Tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam với chủ đề chiến lược hợp tác và phát triển trong lĩnh vực điện ảnh diễn ra ngày 19/11, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, thành phố đang triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ để cụ thể hóa mục tiêu phát triển điện ảnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, thành phố đang triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ để cụ thể hóa mục tiêu phát triển điện ảnh.

Một trong những hướng đi đáng chú ý là đưa điện ảnh đến gần hơn với học sinh. Theo đó, hơn 1.500 trường học trên địa bàn thành phố sẽ được tiếp cận các loại hình nghệ thuật, trong đó có điện ảnh. Học sinh được xem phim phù hợp với lứa tuổi, nghe chuyên gia phân tích về giá trị nhân văn, chân, thiện, mỹ trong tác phẩm.

Thành phố cũng có chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì các câu lạc bộ điện ảnh trong trường học. Những tác phẩm do học sinh thực hiện nếu đạt giải sẽ có cơ hội được tham gia các liên hoan phim của thành phố và giới thiệu ra quốc tế.

Không chỉ tìm kiếm nguồn nhân lực từ trường học, TP.HCM còn tính đến bài toán hạ tầng sản xuất. Theo bà Thanh Thúy, thành phố đã thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng phim trường đạt chuẩn quốc tế, với quy mô dự kiến từ 250-300 ha. Thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư cho dự án này, hướng đến mô hình tiệm cận phim trường Ramoji của Ấn Độ.

Toàn cảnh hội thảo.

Phim trường không chỉ phục vụ sản xuất phim mà còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực, du lịch và kinh tế tại khu vực đặt dự án. Cùng với đó, thành phố nghiên cứu hình thành quỹ đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng đầu tư mạo hiểm, chấp nhận những rủi ro đặc thù của lĩnh vực sáng tạo.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố đặc biệt quan tâm kết nối các nhà sản xuất, doanh nghiệp và tổ chức điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc để thúc đẩy đồng sản xuất phim, trao đổi chuyên gia, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ và mở rộng thị trường phát hành.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Từ góc nhìn của người trực tiếp làm phim, đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy, tác giả bộ phim điện ảnh Ròm, cho rằng: Điện ảnh là một trong những phương tiện có sức lan tỏa nhanh và mạnh mẽ nhất để quảng bá văn hóa, con người, giới trẻ cũng như những giá trị tinh hoa của Việt Nam đến với thế giới. Điện ảnh càng phát triển, văn hóa càng đi xa. Vì vậy, nếu muốn phát triển công nghiệp điện ảnh, cần xác định đầu tư vào điện ảnh là một hướng đi mũi nhọn, trong đó trọng tâm là đầu tư cho con người, cho sự sáng tạo và chất xám. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam".

Đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy

Với lợi thế không gian phát triển mở rộng, cảnh quan đa dạng cùng hệ sinh thái doanh nghiệp và nguồn nhân lực sáng tạo, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm điện ảnh của Đông Nam Á và châu Á. Bài toán đặt ra không chỉ là thu hút các đoàn phim quốc tế mà còn phải hình thành được môi trường để những người làm phim Việt Nam có thể sáng tạo, sản xuất và đưa tác phẩm ra thị trường thế giới.