The Odyssey nhận cơn mưa lời khen: Tuyệt tác sử thi của Nolan có thực sự hoàn hảo?

The Odyssey, bộ phim sử thi của Christopher Nolan với sự tham gia của Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland và nhiều ngôi sao hạng A khác sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào 17/7. Trước giờ ra rạp, các nhà phê bình điện ảnh đã không tiếc lời khen dành cho tác phẩm sử thi kinh điển.

Sau thành công của Oppenheimer năm 2023, bộ phim đã mang về cho Christopher Nolan giải Oscar đầu tiên cho Giải đạo diễn xuất sắc nhất và Giải phim xuất sắc nhất, Christopher Nolan đã chuyển sự chú ý sang chuyển thể sử thi Hy Lạp cổ đại của Homer. The Odyssey cũng đi vào lịch sử khi trở thành bộ phim điện ảnh đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay phim Imax 70mm.

Matt Damon trong vai Odysseus trong phim The Odyssey. (Ảnh: Universal Pictures)

Tính đến trưa 16/7, bộ phim đạt điểm số 98% từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, hiện là điểm số cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, hướng tới buổi ra rạp chính thức và một cuối tuần mở màn thành công rực rỡ.

Phim có sự tham gia của Matt Damon trong vai Odysseus, kể về hành trình dài trở về Ithaca của vị vua Hy Lạp sau chiến tranh thành Troy, khi ông cố gắng đoàn tụ với vợ mình, Penelope (Anne Hathaway) và con trai, Telemachus (Tom Holland). Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A thế giới như: Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Elliot Page, Travis Scott, Charlize Theron và nhiều người khác.

Trailer đầu tiên của phim The Odyssey.

Một ngày trước khi bộ The Odyssey chính thức ra rạp, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều đang nói về bộ phim được mong đợi nhất trong tháng 7 này. Nhà phê bình David Rooney đa dành hết lời khen ngợi cho dàn diễn viên và khâu sản xuất ấn tượng trên tờ Hollywood Reporter, nhà phê bình viết: “Mặc dù The Odyssey còn nhiều thiếu sót và không thể sánh được với sự chắc chắn và chiều sâu trí tuệ của Oppenheimer, nhưng nó được nâng tầm nhờ dàn diễn viên đầy sức hút: Matt Damon xuất sắc thể hiện những khía cạnh đen tối hiếm khi được khai thác trong các vai diễn trước đây; Hathaway là hình mẫu của sự tự chủ mạnh mẽ che giấu sự yếu đuối… Về mặt kỹ thuật, không có gì ngạc nhiên khi nó thuộc hàng đỉnh cao. Van Hoytema lấp đầy khung hình khổng lồ bằng những hình ảnh ấn tượng được quay ở những địa điểm quốc tế đầy cảm xúc, hoành tráng và mạnh mẽ về quy mô”.

Với quy mô sản xuất lớn và công nghệ IMAX hiện đại, The Odyssey được kỳ vọng là một trong những bom tấn đáng chú ý nhất năm 2026. (Ảnh: Universal Pictures)

Cây phê bình Peter Bradshaw nhận xét trên The Guardian: “Đây là một bộ phim đầy tham vọng, táo bạo, nghiêm túc, hào phóng và tinh tế. Có một vài đoạn hội thoại hơi cường điệu, nhưng ngay cả những đoạn đó cũng được thể hiện một cách mạnh mẽ. Phim có những cảnh quay phong cảnh cô đơn ngoạn mục, hoành tráng như trên màn ảnh rộng IMAX, được thực hiện bởi nhà quay phim Hoyte van Hoytema, người tình cờ đã tránh sử dụng màu sắc rập khuôn truyền thống của biển, và những cảnh chiến đấu dữ dội, cùng những pha đánh nhau được đi kèm với tiếng trống dồn dập”.

The Odyssey là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan, chuyển thể từ thiên sử thi kinh điển của Homer, một cuốn sử thi cổ xưa nhất trong văn học. (Ảnh: Universal Pictures)

Scott Collura của tờ IGN viết: “Một trải nghiệm điện ảnh không thể bỏ lỡ, một phiên bản điện ảnh hoành tráng của một sử thi lãng mạn, chuyển tải nhiều khái niệm kỳ lạ của Homer qua một góc nhìn mới, thường mang đến cảm giác kinh dị và nỗi lo lắng hiện sinh cho câu chuyện, thậm chí cả một chút hài hước nữa! Matt Damon thể hiện tốt vai nhân vật chính, dù không xuất sắc, nhưng dàn diễn viên phụ hùng hậu thường xuyên hỗ trợ những khoảnh khắc riêng lẻ, cũng như một số bổ sung độc đáo của Nolan vào câu chuyện. Mặc dù hành trình cảm xúc của Odysseus ở đây có thể gập ghềnh như một ngày sóng gió trên biển, và chủ đề ‘nền văn minh đang bị xói mòn’ chưa được khai thác triệt để, nhưng những quan sát sâu sắc hơn của bộ phim về tác động của chiến tranh đối với những người bị buộc phải tham gia vào nó đã được thể hiện rất tốt. The Odyssey không hoàn hảo, nhưng nó là một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời”.

The Odyssey đang được trông chờ sẽ làm bùng nổ phòng vé trên toàn thế giới trong mùa hè 2026. (Ảnh: Universal Pictures)

Cây viết John Nugent của tạp chí Empire nhận xét: “Thẳng thắn mà nói, quy mô và phạm vi ở đây thật đáng kinh ngạc. Đây là một tác phẩm điện ảnh ở tầm cỡ mà ít đạo diễn hiện đại nào có thể tưởng tượng, đòi hỏi hoặc thực hiện được. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất về bộ phim này lại là những khoảnh khắc tĩnh lặng… Trong khi đó, vai diễn Circe của Samantha Morton mang đến cho Nolan trải nghiệm kinh dị chân thực nhất, một phân đoạn đáng kinh ngạc đầy sự giận dữ và nỗi buồn thấu tận đáy lòng con người”

Cũng theo John Nugent, mặc dù bối cảnh phim là một vũ trụ thần thoại, nhưng Nolan một lần nữa lại lên án sự ngu ngốc của một nhân loại mà chúng ta có thể nhận ra trên một màn ảnh rộng khổng lồ IMAX. Không ai làm tốt hơn Nolan.

Trailer mới nhất của phim The Odyssey.

“Christopher Nolan và các cộng sự đã tạo ra The Odyssey, một bộ phim điện ảnh kỳ lạ, đáng sợ và tiên phong, vượt trội hơn hẳn so với các phim khác trong năm tính đến thời điểm hiện tại. Người tạo ra nó nổi tiếng với việc chơi đùa với thời gian, và đây có thể là tác phẩm vĩ đại nhất của ông: biến một trong những câu chuyện cổ xưa nhất trong văn học thành một sự khẳng định niềm tin vào tương lai của điện ảnh bom tấn”, Robbie Collin chia sẻ trên The Telegraph.

Bên cạnh những lời khen ngợi khiến khán giả tò mò, nhà phê bình David Rooney cũng nhận định thêm có phần thẳng thắn: “Một trong những vấn đề là đạo diễn kiêm biên kịch không tìm được sự cân bằng giữa hành trình song song của Odysseus và Telemachus, khiến bộ phim có cấu trúc vụng về. Điều đó càng tệ hơn khi Holland, dù luôn có sức hút trên màn ảnh, lại không phù hợp với vai diễn”.