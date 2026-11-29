Phú Đình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi giao thoa bản sắc của nhiều dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương quan tâm, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, làm phong phú đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển bền vững.

Điệu múa Tắc Xình truyền thống của người Sán Chay được gìn giữ và phát huy trong các hoạt động văn hóa cộng đồng. Ảnh: Trang thông tin xã Phú Đình

Mời các nghệ nhân am hiểu, có chuyên môn về hát Then trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa dân tộc. Ảnh: Trang thông tin xã Phú Đình

Phú Đình hiện có gần 2.900 hộ dân với hơn 11.700 nhân khẩu, sinh sống tại 11 thôn. Đây là nơi hội tụ của 11 dân tộc anh em, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Những năm gần đây, các hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống ở Phú Đình ngày càng được duy trì thường xuyên, nổi bật là việc phát triển các câu lạc bộ, đội văn hóa, văn nghệ tại các thôn, bản. Chị Âu Thị Tươi, thành viên Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ dân tộc Sán Chay, chia sẻ, đây không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn là nơi nuôi dưỡng, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Chị Tươi nói: “Không chỉ tôi mà cả con trai tôi cũng tham gia câu lạc bộ. Mỗi dịp nghỉ hè, tôi đều cho cháu tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng dạy các cháu nói tiếng Sán Chí. Cả hai con tôi đều nói thành thạo tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, các cháu còn biết hát soóng cọ và múa tắc xình – điệu múa của dân tộc chúng tôi”.

Di tích lịch sử tại Phú Đình góp phần lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương

Tại thôn Đèo De, đội văn nghệ hát then duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo thành viên tham gia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và trở thành điểm sáng trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Bà Hoàng Thị Hậu, thành viên đội văn nghệ, chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi duy trì tập luyện các làn điệu hát then truyền thống và dân ca Tày. Ngoài ra, chúng tôi còn khôi phục được điệu múa tắc xình và các làn điệu dân ca của người Sán Chí để truyền lại cho con cháu, giữ gìn nét đẹp văn hóa của cha ông”.

Bên cạnh hoạt động văn nghệ, các nghi lễ, phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng được quan tâm gìn giữ và phục dựng. Qua đó, những giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng tiếp tục được phát huy, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết trong các thôn, bản.

Các nghệ nhân thực hiện nghi lễ truyền thống, góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa của dân tộc qua nhiều thế hệ

Nghệ nhân Trần Văn Hồng, người Sán Chay, cho biết: “Việc bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó có lễ cấp sắc của dân tộc Sán Chay, có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để người dân tiếp tục gìn giữ và truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần lưu truyền di sản lâu dài”.

Theo ông Trương Văn Vựng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đình, chính quyền địa phương xác định bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc không chỉ là nhiệm vụ gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn là hướng đi gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Ông Vựng nói: “Để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, mỗi hộ dân cần chủ động gìn giữ những nét đẹp truyền thống, từ trang phục, ẩm thực đến phong tục, tập quán của dân tộc mình. Đây không chỉ là cách lưu giữ những giá trị văn hóa bản địa mà còn góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách khi đến địa phương”.

Các điệu múa truyền thống được đưa vào hoạt động cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và gắn kết người dân địa phương

Người dân Phú Đình tích cực gìn giữ trang phục truyền thống, góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa và bản sắc riêng của mỗi dân tộc

Ở Phú Đình, việc gìn giữ văn hóa truyền thống đang dần trở thành ý thức và trách nhiệm chung của mỗi người dân. Từ những làn điệu dân ca, điệu múa đến các nghi lễ, phong tục lâu đời, những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng ATK tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ. Đây không chỉ là cách gìn giữ cội nguồn, bản sắc dân tộc mà còn tạo nền tảng để Phú Đình khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững.