô cùng phấn khởi và mừng rỡ, không thể tả hết được niềm vui này”; “Nơi đây ngày trước rất nhộn nhịp, người ta thường cưỡi voi, cưỡi ngựa chở hàng hóa đến buôn bán. Chợ Đồn thời đó vô cùng đông đúc; từ Hòa Quang, Hòa Trị,... người ta đều lên đây để buôn bán giấy, áo quần và các mặt hàng khác. Nhiều người buôn bán thường trực, ở lại chợ suốt”; “Nơi đây trước đây gọi là Chợ Đồn. Dưới đồng bằng thì mang cá mặn, cá khô lên để đổi lấy chuối, mít, mì của vùng cao”.

tai hien cho Don xua - noi giao thuong giua mien xuoi va thuong ngan hinh anh 4
Dưới bóng cây Cộng di sản, không gian chợ Đồn xưa thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trải qua hàng trăm năm, Chợ Đồn đã để lại những giai thoại trong ký ức của nhiều thế hệ, đi vào ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên xưa còn lưu truyền cho đến hôm nay: “Chợ Đồn mỗi tháng chín phiên/Gặp nhau chi nữa để phiền cho nhau/Người về khuất nẻo Sống Trâu/Để em thui thủi Dốc Lau một mình”.

Đặc biệt, Chợ Đồn xưa được tái hiện trong không gian của cây Cộng - một Cây di sản Việt Nam càng làm cho hoạt động thêm ý nghĩa. Ngoài tôn vinh một cây cổ thụ có giá trị về lịch sử, văn hóa và sinh thái, còn hướng tới kết nối các giá trị di sản với con người, với văn hóa, sản phẩm của vùng đất và đời sống cộng đồng. Qua đó góp phần bảo tồn ký ức cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và trao truyền cho các thế hệ sau. 

tai hien cho Don xua - noi giao thuong giua mien xuoi va thuong ngan hinh anh 5
Sản vật địa phương mang ra bày bán tại không gian tái hiện Chợ Đồn xưa. 

Ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với việc tái hiện Chợ Đồn xưa, không gian trưng bày còn giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng và những giá trị văn hóa, du lịch của xã Vân Hòa.

“Trên cơ sở các di sản đó và việc phục dựng lại Chợ Đồn giúp phát huy truyền thống văn hóa của địa phương. Kết hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết thuận lợi cùng các khu du lịch, Nhà thờ Bác Hồ, Hội trường Mùa Xuân và các điểm đến khác, nơi đây hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút lớn, góp phần phát triển du lịch địa phương”, ông Hoài cho biết.

tai hien cho Don xua - noi giao thuong giua mien xuoi va thuong ngan hinh anh 6
Các thiếu nữ dân tộc Chăm đến tham gia Chợ Đồn xưa. 

Dịp này, xã Vân Hòa tổ chức các hoạt động kết nối giữa chính quyền với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các cơ sở sản xuất và người dân, tạo thêm cơ hội hợp tác, đầu tư, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch, trải nghiệm gắn với văn hóa, nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, cảnh quan. Đồng thời, khai thác những giá trị của lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng, biến di sản thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Clip tái hiện Chợ Đồn xưa.
29-8-sac-mau-1.jpg

Sắc màu văn hóa di sản trong Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk

VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng 29/8, tại Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh tổ chức chương trình trình diễn di sản, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến người dân và du khách.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk sôi động đêm đại nhạc hội “Vươn tầm, khởi sắc”
Đắk Lắk sôi động đêm đại nhạc hội “Vươn tầm, khởi sắc”

VOV.VN -Tối nay (22/8), trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại Quảng trường 10/3, Buôn Ma Thuột, diễn ra Đêm Đại nhạc hội “Đắk Lắk – Vươn tầm, khởi sắc”. Chương trình mở cửa tự do, thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Đắk Lắk sôi động đêm đại nhạc hội “Vươn tầm, khởi sắc”

Đắk Lắk sôi động đêm đại nhạc hội “Vươn tầm, khởi sắc”

VOV.VN -Tối nay (22/8), trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại Quảng trường 10/3, Buôn Ma Thuột, diễn ra Đêm Đại nhạc hội “Đắk Lắk – Vươn tầm, khởi sắc”. Chương trình mở cửa tự do, thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Đắk Lắk gìn giữ các sắc phong hơn 400 năm
Đắk Lắk gìn giữ các sắc phong hơn 400 năm

VOV.VN - Hơn 400 năm lịch sử vùng đất Phú Yên đang được lưu dấu qua 243 sắc phong từ thời Lê đến thời Nguyễn. Trước nguy cơ mai một, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang triển khai số hóa, đồng thời vận động các dòng họ, gia đình đưa sắc phong về những nơi có điều kiện bảo quản tốt hơn, nhằm gìn giữ di sản tư liệu quý.

Đắk Lắk gìn giữ các sắc phong hơn 400 năm

Đắk Lắk gìn giữ các sắc phong hơn 400 năm

VOV.VN - Hơn 400 năm lịch sử vùng đất Phú Yên đang được lưu dấu qua 243 sắc phong từ thời Lê đến thời Nguyễn. Trước nguy cơ mai một, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang triển khai số hóa, đồng thời vận động các dòng họ, gia đình đưa sắc phong về những nơi có điều kiện bảo quản tốt hơn, nhằm gìn giữ di sản tư liệu quý.

Đắk Lắk công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng, xác lập kỷ lục Việt Nam
Đắk Lắk công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng, xác lập kỷ lục Việt Nam

VOV.VN - Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng Đắk Lắk, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Thông tin này được đưa ra tại buổi gặp gỡ các KOL và cơ quan báo chí giới thiệu chương trình Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra sáng 11/8.

Đắk Lắk công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng, xác lập kỷ lục Việt Nam

Đắk Lắk công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng, xác lập kỷ lục Việt Nam

VOV.VN - Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ công diễn 102 món ăn kết hợp với sầu riêng Đắk Lắk, hướng tới xác lập Kỷ lục Việt Nam. Thông tin này được đưa ra tại buổi gặp gỡ các KOL và cơ quan báo chí giới thiệu chương trình Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, diễn ra sáng 11/8.

Đắk Lắk yêu cầu chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng
Đắk Lắk yêu cầu chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng

VOV.VN - Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế là yêu cầu được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đặt ra tại phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh vừa tổ chức.

Đắk Lắk yêu cầu chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng

Đắk Lắk yêu cầu chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng

VOV.VN - Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế là yêu cầu được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đặt ra tại phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh vừa tổ chức.

Đắk Lắk cụ thể hóa Nghị quyết 80 từ những lớp học cồng chiêng ở buôn làng
Đắk Lắk cụ thể hóa Nghị quyết 80 từ những lớp học cồng chiêng ở buôn làng

VOV.VN - Những lớp truyền dạy cồng chiêng ở Đắk Lắk không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ mà còn là cách địa phương cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Trung ương. Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng.

Đắk Lắk cụ thể hóa Nghị quyết 80 từ những lớp học cồng chiêng ở buôn làng

Đắk Lắk cụ thể hóa Nghị quyết 80 từ những lớp học cồng chiêng ở buôn làng

VOV.VN - Những lớp truyền dạy cồng chiêng ở Đắk Lắk không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ mà còn là cách địa phương cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Trung ương. Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc